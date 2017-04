– Nord-Korea frykter en invasjon

Helgesen, som er direktør ved Nordisk Institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, mener situasjonen på Koreahalvøya har utviklet seg svært uheldig etter at Trump kom til makten.

– Trump farer frem med «bål og brann». Han er ikke den første amerikanske lederen som gjør det, men Trump er kanskje mer voldsom i retorikken enn vi er vant til.

Soldater fra USA øver på gensa til Nord-Korea

– Vi er klare!

Dagen før det lukkede diktaturet skal markere 105-årsdagen til Kim Il-sung, regimets grunnlegger, kommer Nord-Korea med en kraftig advarsel.

I et intervju med nyhetsbyrået AP sier landets viseutenriksminister Han Song-ryol at de er klare til å slå til dersom USA viser tegn til militær aggresjon.

– Nord-Korea vil fortsette å bygge opp sitt arsenal av atomvåpen, både i kvalitet og kvantitet. Vi er klare til å gå til krig dersom det er det USA vil, sier han.

Uttalelsene kommer etter signaler om at USA vurderer militære tiltak mot Nord-Korea dersom de fortsetter å utvikle sitt våpenprogram. Men Nord-Korea nekter å la seg diktere av USA, og Han utelukker ikke at landet vil gjennomføre en atomprøvesprenging snart.

– Det er noe landets øverste ledelse avgjør.

I en ny rapport om Nord-Koreas atomprogram, som ble lagt frem torsdag, slår analysegruppen 38 North at Nord-Korea er klar til å utføre en atomprøvesprengning ved testanlegget nord i landet

I det 40 minutter lange intervjuet ga viseutenriksminister også uttrykk for at Nord-Korea misliker tvitringen til Trump, og sa at meldingene forsterker den spente situasjonen i området. Tidligere denne uken skrev Trump at Nord-Korea er ute etter bråk.

Laster Twitter-innhold

Trump har ikke lært

Nord-Korea-ekspert Geir Helgesen er sier situasjonen i området har utviklet seg til å bli ganske uhyggelig. Foto: NRK

Nord-Korea-ekspert Geir Helgesen sier presidenten ikke ser ut til å ha lært mye av sine forgjengere.

– Han mener de stort sett har vært noen udugelige folk, og at han nå skal ordne opp. På den måten er han en populist. Han tar ikke utgangspunkt i historiske kjensgjerninger, kulturelle forskjeller eller faren for at ting kan eskalere og bli en storkrig, sier han.

Direktøren sikter til Bill Clintons forsøk på å skremme nordkoreanerne med et militært angrep mot atomanleggene i 1993.

– Han ble kraftig advart av sine militære eksperter, og ikke minst den militære ledelsen i Sør-Korea. Etter hvert endret han politikk. I år 2000 sendte han utenriksminister Madeleine Albright til Nord-Korea istedenfor missiler. Da var de to landene veldig nære ved å gjennomføre en avtale om fredelig og forsonlig utvikling.

I 2000 reiste USAs utenriksminister Madeleine Albright til Nord-Korea for å møte Kim Jong Il. Da var tonen mellom de to landene en helt annen enn hva den er nå. Foto: POOL / REUTERS

Kina advarer

Ordkrigen mellom USA og Nord-Korea har fått nabolandene Kina og Russland til å uttrykke sin bekymring. Fredag advarte Kinas utenriksminister Wang Yi om at en konflikt kan bryte ut når som helst.

– Det blir en konflikt uten en vinner, sa han.

Utenriksministeren oppfordret partene til dialog, og tok til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus.

Fredag ble det kjent at det kinesiske flyselskapetet Air China innstiller alle flygninger mellom Beijng og Pyongyang fra og med mandag.

Også russiske myndigheter oppfordrer partene til å besinne seg. Russland sier de er bekymret for utviklingen, og legger vekt på at partene må finne en diplomatisk løsning.

Stor militærøvelse

USA og Sør-Korea gjennomfører for tiden en stor militærøvelse tett på Nord-Korea, og spenningen mellom partene økte betraktelig da USA sendte et hangarskip i retning halvøya.

Ifølge kilder NBC News har vært i kontakt med har USAs marine stasjonert to jagere som kan skyte Tomahawk-missiler inn i regionen, samme type missiler som ble brukt mot en syrisk luftbase nylig.

Det ene skipet er under 500 kilometer unna testanlegget, skriver kringkasteren. I tillegg har USA bombefly i Guam som kan angripe Nord-Korea, og for en ukes tid siden kunngjorde Pentagon at hangarskipet Carl Vinson er sendt til området, skriver NTB.

Amerikanske stridsvogner deltar for tiden i en stor militærøvelse på grensen til Nord-Korea. Foto: Ahn Young-joon / AP

– En provokasjon

Ifølge Helgesen er øvelsen utenfor Nord-Koreas kyst den største noen gang.

– Nord-Korea ser på dette som en provokasjon, og de frykter at det er begynnelsen på en invasjon.

Helgesen sier det aldri har skjedd tidligere at en så stor militær øvelse har blitt forsterket ytterligere.

– Det skjer samtidig som de kommer med en trussel. Dette er helt klart en opptrapping, og Nord-Korea ser ikke ut til at de vil gi seg. Så faren for krig, hvis Trump ikke må rette seg etter sine militære eksperter, er overhengende.

Enorme konsekvenser

Direktøren mener den at den harde ordbruken og styrkeoppbygging har motsatt effekt på Nord-Korea.

– Dersom det skulle bryte ut en militær konflikt, vil det kunne få katastrofale konsekvenser. Nord-Korea kan handle veldig rask og ødelegge fryktelig mye. De kan også drepe forferdelig mange mennesker.

Helgesen minner om at Seoul ligger innenfor en avstand som konvensjonelle kanoner kan rekke.

– Man sier at Nord-Korea har mellom 12.000 og 13.000 kanonbatterier som alle peker mot Sør-Koreas hovedstad. Nord-Korea vil kanskje være utslettet, men de vil ta veldig mange med seg i det blodbadet. Det er en uhyggelig situasjon.

Rakettoppskyting i Nord Korea

– Militært ragnarok

I likhet med Helgesen sier Asia-kjenner og forfatter, Torbjørn Færøvik, at det vil være svært farlig dersom USA angriper Nord-Korea militært.

Man kan si at en militær aksjon fra USA innebærer en stor risiko. Det vil kunne utløse et mulig nordkoreansk motangrep, sier han og sikter til hva som vil skje dersom de rammer Seoul med mange millioner innbyggere.

– Da er man straks inne i et stort militært ragnarok, sier Færøvik

Men at det skal gå så langt, tror han ikke.

– Jeg tror partene vil besinne seg. Korea-krigen for nesten 70 år siden var en tragedie uten sidestykke. Da den var over etter tre år, lå tre millioner mennesker igjen på slagmarken, og man vil ikke ha en gjentakelse av det som skjedde den gangen.

Overvåkings- og analysegruppen 38 North har analysert satellittbilder fra Nord-Korea og mener Nord-Korea har gjort klart testområdet Punggye-ri til en atomprøvesprengning. Foto: Airbus Defense & Space/38 North/Pleiades CNES/Spot Image via AP

Varsel om noe stort

Denne helgen har Nord-Korea invitert 200 journalister til landet for å overvære feiringen av landets grunnlegger Kim Il-sung. Myndigheter har varslet at et «stort og viktig» er nært forestående, og det har blitt spekulert i om de vil gjennomføre en prøvesprengning i forbindelse med feiringen.

Amerikanske embetsmenn sier utsagnet peker mot en test som kan komme allerede i helgen. Torsdag meldte overvåkings- og analysegruppen 38 North at Nord-Korea har gjort klart testområdet Punggye-ri til en atomprøvesprengning.

Norske myndigheter sier følger situasjonen i Nord-Korea tett gjennom sine utenriksstasjoner.

– Det er viktig at spenningsnivået nå ikke eskalerer. Dette var et sentralt tema på dagsordenen for utenriksminister Brendes nylige møter i Kina. Utenriksministerens budskap var at det er viktig å opprettholde diplomatiske kanaler og arbeide for å redusere spenningsnivået, sier pressevakt Astrid Sehl.

Brende har tidligere tatt til orde for at FN bør skjerpe sanksjonene mot landet slik at Nord-Korea vil få problemer med å utvikle og produsere masseødeleggelsesvåpen.