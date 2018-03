To innlagt etter eksponering for ukjent stoff i England

Politiet informerte søndag om en alvorlig hendelse da en mann og en kvinne plutselig ble alvorlig syke på et kjøpesenter i Salisbury.

Senere opplyste politiet at de mistenker at de to har blitt eksponert for et giftig stoff, som foreløpig ikke er identifisert. Politiet etterforsker nå hvorvidt de to har blitt utsatt for noe kriminelt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– De to hadde ingen synlige skader, og er fraktet til sykehus, skriver politiet i Wiltshire i en pressemelding.

De får nå behandling etter å ha blitt eksponert for et ukjent stoff, heter det i pressemeldingen. Ifølge vitner har politiet arbeidet på stedet konstant siden klokken 17 søndag ettermiddag.

Politiet mener at det ikke skal være noen fare for andre i området blir syke. Det er heller ikke klart om de to har blitt utsatt for noe kriminelt, men politiet etterforsker saken.

BBC: Tidligere spion involvert

BBC melder nå at mannen i 60-årene som ble syk, trolig er den russiske eks-spionen Sergej Skripal. Både mannen i 60-årene og kvinnen i 30-årene er innlagt på intensivavdelingen ved sykehuset i Salisbury. Tilstanden til begge omtales som kritisk.

Skripal er en pensjonert russisk etterretningsoffiser, som ble dømt til 13 års fengsel i 2006 for å ha spionert på vegne av Storbritannia. Han ble dømt for å ha lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Sergej Skripal snakker med sin advokat under en rettssak i Russland i 2006. Foto: MISHA JAPARIDZE / AP

Ifølge Russland hadde han blitt betalt 100.000 dollar for informasjonen, som han skal ha lekket til Storbritannia på 1990-tallet. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl etter en avtale om å utveksle spioner mellom USA og Russland i 2010.

I 2006 døde den tidligere russiske agenten Aleksandr Litvinenko etter å ha blitt forgiftet med det radioaktive stoffet Polonium i London. Russiske myndigheter har benektet at de sto bak.