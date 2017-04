Ekspert: – 20 prosent sannsynlighet for at USA bomber Nord-Korea

– USA har nå en mulighet til å angripe Nord-Korea som de ikke vil ha senere. Jeg tror fortsatt sannsynligheten er større for at det ikke skjer. Men om jeg skal forsøke å tallfeste hvor stor sannsynligheten er for et eventuelt USA-angrep, så vil jeg si 20 prosent innen 9. mai, sier han.

Stein Tønnesson er historiker og Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (Prio). Foto: Marit Kolberg / NRK

USA har foreløpig støtte fra Sør-Koreas president til en militær konfrontasjon, men 9. mai er det presidentvalg i landet.

– Flere av de ledende kandidatene har gjort det klart at de vil motsette seg en hard linje overfor Nord-Korea. Hvis Trump skal angripe Nord-Korea, må han med andre ord gjøre det før 9. mai. Det samarbeidsklimaet vil mest sannsynlig forsvinne etter valget, sier Tønnesson.

Sist gang USA var like nærme en militær konfrontasjon med Nord-Korea, var i 1994. Da hadde landets forsøk på å utvikle atombomber blitt avslørt, og Nord-Korea truet med å trekke seg fra den internasjonale ikkespredningsavtalen.

De siste årene har Nord-Korea gjennomført en rekke prøvesprengninger og oppskytinger, kombinert med krasse trusler mot USA, Sør-Korea og Japan.

Kan prøve å drepe Kim

Tønnesson tror det er mest sannsynlig at USA vil få Kina, Nord-Koreas viktigste allierte, til å gjøre mer for å temme regimet i Pyongyang.

Men dersom USA skulle komme med en militær reaksjon mot Nord-Korea, spår Tønnesson følgende alternativer:

– Det kan være et begrenset angrep innledningsvis, enten mot atomanleggene nær den kinesiske grensen eller mot artilleriet nord for grensen mellom Sør- og Nord-Korea. Så vil neste trekk være avhengig av Nord-Koreas svar. Og da vil Kim Jong-un være nødt til å komme med et motangrep for å beholde sin autoritet i landet.

– Eller så vil USA gå rett til angrep på alt av kommando- og kommunikasjonsstruktur i Nord-Korea og forsøke å drepe Kim Jong-un.

– Det vil da være å satse alt på ett kort, og i slike situasjoner kan noen minutter være avgjørende. Og da kan det eventuelt bli spennende hva Kim Jong-un rekker å gjøre, og om militære ledere vil adlyde stående ordre dersom lederen deres skulle bli drept. Disse scenariene er det som sagt mindre sannsynlighet for, men de kan heller ikke anses som absolutt urealistiske, sier Tønnesson.

Kim Jong-un på en militærøvelse med Nord-Koreas spesialstyrker tidligere denne uka. Foto: Str / AFP

Frykter atomprøvesprengning

Nord-Korea feiret lørdag 105-årsdagen til Kim Jong-uns bestefar, landets tidligere leder og grunnlegger Kim Il-sung. Han døde i 1994, og samme år signerte Nord-Korea og USA en avtale om at førstnevnte skulle stanse utviklingen av atomvåpenprogrammet sitt.

Samtidig har analyser av satellittbilder vist at landets sjette atomprøvesprengning kan være nært forestående.

– Det knytter seg spenning til hvorvidt Nord-Korea vil gjennomføre en atomprøvesprengning i dag. Det har ikke skjedd mens vi nærmer oss slutten av markeringen. Etterretningskilder i USA har sagt at de vil komme med rakettangrep som svar på en eventuell prøvesprengning. Det kan se ut som at Kim Jong-un nøyer seg med de nye rakettene de viste fram i dag, sier Tønnesson.

Flere analytikere er i tvil om Nord-Koreas nye raketter utgjør en reell trussel eller om de først og fremst fungerer som skremselstaktikk. Det er usikkert om de interkontinentale rakettene som ble vist frem lørdag er ekte eller ikke.

Tønnesson utelukker heller ikke at rakettene kan være innholdsløse, og sier at målet til Pyongyang-regimet er å vise verden at de har slagkraft – for å skremme USA fra å angripe.

Militæret i Nord-Korea viste lørdag frem flere nye raketter i forbindelse med en militærparade i Pyongyang. Foto: Wong Maye-e / AP

– Vet de vil tape

Internasjonale eksperter er stort sett enige om en ting: Nord-Korea vet godt at de kommer til å tape en eventuell krig.

– Et uprovosert angrep mot USAs allierte vil utløse det Nord-Korea vil unngå mer enn noe annet. Nord-Korea vet at dersom de går inn i en fullskala krig, kommer de til å tape, sier Daniel Pinkston ved Troy-universitetet i Seoul til Time.

Dersom Nord-Korea blir angrepet, vil Kim Jong-un føle seg tvunget til å slå tilbake. Det kan medføre betydlige tap av menneskeliv.

En angrep på Seoul trekkes frem som en av de mest sannsynlige svarene fra Nord-Korea. Den sørkoreanske hovedstaden ligger bare 200 kilometer unna, og har over 10 millioner innbyggere.

USAs militærbaser i Sør-Korea er også sannsynlige mål. Det er rundt 28.000 amerikanske soldater på disse basene.

Hvis Donald Trump følger de etablerte politiske linjene, vil han varsle både Kina og Sør-Korea før et eventuelt angrep, sier professor Sean O'Malley ved Dongseo-universitetet.

VIDEO: Se militærparaden i Pyongyang. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se militærparaden i Pyongyang.

Kan angripe Seoul og USA-baser

Andrea Berger ved Royal United Services Institute i London sier til BBC at mange tror truslene fra Nord-Korea egentlig stammer fra et ønske om en fredsavtale med USA.

– De ser ut til å tro at de ikke vil bli tatt på alvor før de kan innlede samtaler med en betydelig militær makt i ryggen. Det samsvarer med den historiske «militæret først»-politikken i Pyongyang.

Direktør Guy Rui ved Jilin-universitetet i Kina sier til nyhetsbyrået Reuters at spenningen på Korea-halvøya er høy, men at faren for krig trolig ikke er overhengende.

– I nordkoreanske medier ser man stadig krigersk retorikk rettet mot USA, Sør-Korea og noen ganger Japan. Det er vanskelig å vite hva man skal ta på alvor. Men de gangene det faktisk skjedde noe, slik som angrepet på en sørkoreansk øy i 2010, var det veldig klare advarsler, sier professor John Delury ved Yonsei-universitetet til BBC.