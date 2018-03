Russere utvises verden over: Dette er saken

Søndag 4. mars ble det kjent at en mann og en kvinne ble funnet bevisstløse på en benk ved et kjøpesenter i Salisbury i England.

Like etter opplyste politiet at de begge var blitt eksponert for et giftig stoff, som da enda ikke var identifisert. Dette viste seg senere å være nervegift, og tilstanden deres var svært kritisk.

Britiske medier brukte ikke lang tid på identifiseringen, der det viste seg å være den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og datteren hans Julia Skripal (33).

Hvem var Sergej Skripal?

Den tidligere russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal har hatt et dramatisk dobbeltliv.

I 2006 ble han dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia. Ifølge dommen hadde han lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

8. juli 2010 var Skripal en del av den største spionutvekslingen mellom øst og vest siden den kalde krigens dager. Sammen med flere andre spiondømte russere, ble de utvekslet med en gruppe på ti russere som var arrestert i USA.

Dette bildet viser Sergej Skripal da han ble tatt av russisk etterretning. Hvor og når det er tatt er ikke kjent. Foto: REUTERS TV / Reuters

Sergej Skripal har etter dette levd et tilbaketrukket liv i Storbritannia, der britiske myndigheter har ordnet et hus og en mindre pensjon til sin tidligere agent. Skripals datter skulle fortsette å bo i Moskva.

De to hadde vært og spist på restauranten Zizzi i Salisbury to timer før de kollapset.

Politiet fant spor av nervegiften på restauranten, og ingen andre kunder som spiste der skal ha blitt påvirket. Ingenting skal tyde på at noen av restaurantgjestene heller hadde noe med attentatet å gjøre.

De ligger begge to fortsatt i koma, og tilstanden deres beskrives som kritisk.

FORKLARER: Se Urix om om Sergej Skripal.

Eskalert konflikt mellom Russland og Storbritannia

En drøy uke etter angrepet uttalte Storbritannias statsminister Theresa May at det ikke var noen tvil om at Russland stor bak angrepet.

Britisk politi hadde gjort rede for at nervegiften, Novitsjok, var utviklet i et hemmelig sovjetisk laboratorium på slutten av den kalde krigen.

May ga styresmaktene i Moskva frist på å forklare seg, og redegjorde for at de ville utvise 23 russiske diplomater.

TAR AFFÆRE: Statsminister Theresa May annonserte 14. mars hvilke tiltak landet ville gjøre mot Russland. Foto: Ho / AFP

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson uttalte senere også at det er «svært sannsynlig» at den russiske presidenten Vladimir Putin beordret spionforgiftningen.

Britisk politi etterforsker nå hvorvidt russere kan knyttes til 14 andre dødsfall de siste årene.

Russiske myndigheter avviser alle anklager om russisk innblanding i angrepet. Kreml svarte også umiddelbart på Johnsons påstander, og kalte dem for sjokkerende og utilgivelige.

Russland har varslet at de vil gjengjelde sanksjonene fra Storbritannia, men har foreløpig ikke gått i detalj om hva det kommer til å innebære. For drøyt en og en halv uke siden sa russiske myndigheter at de ville kunngjøre sine sanksjonssvar «når som helst».

Verdenssamfunnet reagerer

Mandag denne uken ble det altså kjent at 18 land har utvist over hundre russiske diplomater som et koordinert straffetiltak etter nervegiftangrepet i Storbritannia.

Blant dem er USA, Ukraina, Canada og 14 EU-land.

Sverige er ett av dem, og Utenriksdepartementet her hjemme har foreløpig ikke kommet med noen kommentar til hvordan de stiller seg i saken.

EU REAGERER: EU-leder Donald Tusk bekrefter at dette er et koordinert straffetiltak fra mange EU-land og deres allierte.

USA utviser flest russere, i alt 60 personer. I tillegg beordrer amerikanerne det russiske konsulatet i Seattle til å stenge dørene som en reaksjon på forgiftningen av Skripal og datteren.

Den russiske ambassadøren til Washington sier til nyhetsbyrået RIA at USA ødelegger det lille som er igjen av forholdet med Russland, og uttaler at USA kun er i stand til å bruke «maktmidler når det gjelder Russland».