Stortinget skal drøfte vern av fem nye vassdrag

Leidulf Gloppestad, Gloppen

– Eg meiner det vil veldig lite klokt å kategorisk verne dette vassdraget, ei utbygging her kan levere straum til 5500 husstandar. Vi treng meir straum både for å sikre vårt eige forbruk, men og for å kunne møte framtida sine behov i det grøne skiftet.

Stanley Wirak, Sandnes

– Eg ser ingen grunn til å ta inn nye vassdrag i verneplanen. Denne har komme til etter gode prosessar. Når det gjeld Skurvedalsånå, meiner eg at denne kan utbygges på ein måte som godt varetek naturverdiar. Vi må stille spørsmål om vernereglane i nokre tilfelle er for kategoriske. Vi må tore å ta ein debatt om dette. Men å rokke med hovudspørsmålet om å byggje ut verna vassdrag ukritisk, nei det er eg klart i mot.

Ole Morten Balstad, Selbu

– Eg trur olje- og energiministeren har eit svært godt poeng når han påpeikar at behovet for fornybarenergi er stort. Kva kjelde den nye energien skal komme frå vil eg heller ikkje konkludere med, men vasskraft er i mine auge den kanskje mest skånsame og mest naturlege form for energiproduksjon. At noko må ofrast skal vi få all den fornybare energien vi treng, er i mine auge ein enkel og realistisk konklusjon.

Jon Askeland, Vestland

– Eg meiner Venstre her byrjar i feil ende etter at naturvernavtalen i verda vart forhandla fram før jul. Eg forventar at Klima- og miljødepartementet først gjev oss ei grundig vurdering i form av Stortingsmelding eller NOU av konsekvensane av naturvernavtalen, inklusiv ein høyringsrunde. Deretter får vi vurdera konkrete nye verneområde. Det vert meir vern i Noreg, samstundes treng vi meir fornybar energi, så vi må først få det totale oversynet over målkonfliktane ved endra vern, før vi endrar vernestatus.



Ole Erik Hørstad, Åmot

– I vår kommune har vi allereie teke nasjonalt ansvar ved å verne Åstavassdraget. I tillegg har kommunen gitt store verneområde mellom anna til Hemmeldalen Naturreservat. I tillegg til frivillig vern av skog, er det realistisk at Åmot når den (tidlegare) nasjonale målsetjinga om 10 prosent vern innan relativt kort tid. Dessverre har regjeringa kutta stort i midlane til frivillig vern av skog, så desse verneprosessane har delvis stoppa opp.