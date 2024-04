FK Haugesund utestenger to personer

Eliteserielaget FK Haugesund utestenger to personer, skriver de på sine nettsider.

– Klubbens arena- og sanksjonsreglement er veldig tydelig. Vi oppfordrer samtlige til å sette seg inn i reglementet, selv om det ikke er så mye mer enn vanlig folkeskikk som gjelder i forbindelse med kamp, sier daglig leder Martin Fauskanger til egne nettsider.

Utestengingen skal ha kommet etter to hendelser i de to første kampene i eliteserien på Haugesund Sparebank Arena.

– Det eneste jeg kan si er at det er dårlig oppførsel, sier FKH-sjef Martin Fauskanger, til Haugesunds Avis.

NRK skrev tidligere at det var to spillere, dette er feil. Det dreier seg om to tilskuere.