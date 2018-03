Den russiske ambassaden om utvisningen: – Absurd

Mer enn halvparten av alle EU-land, samt USA og Canada har gått sammen for å straffe Russland etter nervegiftangrepet på en russisk eksspion og hans datter. Storbritannia mener det er russere som står bak angrepet, og verdenssamfunnet har vist sin støtte.

Den russiske ambassaden i Norge skriver i et Facebook-innlegg at de mener Norge har latt seg presse av Storbritannia, som mener russere står bak angrepet på eksspionen Sergej Skripal og hans datter.

– Det er åpenbart at disse beskyldningene er absurde. Tross alt er det ikke snev av bevis om russiske «spor» i angrepet mot den russiske statsborgeren og hans datter i Salisbury i England. Det eneste «argumentet» er antagelser fra britisk etterforskning, som har blitt oppfattet som sannhet.

Les også: Norge utviser én russisk diplomat

– En fiendtlig handling

De skriver videre at det er en merkelig oppførsel fra norske myndigheter, «som vanligvis med mot opprettholder folkeretten». De mener UDs beslutning kom på grunn av internasjonalt press, «noe som bare er trist».

– Denne fiendtlige handlingen følger ikke interessen for videre utvikling av bilaterale relasjoner, og vil få konsekvenser. Ansvaret for dette ligger hos Norge, står det i innlegget.

Russland har ennå ikke svart på masseutvisningene.

– Sannsynligvis vil de følge samme prosedyre som forrige gang, det vil si at de vil utvise et antall vestlige diplomater fra Russland. Men man kan ikke fortsette med disse utvisningene, for man må ha folk på plass for å fortsette samtalene, sier NUPI-forsker Jakub Godzimirski.

Land som utviser russiske diplomater Ekspandér faktaboks Så mange russiske diplomater utvises fra de ulike landene: Sverige: 1

Tyskland: 4

Danmark: 2

Nederland: 2

Frankrike: 4

Storbritannia: Har tidligere utvist 23

Italia: 2

Romania: 1

Litauen: 3

Estland: 1

Tsjekkia: 3

Polen: 4

Latvia: 1

Finland: 1

Kroatia: 1

USA: 60

Ukraina: 13

Canada: 4

Albania:

Spania: 2

Norge: 1 Kilde: AFP, Reuters, Expressen

En ny kald krig?

Spørsmålet nå er hva som vil skje videre.

Iver Neumann, direktør i NOVA og Russland- forsker, mener det ikke er utenkelig at det vil oppstå en situasjon lik den under Den kalde krigen.

– Russerne tenker med nostalgi på Den kalde krigen, for da var de ett av verdens to mektigste land. Konflikten mellom Sovjetunionen og USA satt navn på en hel epoke, og Sovjetunionen og russerne betydde noe. Nå er vi i en situasjon hvor Russland er mye mindre og svakere, og de har problemer med å bli lagt merke til i verden, sier direktør i NOVA og Russland-forsker Iver Neumann.

Neumann tror Russland jobber hardt for å bli lagt merke til, blant annet med bombinger i Syria og destabilisering i Ukraina.

Iver Neumann. Foto: Christopher Olssøn/NUPI

– Og kampanjen for å bli lagt merke til har blitt trappet opp siden 2012. Spørsmålet er hvor langt de vil ta denne kampanjen.

Han mener det kan tyde på at Russland ruster opp til kamp.

– De moderniserer sin våpenstall, og det er en vanskelig situasjon for oss andre å forholde oss til.

Nordmann fengslet i Moskva

Russland har for tiden en norsk mann fengslet for spionanklager. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier det er ingen grunn til å tro at utvisningen av en russisk diplomat i Norge vil få konsekvenser for Frode Berg-saken.

Det er flere forskere enig i, men en forverring i det norsk-russiske forholdet vil naturlig nok kunne påvirke en slik sak indirekte, sier Russland-forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Lars Rowe.

– En generell tilstramming i forholdet vil ikke være fordelaktig for Berg. Men denne ene diplomatens utvisning har i seg selv ingen betydning for saken, sier han.

Det er Neumann enig i.

– Det er klart at dette ikke er positivt i Frode Berg-saken. Hvordan skulle en negativ handling ha en positiv virkning på noe annet? Det kobles sammen, og historisk sett er russerne veldig tilbøyelige i å tenke alt i sammenheng, sier Neumann.