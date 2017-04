Japan: Nord-Korea kan ha missiler med saringass

Abe holdt en tale til det japanske parlamentet torsdag, og viste til gassangrepet i Syria i forrige uke.

– Sikkerhetssituasjonen rundt landet vårt blir stadig mer alvorlig. Vi har akkurat snakket om Syria. Det er mulig at Nord-Korea allerede kan utstyre stridshodene sine med saringass til bakkeangrep, sier Abe.

Shinzo Abe i parlamentet torsdag. Foto: Kyodo / Reuters

Ifølge Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har flere av ofrene i Syria vist tegn på å ha blitt utsatt for saringass. Abe har foreløpig ikke lagt frem bevis for at Nord-Korea er i besittelse av gassen.

Japan har opplevd et saringassangrep tidligere. Det var denne gassen som ble sluppet ut på T-banen i Tokyo i 1995 og tok livet av 13 personer, mens over 5000 ble syke.

Nord-Korea er et av bare seks land som ikke har signert FNs kjemivåpenkonvensjon.

Etterretningstjenesten i Sør-Korea har tidligere hevdet at Nord-Korea har utviklet kjemiske våpen siden 1980, og anslo i fjor at landet hadde mellom 2500 og 5000 tonn kjemiske våpen.

– Nærmer seg prøvesprengning

Overvåkingstjenesten 38 North varslet onsdag at det nordkoreanske anlegget Punggye-ri ser ut til å være klart til en ny atomprøvesprengning.

Analysen er basert på satellittbilder av anlegget, og viste seg å stemme like før den forrige prøvesprengningen i september i fjor.

– Aktiviteten over de siste seks ukene tyder på de siste forberedelsene til en prøvesprengning, sier analytikeren Joseph Bermudez til CNN.

Han forteller at de blant annet har sett nytt utstyr ankomme, økt aktivitet rundt kommandosentralen, utgravinger og vann som pumpes fra inngangene til testområdet.

Gravingen og vannforsyningen skal ha stoppet opp de siste dagene, noe som ifølge Bermudez tyder på at en oppskyting er nært forestående.

De siste satellittbildene viser at en atomprøvesprengning er nært forestående, mener analytikere. Foto: Airbus Defense & Space/38 North/Pleiades CNES/Spot Image via AP

Tre atomtester under Kim Jong-un

Nord-Korea har utført fem atomprøvesprenginger til heftige protester fra FN og verdenssamfunnet.

Tre av dem har vært under Kim Jong-uns ledelse, og regimet hevder atomprogrammet kun skal brukes til selvforsvar. Samtidig truer de USA og nabolandene Japan og Sør-Korea med jevne mellomrom.

Selv om Nord-Korea foreløpig ikke har klart å lykkes med å utvikle et såkalt interkontinentalt ballistisk missil (ICMB), har de trolig missiler som kan gjøre stor skade i Sør-Koreas hovedstad Seoul.

I forrige uke skjøt Nord-Korea opp en mellomdistanserakett i retning Japan.

Abe tok kontakt med USAs president Donald Trump, som har antydet at han vil gripe inn dersom Kina ikke hjelper til.