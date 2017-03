USAs FN-ambassadør: Kim Jong-un er ikke en rasjonell person

Republikaneren Nikki Haley fikk jobben som USAs FN-ambassadør i januar. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Spenningen mellom Nord-Korea og USA har vært høy lenge, men har økt de siste dagene. Onsdag gikk Kinas utenriksminister på banen og ba begge partene om å roe seg ned, etter at Nord-Korea tidligere denne uken avfyrte flere missiler som landet i japansk farvann.

Oppskytingen skal ha vært et svar på USA og Sør-Korea startet felles militærøvelser i forrige uke. USAs FN-ambassadør Nikki Haley tror ikke Kim kommer trolig ikke til å la seg påvirke gjennom diplomati, mener Haley.

– Vi har ikke å gjøre med en rasjonell person, som gjør rasjonelle valg, sa Haley etter at FNs sikkerhetsråd holdt et ekstraordinært møte som følge av Nord-Koreas rakettoppskytinger.

Geir Helgesen, direktør ved Nordisk institutt for Asia-studier, sier han tror Nord-Korea har «panikkangst for at militærøvelsene er begynnelsen på en invasjon».

– De sier de har farlige våpen, og at de vil bruke dem dersom de blir angrepet, sier Helgesen til NRK.

– Frydet seg over synet

Ifølge nordkoreanske medier skal Kim Jong-un selv ha vært til stede for beordre oppskytingen av de ballistiske missilene. Tre av missilene i det Japan anser som sin økonomiske sone.

– Hans øyne frydet seg over synet av de ballistiske missilene. Han hyllet rakettene, som så ut som en akrobatisk, flygende militærenhet i formasjon, het det i en meldingen fra det statlige nyhetsbyrået KCNA, gjengitt av blant andre nyhetsbyrået AFP.

Ifølge nyhetsbyrået AP sier Haley også at USA er nødt til å se en eller annen form for positive handlinger fra Nord-Korea, før man kan ta Kim Jong-uns regime seriøst, og sette seg ned for å diskutere situasjonen på den koreanske halvøy.

Haley gikk inn i stillingen som USAs FNs ambassadør i januar. Republikaneren har tidligere blant annet vært guvernør Sør-Carolina.

Korean Central News Agency (KCNA) offentliggjorde disse udaterte bildene i går, 7. mars. Bildene skal angivelig vise oppskytingen av missiler tidligere denne uken. Foto: KCNA / Reuters

– Vurderer enhver mulighet

Haley sier også at militærøvelsene som gjennomføres i samarbeid med Sør-Korea er av «defensiv» karakter, altså forsvarsøvelser. Ifølge FN-ambassadøren har det blitt gjennomført lignende øvelser de siste 40 årene.

FN-ambassadøren sier også at USA fortløpende vurderer hvordan man skal forholde seg til Nord-Korea, og vil «handle deretter».

– Vi utelukker ikke noe og vi vurderer enhver mulighet som ligger på bordet, sier Haley, ifølge AP.

Kina ba tidligere onsdag om at Nord-Korea stoppet oppskytingen av ballistiske missiler, i bytte mot at Sør-Korea og USA setter militærøvelsene på vent.