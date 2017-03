Kim Jong-un: – Hele verden vil se hvor stor vår seier er

Nord-Koreas øverste leder, overvar selv testen av rakettmotoren, melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Nå frykter flere at Nord-Korea forbereder oppskyting av en ny satellittrakett.

Kim Jong-un: – Seier

– Snart vil hele verden se hvor betydningsfull dagens seier er, sier Kim Jong-un etter testen.

FORNØYD: Kim Jong-un var svært fornøyd med testen av rakettmotoren som kan brukes i missiler. Foto: KCNA / Reuters

Nord-Koreas beskriver testen som et revolusjonerende gjennombrudd. Diktatoren påsto at dagens test kommer til å bli husket som 18. mars-revolusjonen.

Nå spekuleres det i om uttalelsene fra Kim Jong-un kan tyde på at landet forbereder oppskyting av en ny satellittrakett.

Rakettmotoren som ble testet kan nemlig enkelt modifiseres for bruk i missiler.

– Utviklingen og ferdigstillelsen av en ny type høyytelsesmotor vil bidra til å styrke det vitenskapelige og tekniske fundamentet og heve det til et verdensnivå innenfor romfartsutvikling og evnen til å plassere satellitter, skal Kim ha uttalt.

TILSKUER: Sammen med nordkoreanske eksperter overvar Kim Jong-un testen av rakettmotoren. Foto: KCNA / Reuters

Bekymret over utviklingen

USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Beijing. Ifølge Tillerson har spenningen på Korea-halvøya nådd et ganske farlig nivå.

SAMMEN: USA og Kina skal samarbeide i tiden fremover får å forsøke å få Nord-Korea til å endre kurs. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Under besøket i Beijing opplyste Tillerson at USA og Kina er enige om å samarbeide for å se om de kan få myndighetene i Nord-Korea til å endre kurs.

– Jeg tror vi har en felles oppfattelse og et felles syn på at spenningene på halvøya er ganske høye nå, og at situasjonen har nådd et ganske farlig nivå, sa Tillerson etter et møte i går.

Kineserne oppfordrer USA til å være tålmodige når det kommer til Nord-Korea.

– Vi står ved et veiskille. Men situasjonen må ikke få lov til å eskalere til en konflikt, sa Wang Yi etter møtet med sin amerikanske motpart.

– Aldri blitt presset så hardt

Tillerson hadde før møtet i Beijing uttrykt et ønske om mer press på Nord-Korea fra Kina. Han har også holdt muligheten åpen for et militært angrep på Nord-Korea.

TEST: Nord-Koreas test av rakettmotoren skaper nå frykt for at landet skal skyte opp nok en satellittrakett. Foto: KCNA / Reuters

– USA og Sør-Korea har aldri tidligere lagt så mye press på Nord-Korea, sier Hahm Chai-bong fra tankesmia Asian Institute for Policy Studies til Washington Post Hahm til avisen.

Det som avgjør hvordan konflikten ender kommer an på hvem som først gir etter mener han. Til avisen sammenligner han partene med to personer som forsøker å stirre hverandre i senk.

– Vi blunker alltid først, fordi vi har så mye mer å miste, sier han.