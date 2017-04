– USAs militære øvelse i Sør-Korea øker faren for krig

Seniorforsker Stein Tønnesson spekulerer på om Kina kan tenkes å ville angripe Nord-Korea. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Jeg tror det er en stor fare for at soldatene kan få bruk for denne treningen. Disse øvelsene skaper frykt og jeg er ikke i tvil om at Kim Jong-un nå er redd for at det skal komme et angrep denne måneden, sier seniorforsker Stein Tønnesson ved fredsforskningsinstituttet PRIO når han kommenterer øvelsen som foregår i et av USAs største militære øvelsesområder i Asia.

NRK har fulgt amerikanske soldater fra 2nd Infantry Division som er fast stasjonert i Sør-Korea.

– Frykter et angrep

De vervede soldatene forbereder seg på å bli angrepet med både kjemiske og kjernefysiske våpen. Styrken skal være klar til kamp etter et innledende angrep fra Nord-Korea. Da skal de slå raskt tilbake og rykke inn i områder kontrollert av nordkoreanske styrker.

– Den store øvelsen Foal Eagle, som NRK-reportasjen viser en liten del av, er svært realistisk og foregår helt opptil Nord-Korea. Dette fører til frykt i Nord-Korea for at dette ikke bare er en øvelse, men egentlig et skalkeskjul for et angrep som kommer, sier Tønnesson.

Han mener dette underbygger en paranoia i den nordkoreanske ledelsen.

– De føler også at de er i ferd med å miste sin eneste støttespiller, Kina. De er mer oppsatt enn noensinne på å vise verden at de har atomvåpen. Derfor gjorde de to atomprøvesprengninger i fjor og bruken av kjemiske midler i mordet på halvbroren til Kim Jong-un er blitt oppfattet som et signal om at landet har kjemiske våpen.

Vil Kina angripe Nord-Korea?

Samtidig spekulerer Tønnesson på om det kan være aktuelt for Kina og gripe inn mot sin tidligere partner.

– De to landene er ikke venner lenger. Nord-Korea stoler ikke på Kina og Kim Jong-un har ikke besøkt Kina. Og mange kinesere er så lei av Kim Jong-un provokasjoner. På sosiale medier kalles han nå «Tjukke-Kim den tredje» og det er et press innad i Kina for å slutte å støtte dem, forteller han.

Man kunne tenke seg en kinesisk intervensjon, mener han. Tønnesson viser til at Kina vil unngå et sammenslått Korea under amerikansk innflytelse.

– Kina og USA er enige om at de gjerne skulle hatt vekk Kim Jong-un. Hvis Kina fikk fjernet ham, ville de gjøre en jobb verden kanskje ville klappe for og samtidig vise at Kina har militær handlekraft.

Han sier også at den store kinesiske folkehæren mangler stridserfaring og spør hvor lenge stormakten Kina kan se på at USA og Russland bruker militærmakt som del av sin utenrikspolitikk uten at Kina gjør det.