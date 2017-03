Derfor øker spenningen mellom Nord-Korea og USA

Spenningen mellom Nord-Korea og USA fortsetter å øke. I dag kom Kinas utenriksminister på banen og ba begge partene om å roe ned – Nord-Korea avfyrte fire missiler mot japansk farvann denne uken, som svar på at USA og Sør-Korea startet felles militærøvelser i forrige uke.

– Nord-Korea har panikkangst for at dette er begynnelsen på en invasjon. De sier de har farlige våpen, og at de vil bruke dem dersom de blir angrepet, sier Geir Helgesen, direktør ved Nordisk institutt for Asia-studier.

Spenningen øker

Alle test-rakettene det siste året, og uttalelsene fra Kim Jong-un om at de nå er i «siste fase» i utviklingen av et interkontinentalt ballistisk missil som kan ramme USA, har bidratt til økt spenning.

TESTER: Bildet, som ikke er datert, viser fire raketter som blir avfyrt fra Nord-Korea. Foto: KCNA / Reuters

– Nord-Korea ser på USA som en makt som kunne finne på å søke en militær løsning på konflikten. Det er derfor de gjør som de gjør. Nord-Korea er hellig overbevist om at de står på en liste over land som bør få et regimeskifte fordi de har et regime som store deler av vesten misliker, sier Helgesen og fortsetter:

– Grunnen til at de ikke har lidd samme skjebne som for eksempel Irak og Libya er at de ikke har gått med på det de ser på som en felle. Nemlig at man er imøtekommen overfor USA, og går med på avtaler om nedtrapping, før man blir angrepet. Derfor ruster de opp.

Kinas utenriksminister sammenligner spenningen mellom de to landene som to akselererende tog som kjører mot hverandre, og også Japan ser på de siste rakettene som en «alvorlig trussel».

Men det er fortsatt langt unna krig, mener ekspertene.

Mye på spill

En av grunnene er at Nord-Korea står helt alene, og derfor har alt å tape på at det blir krig.

– De har ingen allierte i hele verden. De har bare fiender, og fiendene er fantastisk mye sterkere, sier Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning.

– Derfor blir trusselen en preventiv kald krig-måte å håndtere omverdenen på, sier Helgesen.

KIM JONG-UN: Bildet skal være tatt i forbindelse med oppskytingen av en rakett. Foto: KCNA / Reuters

Samtidig står det altfor mye på spill til at andre land tar sjansen på å gå militært inn i Nord-Korea, forklarer Tønnesson.

– Dersom USA velger å gå inn for å ødelegge rakettene kan man aldri vite om de får tatt alle, for disse flyttes hele tiden. Og da øker sannsynligheten for at Nord-Korea vil avfyre det som er igjen.

For ikke å snakke om trusselen Nord-Korea utgjør med konvensjonelt artilleri, som kan ramme Sør-Koreas hovedstad Seoul og byens nær ti millioner innbyggere.

– Det er ingen tilfeldighet at ingen har gjort det allerede. Det er ingen tvil om at Clinton, Bush og Obama har vurdert det og funnet ut at det ikke er verdt risikoen. Trump har vært mer ivrig på å bruke militærmakt, men også for Trump er det viktig at når han skal bruke militærmakt må han lykkes, sier Tønnesson.

Fakta om Nord-Koreas atom- og rakettprogram Ekspandér faktaboks * Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger, i 2006, 2009, 2013, og to i 2016. Landet utvikler også langtrekkende raketter. * Nord-Korea begynte sitt rakettprogram på 1960-tallet i samarbeid med Sovjetunionen. * Siden 2014 har landet flere ganger prøveskutt raketter med en rekkevidde langt over grensen på 150 kilometer som FNs sikkerhetsråd har satt. * 7. februar 2016: Nord-Korea plasserte en satellitt i bane rundt jorda. * 24. august 2016: Prøveoppskyting av et missil fra en ubåt. Raketten fløy 500 kilometer og inn i Japans luftovervåkingssone. FNs sikkerhetsråd fordømte denne og tre tidlige oppskytinger av ballistiske missiler 9. juli, 18. juli og 2. august. * 5. september 2016: Tre ballistiske raketter ble sendt ut over Japanhavet. * 12. februar 2017: Prøveoppskyting av en langtrekkende rakett ut over Japanhavet. Raketten fløy om lag 500 kilometer før den landet i havet mellom Nord-Korea og Japan. * 6 mars 2017: Fire ballistiske raketter ble skutt ut over Japanhavet, tre av dem landet i havområder kontrollert av Japan. Kilde: NTB

REAGERER: Utenriksminister i Kina, Wang Yi, advarer mot spenningen mellom USA og Nord-Korea. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Ønske om oppmerksomhet

Nord-Korea bruker atomprogrammet til å få oppmerksomhet, mener Helgesen.

OPPMERKSOMHET: – Nord-Korea bruker atomprogrammet til å komme i en forhandlingsposisjon med andre land, sier direktør Geir Helgesen ved Nordisk institutt for Asia-studier. Foto: NRK

– Vi ser på Nord-Korea som et problem fordi det er så isolert og fordi de har et regime som vi ser på som kommunistisk. De er avkoplet utviklingen i verden og kommer med trusler, og det betrakter vi som farlig.

Han får støtte fra Tønnesson.

– Man må ikke tro at Nord-Korea opptrer irrasjonelt, bare fordi propagandaen er sånn. De har en klar strategi om å overbevise andre land om at de er en atommakt. Da kan de føle seg trygge og åpne for mer internasjonal kontakt og forbedre økonomien, sier han.

– Vil ha dialog

Helgesen viser til at Nord-Korea med jevne mellomrom har foreslått dialog med USA, men at USA så langt har avvist dette og at det derfor blir en negativ spiral.

– De vil ha en dialog om en fredsavtale. Nå har de bare inngått våpenhvile etter Koreakrigen i 1953, og derfor er de teknisk sett fortsatt i krig, sier Helgesen.

Å påføre Nord-Korea mer press er derfor ikke løsningen, mener Helgesen.

– Vi har straffet dem i 60 år. Nord-Korea er et lukket land og vesten har innført restriksjoner på handelen med Nord-Korea. Dette er en veldig klar årsak til at vi har disse gjentakende konfliktutbruddene. Dels av frykt, men også for oppmerksomhet.

DEMONSTRASJONER: Våpenaktivister i Sør-Korea demonstrerer mot at USAs utplassering av det avanserte rakettforsvaret THAAD i Sør-Korea. Systemet skal kunne skyte ned mellomdistanseraketter som kommer inn over Sør-Korea. Foto: Ahn Young-joon / Ap

Forskerne mener den eneste løsningen er at USAs president for alvor åpner for en dialog med Nord-Korea.

FORSKER: Stein Tønnesson i PRIO. Foto: NRK, Sondre Bjørdal

– Å forsøke å skape en opposisjon i landet som velter regimet går ikke. Det eneste man kan forsøke er å åpne for kontakt og få Kim Jong-un til å fryse atomprogrammet. Og så må man åpne for kulturell og økonomisk kontakt, sier Tønnesson.

– Svaret må være dialog. Hvis ikke det er det, er svaret «vi fortsetter som vi gjør nå». Og jo mer opptrapping, jo større er faren for at en konflikt bryter ut, sier Helgesen.