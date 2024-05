Russ til sykehus etter slåssing i Møre og Romsdal

To unge menn er frakta til sykehus og to til legevakt etter slåssing på Sulesund ferjekai i Møre og Romsdal. To russebusser er bortvist fra stedet, melder politiet. Det er ikke klart hvor alvorlig skadet de fire er. Politiet etterforsker saken, og alle russbusser og biler er bortvist fra stedet.