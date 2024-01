Ekspert tror på gode tider for Kim Jong-un til tross for høye spenninger med Sør-Korea

Nord-Koreas øverste leder Kim Jong-un rundet av 2023 ved å true med atomangrep mot Sør-Korea.

Så ba han styrkene sine fylle våpenlagrene og være klare for en væpnet konflikt som kan bryte ut «når som helst».

Bare noen dager senere, fredag og lørdag, haglet hundrevis av artillerigranater ned.

De siste dagene har både Sør-Korea og Nord-Korea arrangert militære øvelser med skarp ammunisjon i det omstridte maritime grenseområdet mellom de to.

Kim Jong-un ser på oppskytingen av en langtrekkende missil sammen med sin tenåringsdatter i desember 2023. Foto: KCNA / via AP

To øyer evakuert – ingen direkte fare for eskalering

De rundt 5500 innbyggerne på den sørkoreanske grenseøyene Yeonpyeong og Baengnyeong er evakuert.

Fredag skal rundt 200 nordkoreanske artillerigranater ha truffet havet rundt øyene Baengnyeong og Yeonpyeong.

Lørdag meldte Sør-Koreas militære styrker at over 60 nordkoreanske artillerigranater hadde truffet havet nord for Yeonpyeong.

Målet med øvelsene er sannsynligvis todelt, sier Vladimir Tikhonov, professor i Nord-Korea-studier ved Universitetet i Oslo.

– For det første så er det en god måte å forberede seg på mulige sammenstøt. For det andre så er det en god måte å bruke opp ammunisjon som er i ferd med å gå ut på dato, sier han.

Han tror ikke det er noen direkte fare for eskalering.

Amerikanske og sørkoreanske soldater under en felles militærøvelse i Pocheon 4. januar 2024. Foto: Jung Yeon-je / AFP

– Veldig heldig for dem at Putin invaderte Ukraina

Spenningene er høye, men Nord-Koreas motivasjon er nok en annen enn å starte en krig, sier Tikhonov.

– Nord-Korea forsøker å bygge opp sin verdi som militær alliert for Beijing og Moskva, og dermed tiltrekke seg investeringer og øke handelen, sier Tikhonov.

Vladimir Tikhonov er opprinnelig russisk og arbeider som professor i Nord-Korea-studier ved Universitetet i Oslo. Foto: Olaf Christensen / UiO

Siden februar 2022 har pilene pekt i en annen retning i Pyongyang.

– Det var veldig heldig for dem at Putin invaderte Ukraina, forklarer Tikhonov.

Plutselig var det stormaktsrivalisering, og det lenge isolerte landet ble dratt nærmere de mektige nabolandene Kina og Russland.

– Nord-Korea eksporterer nå artillerigranater og muligens missiler til Russland. Det kan også hende at de får eksportert en del arbeidskraft. Det er gode muligheter for å tjene penger, sier eksperten.

Kim Jong-un sjekker ut cockpiten til et russisk jagerfly i den østrussiske byen Komsomolsk-na-Amur. Foto: AP

Tikohonov sier det ser ut til at Nord-Korea har gitt opp målet om gjenforening, blant annet fordi de kaller Sør-Korea for sitt offisielle navn, «Den koreanske republikken», i statlige uttalelser.

– Det ser ut som at Pyongyang har avskrevet Sør-Korea for tiden, sier professoren.

Dermed bruker Nord-Korea spenningene med Sør-Korea som en måte for å selge seg selv som en militærmakt, forklarer Tikhonov.

Nord-Korea sett fra den sørkoreanske øya Yeonpyeong. Foto: Park Dong-joo / Yonhap via AP

Hevder artilleriskudd bare var lureri

Kim Jong-uns søster, Kim Yo Jong, hevder Sør-Korea simpelthen ble lurt av at Nord-Korea detonerte eksplosiver som skaper samme lyd som artilleriskudd, for så å se hvordan sørkoreanske styrker ville reagere.

– Resultatet var som forventet. De tok feil av lyden av eksplosiver, antok at det var artilleriskudd, og skamløst fant de opp en løgn, sa Kim ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

– Snart tror de at selv den buldrende lyden av torden nord på himmelen er artilleriskudd fra våre militære styrker, fortsatte Kim.

Det sørkoreanske forsvaret har svart med å avskrive Kims uttalelser som «psykologisk krigføring av lavt nivå».

– Det er alltid veldig mye tvil om det Kim Yo Jong sier, påpeker Tikhonov.

Kim Jong-uns søster, Kim Yo Jong, har gradvis fått mer og mer makt og blitt mer synlig. Foto: AP

Brudd på avspenningsavtale fra 2018

Den siste runden med provokasjoner mellom nord og sør på den koreanske halvøya kommer etter en fire-fem årsperiode med avspenningstiltak.

Militærøvelsene rundt de sørkoreanske øyene er brudd på en avtale fra 2018.

Under Sør Koreas tidligere president Moon Jae-in var det nemlig en rekke forsøk på diplomatiske fremsteg mellom nord og sør.

Kim Jong-un møter Sør-Koreas president Moon Jae-in på grensen mellom de to landene i 2018. Foto: AP

De to landene deltok som et samlet lag under OL i Pyeongchang i 2018, og samme år ble det signert en avspenningsavtale.

Den gikk blant annet ut på å lage en sone fri for militære øvelser i havområdene mellom nord og sør, samt en flyforbudssone.

USAs president Donald Trump holdt også flere forhandlingsrunder med Kim Jong-un i 2019 og 2020. Disse førte derimot ikke frem, og Nord-Korea forble underlagt internasjonale sanksjoner.

– Da var det ikke så mye nordkoreanerne kunne gjøre, og de ble ganske misfornøyde med dette, sier Tikhonov.

Donald Trump møter Kim Jong-un i 2019 i den demilitariserte sonen mellom Nord-Korea og Sør-Korea. Foto: AP

Siden da har den nordkoreanske økonomien lidd kraftig under koronapandemien. Landet var avskåret fra sin desidert viktigste handelspartner, Kina, i måneder av gangen.

I et intervju med BBC fra juni 2023 forteller flere nordkoreanere at mange rundt dem har dødd av sult.

Siden grensene gjenåpnet i fjor høst og Sør-Korea valgte en ny, mindre forsonende president i Yoon Suk-yeol, har spenningene steget raskt.

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol har arbeidet for å øke satsingen på det sørkoreanske militæret, styrke båndene til allierte land som USA og Japan, samt avholde flere militærøvelser enn tidligere. Foto: Jung Yeon-Je/Pool Photo / AP

I fjor skrev Nord-Korea inn i grunnloven sin at de er en atombevæpnet stat. Samtidig testet landet flere langtrekkende missiler i havet utenfor Japan og Stillehavet.

Tikhonov tror det blir lysere tider for Nord-Korea.

– Dessverre er det sånn verden virker, men det er flere som profitterer på krig. Og et av landene som profitterer mest på krigen i Ukraina er Nord-Korea.