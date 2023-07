Det er verdt å følge med på det som skjer i Litauens hovedstad Vilnius de neste dagene. Sjelden har det vært så mange ubesvarte spørsmål i forkant av et Nato-toppmøte.

Det er i hvert fall ingen tvil om at generalsekretær Jens Stoltenberg har en krevende uke foran seg.

GJENVALGT: Jens Stoltenberg fortsetter som generalsekretær i Nato. Men hva er egentlig årsaken til det? Foto: Virginia Mayo / AP

Her er fem viktige punkter å følge med på under møtet.

Sverige og Tyrkia

Forholdet mellom Nato-søkeren Sverige og Nato-landet Tyrkia er ikke spesielt godt.

Det at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har brukt Sveriges Nato-søknad til å score politiske poeng i hjemlandet frustrerer store deler av forsvarsalliansen.

Sverige søkte om medlemskap fordi det ville være bra for svensk sikkerhet. Men Sverige er et land med et godt oppbygd forsvar og en strategisk viktig beliggenhet.

Det er også i Natos interesse at Sverige blir med. Ikke minst for å bedre sikkerheten i nord.

ISFRONT: Forholdet mellom Tyrkia og Sverige kunne vært bedre. Det har utvilsomt vært et turbulent år.

Det kan virke uforståelig for mange at Tyrkia og president Recep Tayyip Erdogan bruker en slik Nato-søknad til å score politiske poeng i hjemlandet.

Og siden det er i Natos interesse at Sverige blir med, så er det mange som mener at det også er i Tyrkias interesse.



Etter et møte mellom Tyrkias og Sveriges utenriksministre før helgen, var Stoltenberg sjeldent krass i uttalelsene.

Han fremhevet at det å blokkere Sveriges fullverdige medlemskap i Nato kun tjener Natos motstanderes sak – ikke minst Vladimir Putin og Russland.

At noe vil endre seg i løpet av toppmøtet er fortsatt høyst usikkert. Trolig må Sveriges statsminister Ulf Kristersson belage seg på flere forhandlingsrunder.

Tyrkias forhold til Nato

Tyrkia ble Nato-medlem i 1952. De er Natos nest største militærmakt, over dobbelt så stor som Frankrike på tredjeplass.

De bidrar aktivt i en rekke Nato-oppdrag og operasjoner. Og selvsagt har de en geografisk viktig posisjon mellom Svartehavet og Middelhavet.

I tillegg er det viktig for Nato å ha en fot i Midtøsten.



Tyrkia har blant annet lukket Bosporosstredet for militærskip. Det har trolig bidratt til å redusere Russlands kapasiteter i Svartehavet betydelig.

HØFLIGHETSVISITT: Jens Stoltenberg og Nato har bruk for Tyrkia. Og Tyrkia har bruk for Nato. Foto: HANDOUT / AFP

Men Tyrkia er også et hodebry for Nato.

I 2017 kjøpte Tyrkia russiske missilsystemer. Det skapte en del undring internt i Nato.

Og det er viden kjent at president Erdogan og Vladimir Putin har jevnlig kontakt – noe de også har hatt etter Russlands fullskala invasjon i Ukraina.

Og nettopp den villede forsinkelsen av Sveriges Nato-medlemskap, har fått flere til å hinte om at president Erdogan er Putins trojanske hest i Nato.

STOR: Tyrkia bidrar med Natos nest største militære kapasitet. Kun overgått av USA, riktignok med det tredobbelte. Foto: AP

Spørsmålet mange har stilt seg i forkant av dette Nato-toppmøtet er hvilken rolle Erdogan vil spille.

Ved å få mye av fokuset til å ligge på Sverige og medlemskapsprosessen, forsvinner kanskje noe av oppmerksomheten rundt Tyrkias rolle i Nato.

Hvem skal lede Nato?

På den ene siden kan valget om å forlenge Jens Stoltenbergs periode med ett år være uttrykk for et ønske om stabilitet og kontinuitet i alliansen.

KANDIDAT: Mette Frederiksens lange prat med Joe Biden i juni skjøt fart i ryktene om at hun var på god vei til Brussel og toppjobben i Nato. Men landene ville heller forlenge Stoltenberg ett år til. Foto: Susan Walsh / AP

Men det var mange spennende navn på bordet for en måned tid siden. Mette Frederiksen, Ben Wallace og Ursula von der Leyen, for å nevne noen.

Likevel ble Stoltenbergs periode forlenget.

Det høres bra ut å ikke skifte leder under usikre tider. Et argument som alltid vinner frem. Men er valget av å forlenge Stoltenberg også uttrykk for noe annet?

At landene ikke klarer å samle seg rundt et nytt navn. Er det rett og slett for stor splittelse i alliansen til at de klarer å bli enige om hvem som skal sitte med makten?



For er det egentlig så enkelt at det ikke var en kandidat klar?

Temaet vil garantert bli diskutert, i hvert fall i de uformelle samtalene på møtet.

Ukraina inn i Nato?

Så sent som på søndag gikk USAs president Joe Biden ut og sa at Ukraina ikke kan bli Nato-medlem så lenge det er krig i landet.

SKEPTISK: Joe Biden, USAs president, hører til dem som ikke vil at Ukraina skal gå inn i Nato før krigen er slutt. Og I Nato pleier USAs president å få det som han vil. Her er for øvrig Biden i Kyiv i februar. Foto: AFP

I Ukraina skaper det en del irritasjon.

President Volodymyr Zelenskyj har sagt at han kommer til Vilnius, under forutsetning av at landene er klar for å ta viktige beslutninger.

Han hadde helst sett at Ukraina fikk status som søkerland, men spørsmålet splitter Nato i to.

Den ene fløyen, anføres av de østeuropeiske medlemslandene, med Polen, Romania, Tsjekkia og de baltiske landene i spissen. De ønsker at Ukraina skal bli med.

Den andre fløyen ledes av USA. De frykter tettere bånd mellom Ukraina og Nato kan forverre situasjonen i Ukraina.

Og at det i ytterste konsekvens ender med en opptrapping som involverer atomvåpen.

SAMTALER: Jens Stoltenberg og Volodymyr Zelenskyj har møttes og snakket sammen mange ganger. Men Stoltenberg kan ikke innfri alle ønskene fra Ukrainas president. Foto: STAFF / Reuters

Det er vanskelig å se et kompromiss her. Så spørsmålet blir hvilke argumenter som veier tyngst. Høyst sannsynligvis USAs.

Så Zelenskyj må trolig dra hjem med en dårligere resultat enn han håpet – hvis han i det hele tatt kommer.

Støtten til Ukraina

I Nato-byen Vilnius vaier de ukrainske flaggene over hele byen. Støtten til Ukrainsk forsvar er her mer eller mindre betingelsesløs.

PYNTET: Presidentpalasset i Litauens hovedstad Vilnius er gjort klart til statslederne i de 31 medlemslandene skal samles. Foto: Petras Malukas / AFP

De baltiske landene er, per innbygger, de største bidragsyterne til det ukrainske forsvaret.

Men å gi Ukraina en sikkerhetsgaranti, lik den for eksempel Sverige har mens de er i søknadsprosessen, kan bli ganske vanskelig.

Av mange av de samme grunnene som brukes mot å innlemme Ukraina i Nato.

KONSEKVENSER: Krigen i Ukraina har kostet enormt mye for Ukraina. Hva kan Nato love fremover av støtte og hjelp? Foto: Genya Savilov / AFP

Spørsmålet er om et kompromiss overfor landene som vil ha Ukraina med i Nato blir en garanti om langsiktighet i hjelpen fra de ulike Nato-landene.

Hvis man får på plass løfter som strekker seg mange år frem i tid, kan det vise at Europa og USA ikke har tenkt å «glemme» krigen i Ukraina med det første.

Samtidig er et spørsmål hvordan Nato skal innrette seg langs «østflanken», altså i bunn og grunn langs grensen til Russland.

Her må også landene komme til en enighet.

Hvem skal bidra? Og hvor? Og hvilken rolle skal det nye Nato-landet Finland, som besitter halvparten av Natos grense til Russland, spille?

Akkurat det siste kan bli en heftig ilddåp for Finlands splitter nye statsminister Petteri Orpo.

Trolig får han lene seg på president Sauli Niinistö, som har vært på seks Nato-toppmøter tidligere. Selv om Finland ikke ble medlem før i april i år.

INVITERT: Finlands president Sauli Niinistö inviterte Volodymyr Zelenskyj til Finland i mai. Det ble ett av den ukrainske presidentens første utenlandsbesøk etter at den fullskala krigen startet i februar 2022. Foto: AFP