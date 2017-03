«Bomber» amerikansk fly i ny video

Nord-Korea har jevnlig kommet med trusler mot USA og Sør-Korea på grunn av landenes felles militærøvelser i Asia, og i det siste har den amerikanske regjeringen begynt å svare.

Utenriksminister Rex Tillerson har varslet strengere sanksjoner, hardere press og luftet muligheten for å bruke militærmakt mot landet.

En ikke navngitt talsmann for Nord-Koreas utenriksdepartement sier til det statlige nyhetsbyrået KCNA at de er klare for krig.

– Vi har viljen og kapasiteten til å gjengjelde enhver krig USA har lyst til å starte, sier vedkommende.

«Den amerikanske militærets konfrontasjonshysteri mot Nord-Korea har gått over den røde streken. Vi kan ikke lenger være passive tilskuere til at USA går amok,» skriver KCNA med henvisning til avisen Minju Joson.

«Så fort Nord-Korea åpner ild, vil fienden lide under tidenes dødeligste ildregn, og provokatørene vil betale en høy pris», heter det videre.

Ny propagandavideo

Samtidig har propagandakanalen Uriminzokkiri publisert en ny video der et hangarskip og et bombefly blir siktet på og dekket av flammer.

Ifølge nyhetsbyrået Yonhap er budskapet at USA og Sør-Koreas militærøvelser er en åpen krigserklæring, og at de vil «føre til USAs utslettelse».

I videoen heter det at «en kniv vil bli stukket i skipets strupe», mens bombeflyet skal «falle fra himmelen etter å ha blitt truffet av en skur av ild».

Ifølge Yonhap skal skipet forestille det amerikanske hangarskipet «USS Carl Vinson», mens flyet er et B-1-bombefly.

Testet rakettmotor

Nord-Korea gjennomførte to atomprøvesprenginger og 24 testoppskytinger med ballistiske missiler i fjor, til tross for en rekke FN-sanksjoner og advarsler.

I helga testet regimet en kraftig rakettmotor som trolig skal brukes i oppskytingen av en ny satellittrakett.

Samtidig var USAs utenriksminister Rex Tillerson på besøk i Beijing, og ble enig med Kina om å samarbeide for å få Nord-Korea til å bremse atomprogrammet sitt.

Kineserne oppfordrer USA til å være tålmodige når det kommer til Nord-Korea, men Tillerson mener det er på tide med en ny tilnærming.

Nord-Koreas viseambassadør til FN, Choe Mying Nam, sier til Reuters at de vil fortsette å utvikle atomprogrammet sitt og skaffe seg et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

– Vi styrker både vårt nasjonale forsvar og vår kapasitet til forebyggende angrep med atomkraft som midtpunkt, sier han.