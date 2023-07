Jens Stoltenberg sa at på eit møte mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson, at partane hadde inngått ein avtale.

Avtalen inneber at Erdogan vil fremme eit forslag om ratifisering av svensk Nato-medlemskap for det tyrkiske parlamentet. Erdogan skal også jobbe for å få ratifisert avtalen i parlamentet.

– Dette er eit historisk steg som gjer alle Nato-allierte sterkare, ifølge Stoltenberg.

Stoltenberg seier at som ein del av avtalen skal Nato opprette ein egen spesialkoordinator for å overvinne terrorisme.

Det var berre Stoltenberg som tok plass på podiet etter at partane hadde blitt einige.

Kristersson: – Ein bra dag for Sverige

– Eg er veldig glad for at vi har tatt kvarandre i handa rundt denne felles utsegna. Det har vore ein bra dag for Sverige og no ventar resten av dette toppmøtet.

Det sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson på ein egen pressekonferanse i Vilnius måndag kveld.

GLAD: Sveriges statsminister Ulf Kristersson seie det har vore ein bra dag for Sverige. Foto: Reuters

– Vi kjem til å etablere ein ny bilateral sikkerheitsdialog, eit slags samarbeidsformat, sa Kristersson.

Den svenske statsministeren sa at han og Erdogan hadde diskutert Tyrkias forhold til EU.

– Frå svensk side støtter vi framleis eit nærmare samarbeid mellom Tyrkia og EU. Det kan handle om ein modernisert tollunion og også om visumspørsmål, sa Kristersson.

Statsminister Jonas Gahr Støre seier at eit samla Norden vil gjere Nato sterkare.

– Det er viktig, positivt og gledeleg for Sverige, Noreg, Norden og for Nato at svensk medlemskap i alliansen er avklart, etter semje mellom Stoltenberg, Erdogan og Kristersson i kveld. Eit samla Norden i Nato vil gjere alliansen sterkare og Norden tryggare.

I morgon startar Nato-toppmøtet i Vilnius i Litauen, som skal vare i to dagar.

Tyrkia ønsker EU-medlemskap



– Utforska moglegheiter framover for å bringe tyrkisk-EU-samarbeid tilbake, og gi ny giv til vår relasjon.

Slik skildrar EU-president Charles Michel møtet han hadde med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i dag.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, seier han støttar Tyrkias ambisjon om å bli EU-medlem.

Tyrkias president Erdogan har fleire gonger uttalt at han vil bli med i EU. No blokkerer han for svensk Nato-medlemskap. Foto: Francisco Seco / AP

Dette skjedde etter at Erdogan på nytt bad om samtalar om EU-medlemskap:

– Først, opne vegen for Tyrkias medlemskap i EU, så vil vi opne for Sverige, akkurat som vi har opna han for Finland, seier Erdogan, ifølge nyheitsbyrået AFP.

Tyrkia har i fleire tiår uttrykt ønske om å bli med i EU, med jamne mellomrom. I 1999 fekk Tyrkia kandidatstatus, men vegen frå dørstokken og inn i varmen hos EU, har vore vanskeleg og lang.

Krigen i Ukraina har på nytt aktualisert medlemskapen.

Sverige og Finland har vore alliansefrie land, men etter at Russland gjekk til krig mot Ukraina, søkte begge landa om Nato-medlemskap.

Tyrkia har vore medlem av Nato sidan 1952, og blokkerte først begge søknadane. I mars sa president Erdogan til slutt ja til Finland.

Erdogan gav tyrkisk ja til finsk Nato-medlemskap i mars i år. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Men Tyrkia blokkerte framleis Sverige sin Nato-søknad inntil måndagens møte. Han har tidlegare levert ei liste med krav til Sverige. Han har bedt om forhandlingar for å bli med i EU i retur for godkjenning.

Koranbrenning i Sverige er blant det som har sett ein stoppar for tyrkisk ja.

– Viss de ikkje viser den respekten, kan de diverre ikkje vente noko støtte frå oss i Nato-spørsmålet, sa Erdogan etter at den høgreradikale politikaren Rasmus Paludan arrangerte brenning av Koranen utanfor Tyrkias ambassade i Sverige.

I tillegg til koranbrenning, skuldar Erdogan Sverige for å huse «PKK-terroristar». Erdogan har ei liste med namn som han ønsker utlevert til Tyrkia.

Fleire norske parti er kritiske til ein slik utleveringsavtale.

Fleire land reagerte på koranbrenninga i Sverige. Her blir det svenske flagget brent i Lahore i Pakistan. Foto: ARIF ALI / AFP

Kurdistans arbeidarparti (PKK) er eit politisk parti, terrorstempla av EU, USA og Tyrkia. Partiet, som blei oppretta i 1978 med mål om å opprette ein eigen kurdisk stat, har sidan 80-talet kjempa mot tyrkiske styresmakter.

Dei kallar ikkje seg sjølve for ei terrorgruppe, men seier at dei arbeider for kurdiske rettar, og ein kurdisk stat.

To ulike problemstillingar

Tysklands forbundskanslar Olaf Scolz reagerer på at Erdogan koplar svensk Nato-medlemskap med tyrkisk EU-medlemskap.

Ifølge nyheitsbyrået AFP seier Scholz at Sverige oppfyller alle krav for Nato-medlemskap, og at problemstillinga kring tyrkisk EU-medlemskap ikkje kan koplast saman med det.

Det same seier Matthey Millew, talsperson for det amerikanske utanriksdepartementet:

– Vi meiner at det er separate problemstillingar.

I løpet av det to dagar lange møtet skal Nato-landa også diskutere korleis Ukraina kan nærme seg medlemskap i alliansen, og kva tryggleiksgarantiar landet kan få når Russland sin krigføring ein gong tek slutt.

