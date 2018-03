Britisk politi advarer eksilrussere etter drap

Politiet har tatt opp eksilrussernes sikkerhet i samtalene, skriver BBC.

Ifølge BBC har politiet og sikkerhetstjenesten revurdert sin tidligere vurdering om at eksilrusserne ikke er i fare i Storbritannia.

Revurderingen kommer etter at den 68 år gamle russeren Nikolaj Glusjkov mandag ble funnet død i sitt hjem i London.

Politiet opplyser fredag at obduksjonen av Glusjkov vist at han døde som følge av «trykk mot nakken». Saken blir derfor etterforsket som drap.

Politiet sier imidlertid at ingenting tyder på at saken er knyttet til giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter i Salisbury.

Eks-spionen Sergej Skripal og hans datter Julia er fortsatt kritisk syke etter at de ble angrepet med nervegift. Foto: REX/Shutterstock / Shutterstock

Kritisk til Putin

68-årige Glusjkov var tidligere nestsjef i russiske flyselskapet Aeroflot. Han kom til Storbritannia i 2010 der han fikk politisk asyl.

Glusjkov var en nær venn av den nå avdøde russiske oligarken Boris Berezovskij.

Både han og Glusjkov var sterkt kritiske til Russlands president Vladimir Putin.

En politimann sto fredag vakt utenfor huset til Nikolaj Glusjkov i New Malden, i utkanten av Moskva. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Ser nærmere på 14 dødsfall

Etter Glusjkovs død og giftangrepet på Sergej Skripal og hans datter Julia har det britiske politiet begynt å se nærmere på 14 dødsfall de siste årene.

Ifølge nettstedet Buzzfeed mener amerikansk etterretning at de 14 dødsfallene var drap beordret av russiske myndigheter eller russisk mafia.

Innenriksminister Amber Rudd sa denne uken at politiet og sikkerhetstjenesten MI5 skal være med på å granske påstandene om russisk innblanding i dødsfallene.

Disse skal granskes på nytt

Tre av dødsfallene som nå skal granskes nærmere:

Oligarken Boris Berezovskijs ble i 2013 ble funnet hengt i boligen til sin ekskone utenfor London. Trolig selvmord, lød konklusjonen, men venner og familie tvilte, og Glusjkov var en av dem. – Jeg er sikker på at Boris ble drept, sa han i et intervju med The Guardian.

Den russiske forretningsmannen Aleksandr Perepilitsjnij som døde under en joggetur nær London i 2012. En hjertespesialist mente at det «trolig» skyldtes naturlige årsaker. To år etter at han døde beordret selskapet der Perepilitsjnij var livsforsikret en ny undersøkelse som fant spor av en gift fra en kinesisk plante kalt Gelsemium i magen hans. Giften kan utløse hjertesvikt.

Forretningsmannen og opposisjonspolitikeren Badri Patarkatsisjvili falt om og døde utenfor sin herskapsbolig i London i 2008. Han var kjent som «Georgias statsfiende nummer én». Patarkatsisjvili hadde hatt et møte med Berezovskij og Glusjkov tidligere den dagen han døde. Dødsårsaken ble registrert som hjertesvikt.

Krever mer kunnskap om formuer

Chelsea-eier Roman Abramovitsj er blant de med verdifulle eiendommer – hans herskapsbolig i London-bydelen Kensington skal være verdt over en milliard norske kroner. Foto: JUSTIN TALLIS / Afp

Samtidig som det er bekymring for eksilrusseres sikkerhet stilles det også spørsmål ved formuene til de mange ekstremt rike Putin-vennlige russerne som de siste årene har slått seg ned i og rundt London.

Både Labours finanspolitiske talsmann John McDonnell og Liberaldemokratenes leder Vince Cable vil at de rike russere dokumenterer hvordan de har skaffet seg formuene sine, skriver Guardian.

En ny undersøkelse viser at fremtredende russere med tilknytning til Putin-regimet har eiendommer i Storbritannia verdt over ti milliarder norske kroner. Smutthull i skattelovgivningen gjør at det reelle tallet sannsynligvis er langt høyere.

Vince Cable viste i Underhuset denne uken til Igor Sjuvalov, Russlands første visestatsminister.

Et selskap som Sjuvalov, ifølge antikorrupsjonsjeger Alexej Navalnij, eier kjøpe i 2014 to leiligheter i Whitehall for 11,4 millioner pund – 123 millioner norske kroner. Samme Sjuvalov hadde det året en inntekt på 1,2 millioner kroner.

– Hvis svarene ikke kommer eller de ikke er tilfredsstillende, må myndighetene raskt konfiskere eiendommene deres, sier partileder Cable.