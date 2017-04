Nord-Korea truer USA med atomkrig

Forholdet mellom USA og Nord-Korea er på et bunnpunkt etter at et amerikansk hangarskip og flere marinefartøy satte kursen mot det isolerte landet.

Lørdag ettermiddag lokal tid sier en talsperson for nordkoreanske myndigheter at de vil «besvare en total krig med total krig og med en atomkrig, melder AP.

Ifølge nyhetsbyrået beskylder den ikke navngitte talspersonen USAs president Donald Trump for å skape krigssituasjon.

Viste fram ubåtraketter

Tidligere lørdag viste Nord-Korea fram nye raketter i en storslått militærparade.

Det er først gang regimet viste fram ballistiske missiler som kan skytes opp fra ubåter under paraden i hovedstaden Pyongyang. Bilder på statlig fjernsyn viste Pukkguksong-2-missiler liggende på lastebiler.

I en tale før lørdagens parade sa også generalsekretær Choe Ryong-hae i Nord-Koreas kommunistparti at «landet er klare til å reagere på alle slags angrep fra USA».

– Dagens parade gir oss muligheten til å demonstrere vår mektige militære evne, lød det over høyttalere i byen, mens tusenvis av soldater marsjerte ledsaget av militærorkester foran et stort applauderende publikum.

105-årsdagen

Landets leder Kim Jong-un var også til stede ved paraden. Den er en markering av 105-årsdagen for hans bestefar, landets tidligere leder og grunnlegger Kim Il-sung.

15. april er kjent som "Solens dag" i Den demokratiske folkerepublikken Korea, som det kommunistiske Nord-Korea kaller seg.