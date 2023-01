Luftskip skal frakte vindturbinar til fjells

Knut Fjerdingstad, Statkraft

– Statkraft er generelt positiv til teknologi og teknologiutvikling som kan bidra til å redusere naturinngrep og få ned kostnader i fornybarprosjekt som vindkraftutbygging. Sånn sett er dette initiativet spennande og det kan jo vere ei interessant løysing i område med krevjande topografi.

– Sannsynlegvis vil eit luftskip møte på utfordringar når turbinhus som veg meir enn 100 tonn skal løftast, men teknologien bør kunne forventast å handtere sjølve vindmølleblada. Så får vi sjå om det berre er eit luftslott eller om dette vil flyge. Gjer det, så er det veldig kult.

Arvid Nesse, leiar i Norwegian Offshore Wind

– Luftskip er for all del ein spennande teknologi å følgje med på, men det er nok for tidleg å lande på kva løysing som blir dominerande i 2030. For å få ned kostnadsnivået, spesielt innan flytande havvind, er det avgjerande at både leverandørindustrien og utviklarar er svoltne på innovasjon. Vi ser at det faktisk er mange små selskap som driv dette fram, slik at det å vere tett på startups og SMBer er viktig for havvindbransjen.

– Om havvind blir ei ny stordomstid for luftskip, det vil nok stå att å sjå, men det er viktig at bransjen ikkje ser bort frå nye måtar å gjere ting på, uansett teknologi.