Russland utviser 60 amerikanske diplomater

Russland sier at handlingene kommer som et svar på at USA mandag utviste 60 russiske diplomater og stengte det russiske konsulatet i Seattle.

USAs utvisning av russiske diplomater som respons på giftangrepet i Salisbury i Storbritannia.

Lavrov sa i Moskva i dag at den amerikanske ambassadøren Jon Huntsman var blitt innkalt til utenriksdepartementet der han ble orientert om den russiske reaksjonen.

– Handlingene vil være gjensidige. De inkluderer utvisningen av et tilsvarende antall diplomater og de inkluderer vår beslutning om å tillate USAs konsulat å fungere i St. Petersburg, sa Lavrov på en pressekonferanse i Moskva.

Skal også gjelde andre land

Lavrov sier at den samme fremgangsmåten vil gjelde andre land som har utvist russiske diplomater denne uken.

En rekke vestlige land og forsvarsalliansen Nato har denne uken gitt beskjed om at de utviser russiske diplomater.

Land som utviser russiske diplomater Ekspandér faktaboks Disse landene har varslet at de utvikser russiske diplomater som en reaksjon på nervegiftangrepet i Storbritannia:

USA: 60 – inkludert 12 fra Russlands FN-delegasjon i New York

Storbritannia: 23

Ukraina: 13

NATO: 7 – i tillegg til 3 som blir fratatt sine akkrediteringer

Frankrike: 4

Polen: 4

Tyskland: 4

Canada: 4

Litauen: 3

Tsjekkia: 3

Moldova: 3

Italia: 2

Nederland: 2

Danmark: 2

Albania: 2

Spania: 2

Australia: 2

Kroatia: 1

Romania: 1

Latvia: 1

Estland: 1

Finland: 1

Sverige: 1

Norge: 1

Ungarn: 1

Irland: 1

Belgia: 1

Makedonia: 1

(Kilder: Ritzau, Reuters, AFP, Utenriksdepartementet)

Norge kunngjorde mandag kveld at en russisk diplomat blir utvist.