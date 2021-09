For da er det klart for nye rettshøringer, etter at faren hennes Jamie Spears gikk med på å trekke seg som verge for datteren.

Det ble ikke satt noen dato for når det skulle skje da, men nå tror flere at onsdag kan være dagen superstjerna får friheten sin tilbake.

Ny dokumentar

– Jeg vil bare ha livet mitt tilbake, sier Britney Spears.

Slik starter traileren til dokumentaren «Britney vs. Spears» som kommer på tirsdag.

Den tar for seg den langvarige og bitre striden mellom artisten og faren, Jamie Spears, som har vært hennes verge i 13 år. Spears har lenge ønsket å avslutte vergemålet.

En som har fulgt saken i detalj, er grunnleggeren av facebooksiden «Britney Spears Norge», Steffen Fonn.

STOR FAN: Steffen Fonn er stor Britney-fan og engasjerer seg i Free Britney-bevegelsen. Foto: Martha Linnea Pukallus

Han håper idolet kan bli myndig på onsdag. Da har artisten en høring som har blitt spådd til å gi Spears myndighet.

– Jeg håper hun blir fri på onsdag. Det skal litt til, men ut fra det jeg har lest så er det maks to måneder hun kan være i dette vergemålet, ettersom faren har sagt han vil gå ut av vergeordningen, sier Fonn.

– Da får Britney ansvar for sin egen økonomi og liv før hun fyller 40 år. Det må være en god bursdagsgave.

Fonn tror artistens nye kjendisadvokat, Mathew Rosengart, kan bidra til å få Spears myndig.

– Han presser på teamet. Han finner hver feil de gjør.

NY ADVOKAT: Britney Spears`advokat, Mathew Rosengart. Foto: Chris Pizzello / AP

Les også: TMZ: Britney Spears' far skal ikke lenger være verge

En internasjonal bevegelse

Vergeordningen kom på plass etter at stjernen fikk store psykiske problemer i 2007 og 2008.

Dette har ført til den internasjonale bevegelsen «Free Britney» og ikke minst flere kamper i rettssalen.

Det var først i år at vergemålet for første gang ble tatt opp i retten. I juni forklarte den 39 år gamle artisten om vergemålet til faren offentlig for første gang.

Fonn forteller at bevegelsen ble født våren for to år siden. Da ble podkasten Britneys Gram tilsendt informasjon anonymt fra en advokat som jobbet med vergemålet.

– Da fikk de vite at ting ikke var som det virket på utsiden, sier Fonn.

– Hun har virkelig prøvd å kjempe en kamp bak kulissene, men hun har blitt truet på ulike måter. For eksempel trusler om mindre tid med barna eller lavere lønn dersom hun gikk ut i media.

MED BARNDOMSIDOLET: Fonn møtte Spears i Telenor Arena i Oslo under verdensturneen Piece of Me i 2018. Foto: Privat

Da tok fansen saken i egne hender. Rundt om i hele verden har de demonstrert mot det de oppfatter som et ufrivillig vergemål. Selv om hun ikke har sagt det rett ut, tror Fonn hun har prøvd å fortelle fansen hva som foregår.

FANGET: Steffen Fonn tror Britney Spears prøver å fortelle fansen om hvordan hun har det. Foto: ELENA BLEDNYKH / AFP

– Hun har ofte brukt et bur i musikkvideoer og på konserter, eller gått med håndjern eller lenker. Det tror jeg er et symbol på at hun har følt seg fanget.

– Som herr Spears flere ganger har sagt, ønsker han bare det beste for datteren sin, står det i et dokument levert til en domstol i Los Angeles.

Les også: Britney Spears nekter å synge så lenge faren er verge

Har endret lovverket

Medieviter Magnus Hoem Iversen mener Free Britney-bevegelsen har hatt stor påvirkning på rettssakene rundt vergemålet.

MENER BEVEGELSEN HAR PÅVIRKET: Medieviter Magnus Hoem Iversen mener Free Britney har bidratt til økt oppmerksomhet fra media. Foto: Sigrid Haaland

– Det er ingen tvil om at bevegelsen har satt søkelyset på saken og også et enormt press. Så er det slik at rettssalen opererer etter sin egen logikk, men det er ingen tvil om at det er en sterk fordel med offentlig søkelys så sterkt rettet mot saken som bevegelsen har bidratt sterkt til, sier Iversen.

Iversen tror det er spesielt to faktorer som gjør at saken får enorm medieoppmerksomhet: en superkjendis og en dramatisk fortelling.

– Det handler om en person som er i vergemålet mot sin vilje og blir styrt og kontrollert. Det er ganske oppsiktsvekkende og umiddelbart ganske spennende. Virkeligheten overgår dramaseriene som bidrar til at folk engasjerer seg, forklarer Iversen.

Iversen tror mediene vil fokusere mindre på saken dersom Britney Spears er et fritt menneske på onsdag. Men ikke nødvendigvis.

– Det kan godt være at bevegelsen vil fortsette i en annen form. Det er sikkert mange av dem som er fans av Britney Spears fra før og som sikkert kommer til å være der. Eller så kan bevegelsen mutere for å sette søkelys på urettferdige vergemål hos andre

I tillegg til å ha satt søkelyset på det ufrivillige vergemålet, har Free Britney-bevegelsen fått frem en lovendring i California. Den går ut på at man har rett til en offentlig verge som ikke har økonomisk interesse.

Denne loven, som er døpt Free Britney Act, gjør det også lettere å kunne søke om å bli myndig igjen.

FREE BRITNEY: Tilhengere av Britney Spears har demonstrert utenfor rettshuset i Los Angeles. Foto: Reuters

Britney vs. Spears

Iversen tror også dokumentarene har påvirket den internasjonale bevegelsen.

Både dokumentarene «Framing Britney Spears» og oppfølgeren «Controlling Britney Spears» tar for seg det 13 år lange formynderskapet.

–Det er ingen tvil om at det hjelper å spre saken videre til andre som ikke hadde fått med seg saken ellers.

En som definitivt skal se dokumentaren som kommer på tirsdag, er Steffen Fonn. Da kan vi forvente oss mer informasjon om hva som står i rettsdokumentene.

– Det kommer nok litt forklaringer så folk forstår dybden i saken, tror Fonn.

Og høringen ender med frihet for Spears, tror Fonn at han vet hva hun vil gjøre først.

– Da går hun og Sam, hennes forlovede, ganske fort opp kirkegulvet.

Les også: Dommer: Britney Spears er ute av stand til å håndtere sin egen økonomi

Se dokumentaren «Framing Britney Spears» her.