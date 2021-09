Medier: Britneys far fjernes som hennes verge

Jamie Spears, faren til popstjerna Britney Spears, blir fjernet fra posten som hennes verge, melder flere medier. Avgjørelsen falt i en rettsmøte i Los Angeles onsdag.

Faren har styrt over 39-åringens personlige økonomi og forretningsmessige forhold i 13 år. Vergemålet ble opprettet da popstjernen begynte å vise tegn til psykisk sykdom i 2007.

Utenfor rettssalen har en stor gruppe av Britney-fans ventet på avgjørelsen i flere timer. Også inne i rettssalen har det vært fullt. Enkelte fans ankom før daggry for å prøve å få tak i et av de få ledige setene, skriver AFP.

SPENTE FANS: Katie Wells og andre supportere er samlet utenfor Stanley Mosk Courthouse i Los Angeles i California. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

En lang rettssak og lanseringen av to store dokumentarfilmer har fått mye oppmerksomhet de siste årene.

2019: Britney Spears fotografert i forbindelse med en filmpremiere i California i 2019. Foto: Valerie Macon / AFP

Om popstjernen blir kvitt vergemålet helt, betyr det at hun kan kjøpe kaffe og gifte seg uten tillatelse fra far.

Uklart motiv

I anmodningen som ble levert inn forrige uke, hevder Britneys' advokater at faren utsetter opphevelsen av vergemålet av økonomisk egeninteresse.

I midten av august gikk Jamie Spears med på å trekke seg som verge for datteren, men det ble ikke satt noen dato for når det skulle skje.

Spears har fortsatt å jobbe og tjene penger under ordningen, men har nylig kunngjort via sosiale medier at hun ikke kommer til å opptre igjen så lenge faren har kontroll.

ADVOKAT: Mathew Rosengart fotografert i sommer, utenfor den samme rettsbygningen som behandler saken i dag. Foto: Chris Pizzello / AP

Overvåkingsutstyr?

– For hver dag med ham som verge – hver dag og hver time – skaper det angst og smerte for datteren, heter det i papirer Rosengart leverte inn denne uken.

Fakta om Britney Spears Ekspandér faktaboks Født i Mississippi i 1981. Som ung deltok hun i barneprogrammet The Mickey Mouse club sammen med blant andre Christina Aguilera og Justin Timberlake.

Fikk sitt gjennombrudd i 1998 med megahiten « … Baby one more time», skrevet av svenske Max Martin. Har siden gitt ut totalt ni studioalbum og vært en av verdens største popstjerner. Det siste albumet, «Glory», kom ut i 2016.

På slutten av 2000-tallet gikk hun gjennom en periode med psykisk sykdom. Hun ble innlagt på en psykiatrisk klinikk og ble også midlertidig fratatt foreldreretten for sine to barn.

Vergemålet ble opprettet i 2008 på grunn av bekymring for hennes psykiske helse og potensielle rusproblemer. Faren hennes, Jamie Spears, søkte deretter om å bli formynder for datteren og hennes eiendeler, verdier for rundt 60 millioner dollar.

Vergemålet består av to deler: Dels over henne som person, dels over hennes eiendeler.

Fram til 2019 hadde Jamie Spears det formelle ansvaret for begge deler, noe som betydde at han hadde kontroll over både datterens økonomi og karriere. I dag deler han kontroll over datterens eiendeler med en stiftelse, mens Jodi Montgomery har administrert formynderskapet for hennes person.

Britney Spears har fortsatt å jobbe og tjene penger under ordningen, men har nylig kunngjort via sosiale medier at hun ikke kommer til å opptre igjen så lenge faren har kontroll.

Ifølge en fersk New York Times-dokumentar har faren til Spears blant annet fått satt opp lydovervåkingsutstyr på soverommet hennes. Faren avviser anklagene.

FOLKSOMT: Britney Spears-fans utenfor rettsbygningen i Los Angeles onsdag. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

