I fjor stilte NRK spørsmålet: Hvor mange hytter skal bygges i Norge i fremtiden?

Ingen visste svaret.

Nå har Norsk institutt for naturforskning (NINA) regnet ut at det er satt av områder på størrelse med 200.000 fotballbaner til nye hytter.

– Området er på 1.479 km² eller fire ganger størrelsen av Mjøsa til hytter.

Dette er tre og en halv gang arealet til tettbygde hytteområder som finnes i dag, ifølge NINA-forsker Trond Simensen.

En million hytter

I Norge er det i dag bygget nær en halv million hytter.

Simensen anslår at dersom det bygges nye hytter med romslige tomter på dette området, så kan det bli plass til en million hytter totalt.

– Det vil kunne påvirke både miljø, naturopplevelse og lokalsamfunnsutvikling. Det er viktig å ha oversikt over gjeldende planer for gjøre fornuftige valg når areal skal brukes, sier Simensen.

De største områdene som er satt av for hytter, er i Innlandet, Viken og Trøndelag.

Vil stoppe utbygging

I Vinje, en av Norges største hyttekommuner, kjemper innbyggere med nebb og klør for å stoppe hytteutbyggingen.

Hytteopprørerne har nå valgt å stille tverrpolitisk bygdeliste til valget neste år.

MOTSTANDER: Irja Godal vil stoppe hyttebyggingen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det bygges tett, men også arealet rundt vil merke trykk etter fotturister. Det forringer jo naturen for beitenæring, men også for ville dyr, sier initiativtaker Irja Godal.

Avhengig av hyttebygging

Det er også motstemmer som mener hytteutbygging er viktig for kommunene. I Nord-Aurdal har ordfører Knut Arne Fjelltun ønsket seg flere hytter.

Kommunen lå på topplisten over flest igangsettingstillatelser i 2021.

– Det er viktig at man ser på hvilke områder man bør bygge på og hvilke man bør unngå. Men hyttebygging skaper vekst, utvikling og er bra for næringen. Vi har mange bedrifter som er avhengig av hyttebygging. Det gir store ringvirkninger, sa han til NRK på starten av året.

Vil ha grense

I rapporten til NINA står det at 8 prosent av det ledige arealet ligger i villreinens leveområder og 10 prosent ligger i områder med myr.

Leder Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund er bekymret for at hytteutbygging vil ødelegge for dyrs levevilkår.

– Kommunene gjør for lite for finne ut når de har nådd et maksimum antall hytter, sier Hagen.

Han etterlyser flere undersøkelser av hvordan utbygging vil påvirke miljø- og kulturlandskap.

– Ømfintlige områder må beskyttes. Jeg tror ikke kommuner i mange områder tar hensyn til dette, sier han.

Kan unngå konflikt

Forsker Trond Simensen i NINA oppfordrer kommuner til å se om de har gamle og utdaterte planer liggende.

– For å få oversikt, er det lurt å ta ut utdaterte planer. Da unngår man unødvendige konflikter om arealbruk, og gir ikke urealistiske forventninger til grunneiere og utbyggere.