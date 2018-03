Norge utviser én russisk diplomat

– På grunnlag av en bred vurdering – der også reaksjoner fra allierte og partnere har inngått – har vi i dag besluttet å anmode én diplomat ved den russiske ambassaden i Oslo om å forlate landet. Dette er blitt formidlet til Russlands ambassadør i Oslo, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Den norske reaksjonen kommer etter at over hundre russiske diplomater er blitt utvist som følge av et koordinert straffetiltak mot Russland.

Blant landa som utviser russiske diplomater er USA, Ukraina, Canada og 15 EU-land. Fra tidligere av har Storbritannia utvist 23 russere. De fleste utvises fra USA.

– Det er uakseptabelt å bruke kjemisk våpen, og det må få konsekvenser, sier Søreide til NRK.

– Har sett omfattende bevismateriale

– Har dere sett noe bevis for at Russland står bak?

– Norge har fått omfattende redegjørelser for bevismateriale. Mye av dette er hemmeligstemplet informasjon. Vi legger den britiske etterforskninga til grunn, og vi har lagt merke til at Russland ikke har bidratt til å svare på spørsmål som kan oppklare saken, svarer utenriksministeren.

Søreide ønsker ikke gi flere detaljer om diplomaten som er utvist fra Norge eller om norske myndigheter mener vedkommende kan være en etterretningsagent.

– Kan denne utvisninga får konsekvenser for Norges forhold til Russland eller saken til spionsiktede Frode Berg?

– Det er ingen grunn til å tro at denne saken vil påvirke det for denne handler ikke om det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland, men en samstemt internasjonal respons på kjemiske våpen i Europa.

Tror ikke Norge vil øke spenningen

Forsker Jakub M. Godzimirski, som mener Vestens reaksjoner på Salisbury-saken vitner om håndfaste bevis om russisk innblanding, tror ikke Norge har noe ønske om å øke spenningen med Russland.

Seniorforsker ved NUPI, Jakub M. Godzimirski. Foto: Christopher Olssøn / NUPI

– Jeg tror at når man har valgt å utvise bare én diplomat, har det kanskje noe med den russiske ambassadens størrelse å gjøre, pluss at Norge har alltid vært tilbakeholdne med å gjøre ting som man frykter kan øke spenningen mellom Norge og Russland.

Han har forsket på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i 23 år, og tror ikke Norges beslutning om å utvise en russisk diplomat vil få langvarige negative konsekvenser.

– Det vil kanskje ha en del negative konsekvenser på kort sikt, men på lang sikt tror jeg at russerne kommer til å fortsette å være viktige for Norge.

Russland avviser giftangrep

Bakgrunnen er at Storbritannia mener Russland stod bak forgiftinga av den russiske eksagenten Sergej Skripal og dattera hans. Både 66-åringen og dattera ligger fremdeles i koma etter nervegiftangrepet.

Storbritannia har brukt usedvanlige sterke ord overfor Russland og har pekt ut Russlands president som den som har godkjent nervegass angrepet på britisk jord.

Mandag fikk de massiv støtte fra EU og USA. Dette viser også at Nato-alliansen fungerer, ifølge analytikere i London.

– Utvisningene viser at vi står skulder til skulder i vårt sterke budskap til Russland om at de ikke kan ignorere internasjonal lov, sier den britiske statsministeren Theresa May i en uttalelse.

NRKs Moskva-korrespondent Morten Jentoft forteller om reaksjonene fra Russland etter masseutvisninga. Du trenger javascript for å se video. NRKs Moskva-korrespondent Morten Jentoft forteller om reaksjonene fra Russland etter masseutvisninga.

Russland på sin side avviser at de har noe med giftsaken å gjøre. De mener masseutvisningene er en provokasjon som kommer til å gjøre det allerede anstrengte forholdet mellom Russland og Vesten enda verre.

Ifølge russiske UD kommer russerne til å svare med samme mynt overfor hvert enkelt land som har utvist deres representanter.

Den norske utenriksministeren skriver at Norge har full tillit til den britiske etterforskninga, og sier denne «peker tydelig mot russiske myndigheter».