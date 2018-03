Russland orienterte diplomater om giftsaken: Antyder at britene selv kan ha stått bak

I dag inviterte det russiske utenriksdepartementet til orienteringsmøte om giftskandalen i Storbritannia.

Der gjorde de det klart at landet ikke vil godkjenne resultatene fra den internasjonale kommisjonen som nå etterforsker forgiftningen av Sergej Skripal og hans datter Julia.

Det var nestlederen i avdelingen for ikke-spredning av kjemiske våpen i det russiske utenriksdepartementet, Vladimir Jermakov, som ledet orienteringen for utenlandske diplomater om forgiftningen i Salisbury 4. mars.

Alle ambassadørene til Russland var innkalt til møtet, men etter hektiske konsultasjoner i morgentimene, var de fleste vestlige land enige om at de bare ville sende diplomater på et lavere nivå. Norge var representert med en ambassadesekretær. Andre land, som Polen, stilte med sin ambassadør.

Nestlederen for EU-delegasjonens representasjon i Moskva Sven-Olov Carlsson, var en av dem som var tilstede på dagens orienteringsmøte Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Direkte på TV

Møtet i det russiske utenriksdepartementet, som ble sendt direkte på russisk TV og Youtube, artet seg som en eneste lang anklage fra russiske myndigheter mot de mener er en ren propagandakrig fra britiske myndigheters side.

– Britiske myndigheter er enten ikke i stand til å beskytte seg for et slikt terrorangrep på eget territorium, eller så er har de direkte eller indirekte – jeg anklager ingen direkte for dette – rettet et angrep mot en russisk statsborger, sa Vladimir Jermakov.

Sergej Skripal dro fra Russland etter en utveksling av fengslede agenter i 2010, og er formelt russisk statsborger, selv om han har fått asyl og oppholdstillatelse i Storbritannia. Hans datter Julia har bodd i Moskva og er russisk statsborger.

– Vi har gjentatte ganger bedt om et samarbeid om etterforskningen, men våre forslag er blitt avvist, sa Jermakov. Britiske myndigheter har bedt om en forklaring fra russisk side, noe som ble avvist som utilbørlig press.

– Vi er nå redd for at britene kan komme til å ødelegge bevis i saken sa en aggressiv Jermakov og la til at Storbritannia drar unna fakta i denne saken.

Britene er preget av russofobi

Da den britiske diplomaten Emma Nottingham på orienteringsmøtet forsøkte å si at Storbritannia faktisk har forsøkt å få til et samarbeid med Russland, ble dette blankt avvist og Jermakov mente at britene er preget av russofobi i denne saken.

Den britiske ambassaden gikk i ettermiddag utpå twitter og sa at det kom lite nytt fram på orienteringen og at russiske myndigheter fortsetter å spre løgner og desinformasjon.

Jermakov sa også på direkte spørsmål at Russland ikke vil godkjenne konklusjonen i den undersøkelsen som OPCW – den internasjonale organisasjonen for ikke-spredning av atomvåpen nå er i gang med.

– Dette er noe som ikke fungerer for oss for oss, sa Vladimir Jermakov og la til at Russland holder fast ved at de er villig til fullt ut samarbeide direkte med britiske etterforskere, hvis de får del av etterforskningsmateriale.

Inspektører fra OPCW kom i dag til Salisbury for delta i etterforskningen av forgiftningen av Julia og Sergej Skripal Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Finnes Novitsjok?

Russiske myndigheter har også prøvd å så tvil om det i det hele tatt har fantes noen gift som ble kalt Novitsjok, og i forrige uke sa viseutenriksminister Sergej Rjabkov at det aldri hadde vært noe program for å utvikle denne giften.

Men i et intervju med det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti, sier den russiske forskeren Leonid Rink at han hadde arbeidet i et program for å utvikle giftgass rundt 1990, men at det var i vesten man ga den navnet Novitsjok.

Ikke giftgass fra Sverige

17. mars sa pressetalskvinne i det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova at land som Sverige og Slovakia har fortsatt arbeidet med å utvikle giftgass basert på Novitsjok-programmet.

Les også: Russland sier nervegiftpåstanden mot Sverige var gjetning

Svenske myndigheter har reagert svært sterkt på at de på denne måten er trukket inn i giftsaken i Storbritannia, og i dag fikk de en slags beklagelse fra Vladimir Jermakov.

– Vi mener ikke at Sverige har noe å gjøre med det som skjedde i Salisbury, sa den russiske diplomaten.