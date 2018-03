Sergej Skripals dramatiske dobbeltliv: Store penger, spiondrama og en kamp på liv og død

Den russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal (66) sin spionhistorie begynner i Moskva i 2004. Da ble han arrestert utenfor sin bolig av den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Han hadde sin karriere i russisk militæretterretning fram til 1999. Så gikk han over til Russisk UD frem til 2003 da han hoppet over til en jobb i næringslivet.

I avhørene etter pågripelsen innrømmet han umiddelbart at han blitt rekruttert av britisk etterretning allerede i 1995.

I dokumenter som ble lagt fram i forbindelse med rettssaken mot Skripal i 2006, skal han ha sagt at FSB hadde vunnet spillet og at han var klar til å komme med full tilståelse.

Sergej Skripal ble arrestert i Moskva i 2004. Det er ikke klart når dette bildet er tatt. Foto: REUTERS TV / Reuters

Motivert av penger

Ifølge The Guardian ble Skripal kontaktet av MI-6 da han var på forretningsreiser til Malta og Spania. Og det skal ha vært penger som var motivet til at han lot seg verve.

Skripal sa selv under avhørene at han hadde mottatt rundt 800 000 kroner, etter dagens kurs, for de opplysningene han ga britisk etterretning. Ifølge FSB har Skripal trolig mottatt et langt større beløp, penger som ble satt inn på en konto i Spania.

URIX OM SKRIPAL: en tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren er kritisk skadet på sykehus i Storbritannia, etter at de ble funnet bevisstløse på en benk søndag kveld. Hva skjedde? Programleder er Gry Blekastad Almås.

Britene var først og fremst interessert i den militære kapasiteten til det russiske forsvaret, men mest alvorlig for den russiske etterretningstjenesten var det at Skripal oppga navnene på mange russiske agenter. Dette gjorde det vanskelig for disse å fortsette sine karrierer, og gjorde at Skripal ble en hatet person blant sine tidligere kollegaer.

Fordi han samarbeidet så tett med etterforskerne, ble dommen mot Sergej Skripal satt ned fra 15 år til 13 år. Dommen kom etter en hemmelig rettssak, men den statskontrollerte avisen Rossijskaja Gazeta hadde i desember 2006 en brei omtale av saken, trolig bygd på kilder i FSB og på dommen i russisk Høyesterett.

Tidenes spionutveksling

Sergej Skripal kom tilbake i nyhetene fire år seinere da han ble en del av den største spionutvekslingen mellom øst og vest siden den kalde krigens dager. På flyplassen i Wien ble Skripal og flere andre spiondømte russere 8. juli 2010 utvekslet med en gruppe på 10 russere som var arrestert i USA, mistenkt for å oppholde seg der hemmelig for seinere å kunne aktiviseres som spioner.

Skripal ble så fløyet til fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl. Britiske myndigheter ordnet et hus og en mindre pensjon til sin tidligere agent. Ifølge BBC har Skripal de siste årene holdt forelesninger om russisk etterretning på et militærakademi.

Julia Skripal ble funnet ved siden av sin far søndag ettermiddag. Hun skal ha flyttet fra Moskva til London i 2010. Foto: AP

Kona til Skripal, Ljudmila, døde av kreft i 2012. Deres 43 år gamle sønn døde for kort tid siden under et besøk i St Petersburg. Mens datteren, 33 år gamle Julia nå kjemper for sitt liv på samme sykehus som faren etter at de ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury søndag ettermiddag.

Ifølge den britiske avisen, Telegraph, skal Sergej Skripal den siste tiden ha meldt fra til politiet at han fryktet for sitt liv.