Forsker: – Tyder på håndfaste bevis for russisk innblanding

Mandag opplyste USA at de utviser 60 russere etter nervegiftangrepet mot en tidligere russisk agent i Storbritannia. Også 14 EU-land følger etter, og utviser 13 russiske diplomater.

Storbritannia mener Russland står bak giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury i mars. En uke etter hendelsen utviste Storbritannia 23 diplomater.

Jakub M. Godzimirski tror straffetiltakene mot Russland kan tyde på en utvikling i etterforskningen av Salisbury-angrepet. Foto: Christopher Olssøn / NUPI

Jakub M. Godzimirski har forsket på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i over 20 år ved NUPI. Han er ikke overrasket over USA og EUs reaksjoner, men mener det tyder på en utvikling i etterforskningen.

– Dette gir inntrykk av at britiske myndigheter har håndfaste bevis om at Russland har direkte eller indirekte innblanding i forgiftningen i Salisbury, sier han til NRK.

– Sender et budskap til Moskva

Både enkelte land, samt Nato og EU har reagert på giftangrepet. Storbritannia kaller utvisningene «den største utvisningen av russiske etterretningsagenter noensinne».

Godzimirski tror de nå prøver å sende et viktig budskap til Moskva.

– En del mener dette ikke bare er et angrep på Storbritannia, men på hele Vesten. Reaksjonen er et uttrykk for at statsledere og politikere ønsker å sende et viktig budskap til Moskva.

Relasjonen mellom Russland og Vesten har vært anstrengt lenge, men Salisbury-hendelsen har bidratt til å forsterke spenningen, mener forskeren. Han mener det er naturlig at land setter i gang tiltak.

– Men det er begrenset hvilke tiltak man kan iverksette hvis man vil unngå en slags eskalering av situasjonen.

NRKs Moskva-korrespondent, Morten Jentoft kommenterer. Du trenger javascript for å se video. NRKs Moskva-korrespondent, Morten Jentoft kommenterer.

– Ikke politikken Trump signaliserte

Julie Wilhelmsen forsker blant annet på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved NUPI. Foto: Christopher Olssøn

Heller ikke NUPI-forsker Julie Wilhelmsen er overrasket over den siste utviklingen i Salisbury-saken. Hun sier det vi ser nå helt klart er en del av en ytterligere anstrengt relasjon mellom Russland og Vesten.

– Det er ikke overraskende, gitt at Storbritannia og USA har dette forholdet som gjør at de ofte går i takt i utenrikspolitikken. Det som kanskje er overraskende er at Trump i utgangspunktet signaliserte en annen Russland-politikk enn Obama, sier hun.

Men om Norge følger etter, blir hun overrasket.

På spørsmål fra NRK vil Utenriksdepartementet ikke opplyse om Norge utviser russiske diplomater. UD vil heller ikke si når de vil opplyse om saken.