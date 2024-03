Måndag morgon barka samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Trond Helleland (H) saman i Politisk kvarter på NRK.

Påstanden til transportpolitisk talsperson i Høgre er at regjeringa har kasta blår i auga på folk i forkant av NTP-framlegginga.

– Dei har rett og slett bløffa folk, og late dei ete kake på falske premissar, seier Helleland.

Heilt konkret viser han til fleire avisoppslag (sjå under) der utsendingar frå regjeringa «har fortalt eventyr» og skapt inntrykk av at ulike samferdselsprosjekt er nærare realisering enn dei i røynda er.

– Regjeringa prøver å pynte på sanninga gjennom å kalle prosjekt som er skrota for «utviklingsportefølje», seier Helleland

– Realiteten er at prosjekt som er plasserte i utviklingsporteføljen er nærare gravlagt. Det er som å få ein kølapp utan nummer.

E10 Flyplasskrysset Harstad Tidende: «En stor jubeldag for Evenes». NTP (side 167): «Det er aktuelt å starte utbyggingen». Rv. 70, ny bru på Fale og Romfo / Rv. 70 Oppdal – Øygarden Aura Avis: «I løpet av de neste årene er to bruer, skredoverbygg og strekningen mellom Ålvundfossen og Furunesset prioritert i NTP». I NTP står det (side 167): «Det er aktuelt å starte utbyggingen.» E39 Veibustkrysset i Sula kommune I Sunnmørsposten er det jubel og tommel opp fra regjeringspartiene. I NTP står det (side 167): «Det er aktuelt å starte utbyggingen». E14 Stjørdal-Storlien Trønder-Avisa: Lover tidenes satsing. I NTP står det at prosjektet E14 Stjørdal-Storlien kan være aktuelt (side 167). E39 Figgjo-Ålgård Statssekretær lover grønt lys i Stavanger Aftenblad. NTP står det (side 176): «I tillegg kan det være aktuelt med oppstart av prosjektet E39 Figgjo–Ålgård i første seksårsperiode». Eigerøy bru Dalane Tidende: Eigerøy bru, skal realiseres i først seksårsperiode. I NTP står det (side 167): «Det er aktuelt å starte utbyggingen.»

– Vi har ikkje lagt fram ei ønskeliste. Det skaper berre frustrasjon

Samferdselsministeren avviser alle skuldingar.

I Politisk kvartar understreka han at regjeringa har lagt fram ein «ansvarleg og realistisk plan», og at kommunikasjonen av planen har vore i same ånd:

– Vi har ikkje lagt fram ei ønskeliste. Det gagnar ingen og skaper berre frustrasjon. Folk blir glade ei kort stund, men frustrerte i alle år etterpå, sa han.

– De stod smilande i media og snakka om utbetringar frå Stjørdal til svenskegrensa. I planen står det at det er ei strekning som kan vere aktuell. Kva slags løfte er eigentleg det? spør programleiar Håvard Grønli.

– Vi har brukt den same formuleringa på alle prosjekta. Statens vegvesen skal kna desse prosjekta og komme fram til kva som kan vere aktuell pengebruk. Då vi var i Trøndelag, var vi veldig tydeleg på at vi ikkje har eit eksakt beløp, svarer Nygaard.

Høgre meiner regjeringa pyntar på sanninga og leverer mindre enn dei gir inntrykk av i Nasjonal transportplan. Du trenger javascript for å se video. Høgre meiner regjeringa pyntar på sanninga og leverer mindre enn dei gir inntrykk av i Nasjonal transportplan.

Så sinte at dei vurderer å byte fylke

Laurdag fortalde NRK om lokalbefolkninga i Vik som feira med kake da Vikafjellstunnelen dukka opp i 2013-versjonen av NTP.

11 år seinare er tunnelen som skal erstatte «Noregs mest lunefulle fjellovergang» lengre unna å bli realisert.

Tilsvarande historier finst det fleire av, og i 2020 blei NTP send på «slankekur» av samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Bakgrunnen var brei einigheit om at planen hadde «est ut» og meir likna ei liste over gode formål enn ei faktisk prioriteringsliste.

Sidan har ein meir «realistisk» og nøktern tilnærming til planarbeidet vore ein oppskrift på sinne og vonbrot. Slik også i år.

I Sunnhordland har fleire ordførarar varsla at dei er så sinte over Hordfast-skrotinga at dei vurderer å byte fylke frå Vestland til Rogaland.

Resonnementet bygger på at landsdelen blir nærmare Stavanger enn Bergen når Rogfast står klar i 2033.

– Det blir kortare å reise til Sola enn Flesland lufthamn, seier Stord-ordførar Sigbjørn Framnes (Frp).

Her er dei som er mest sinte og skuffa akkurat no:

Slik er reaksjonane på NTP: Dei er så sinte at dei vil byte fylke Ekspander/minimer faktaboks Nei til Hordfast Prosjektet Hordfast er heilt ute av tolvårsplanen, og heller lagt i den såkalla «utviklingsporteføljen». Nei til Ringeriksbanen Banen, som skal gå mellom Sandvika og Hønefoss, vil korte reisetida på Bergensbanen med over ein time. Men heller ikkje i NTP 2025–2036 er det plass til banen i forslaget frå regjeringa. Nei til Vikafjellstunnelen Ny tunnel gjennom Vikafjellet på riksveg 13 har ikkje vore inne i NTP sidan 2013. Nei til Nord-Norgebanen Mange hadde eit håp om at regjeringa skulle setje fart på planane om å byggje jernbane vidare nordover frå Fauske i Nordland og mot Tromsø. Nei til Møreaksen I Møre og Romsdal er mange skuffa over at Møreaksen er ute av NTP og inne i utviklingsporteføljen. Nei til ny E18 gjennom Asker og Bærum Regjeringa nedprioriterer Oslo og Akershus. Det er omkvedet blant lokale politikarar etter at regjeringa fredag la fram forslaget til Nasjonal Transportplan. Nei til Vestfoldbanen I Vestfold hadde dei håpa på ei satsing på Vestfoldbanen, som er viktig for dei som pendlar til og frå hovudstaden. Den nye transportplanen inneheld ein konkret planportefølje der det følger med pengar. Og ein meir usikker utviklingsportefølje med færre forpliktingar. Ti prosjekter som går inn i utviklingsporteføljen: E18 Ramstadsletta–Nesbru

E16 Fagernes–Hande

E39 Vik–Molde (Møreaksen)

E39 Breivika–Ørskogfjellet og Ørskogfjellet–Vik

E6 Narviktunnelen

E10 Fiskebøl–Nappstraumen

E39 Osli–Figgjo

Rv. 36 Skjelsvik–Skyggestein

E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast)

Rv. 19 Moss

– Kampen om pengane har blitt tøffare, og vi må prioritere forsvar og helse høgt, forklarte Jon-Ivar Nygård da han la fram planen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Står til klar strykkarakter

Parallelt med kritikken frå dei som vil bruke meir på samferdsel, får den nye transportplanen også kritikk frå «motsett side»:

Frå dei som meiner planen er for «grå».

Bakgrunnen er at planen ikkje nemner arealnøytralitet eller anna form for kompensasjon for naturtap.

– Eg begynner verkeleg å lure på korleis regjeringa skal nå måla vi har sett oss i naturavtalen når dei ikkje har betre planar for å ta vare på naturen i denne svære planen, seier MDG-leiar Arild Hermstad.

I februar vart Bergen kommune kritisert av klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) for å gå vekk frå prinsippet om arealnøytralitet.

Nå møter regjeringa seg sjølv i døra, hevdar Hermstad:

– Å kritisere andre for arealnøytralitet samtidig som regjeringa sjølv ikkje bryr seg ein døyt, det meiner eg står til klar strykkarakter.

Les også Bergen droppar mål om å stanse naturtap