Jens Stoltenberg blir sittende som generalsekretær i Nato frem til 1. oktober 2024.

Forlengelsen ble gjort offentlig i dag, tirsdag og vil bli støttet av alle Nato-landenes ledere under toppmøtet i Vilnius 11.–12. juli.

I en uttalelse sier Stoltenberg:

– Jeg er beæret av de Nato-alliertes beslutning om å forlenge min periode som generalsekretær, sier han og legger til:

– De transatlantiske båndene mellom Europa og Nord-Amerika har vernet om vår frihet og sikkerhet i nesten 75 år, og i en farligere verden er vår sterke allianse viktigere enn noensinne.

Var på vei hjem

I hele år har Jens Stoltenberg svart omtrent det samme: At han ikke har andre planer enn å avslutte sitt arbeid i Nato til høsten og vende hjem til Norge. Og at Natos 31 medlemsland ville greie å finne «en utmerket etterfølger».

Det siste viste seg ikke å være så lett.

Derfor blir det ingen utrydding av sjefskontoret i Nato-hovedkvarteret i Brussel før neste høst, verken for den tidligere norske statsministeren eller hans nærmeste krets av rådgivere.

Ukraina-krigen hindrer Oslo-retur

Jens Stoltenberg, som opprinnelig ble valgt for fire år, går nå inn i sitt tiende år som sjef for forsvarsalliansen.

Kun nederlenderen Joseph Luns, som var sjef mellom 1971 og 1984, er foran på statistikken.

Jens Stoltenberg – nest lengst i Nato Ekspander/minimer faktaboks Jens Stoltenberg er allerede den som har sittet nest lengst som generalsekretær i Natos 74 årige historie. De fleste av forgjengerne har kun sittet fireårsperioden de først blir utnevnt for. Bare nederlenderen Joseph Luns vil ha lengre sjefstid enn Stoltenberg. Luns styrte forsvarsalliansen mellom 1971 og 1984. De to siste generalsekretærene før Stoltenberg, nederlandske Jaap De Hoop Scheffer og danske Anders Fogh Rasmussen, satt i fem år. Jens Stoltenberg tiltrådte som Nato-sjef 1. oktober 2014. Hans periode gikk ut høsten 2018, men er siden blitt forlenget tre ganger. Allerede i 2017 fikk Stoltenberg spørsmål om han kunne tenke seg å forlenge perioden sin med to år, til høsten 2020. Noe han sa ja til. Våren 2019 kom spørsmålet opp igjen: Denne gangen om han kunne sitte enda to år, frem til 1. oktober 2022. Også denne gangen samtykket han. Vel et halvt år før han skulle vende hjem til Oslo og oppgaven som sentralbanksjef gikk Russland til full invasjon av nabolandet Ukraina. Og spørsmålet kom på nytt: Kunne han bli i sjefstolen enda litt til? Stoltenberg sa fra seg jobben i Norges Bank og ble i Brussel. Den siste forlengelsen går ut 30. september 2023. Flere, inkludert den amerikanske presidenten, ønsket at Stoltenberg skulle bli i generalsekretærjobben i to nye år. At det endte med ett år, skyldes Frankrike. Det er vel kjent i diplomatkretser at franskmennene og den franske presidenten ikke er fullt så begeistret for den tidligere norske statsministeren som eksempelvis den amerikanske.

Den opprinnelige perioden er forlenget tre ganger. De to siste skyldes krigen i Ukraina.

– Det er ikke trygt å skifte kaptein midt i en storm, sa en erfaren Nato-diplomat i forrige uke til nettstedet Euractiv.

Spesielt USAs president Joe Biden har presset på for at Stoltenberg skal fortsette som Nato-sjef. Som NRK skrev i juni kom saken på nytt opp under Natos-sjefens siste besøk i Det hvite hus.

Jens Stoltenberg og Joe Biden sammen i Det hvite hus i juni. Ingen av dem som var nevnt som potensielle etterfølgere til Stoltenberg skal ha overbevist den amerikanske presidenten. Derfor ender det med nok et år for nordmannen. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Da bad Joe Biden innstendig Stoltenberg om å bli sittende.

Den amerikanske presidenten, utenriksministeren og forsvarsministeren har et svært godt forhold til nordmannen, og sier de er imponert over hvordan han har holdt alliansen samlet gjennom krise etter krise.

Selv om «konsensusmodellen» gjelder, og alle 31 medlemsland må være enige i avgjørelser som tas, har «de fire store» – USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike – mye å si. Og aller mest USA.

Nato sine 31 medlemsland Ekspander/minimer faktaboks Fra dannelsen i 1949: Belgia

Canada

Danmark

Frankrike

Island

Italia

Luxembourg

Nederland

Noreg

Portugal

Storbritannia

USA Fra 1952: Hellas

Tyrkia Fra 1955: Vest-Tyskland Fra 1982: Spania Fra 1990: Tyskland (Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble ett land) Fra 1999: Polen

Tsjekkia

Ungarn Fra 2004: Bulgaria

Estland

Latvia

Litauen

Romania

Slovakia

Slovenia Fra 2009: Albania

Kroatia Fra 2017: Montenegro Fra 2020: Nord-Makedonia Fra 2023: Finland

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris 6. juli. Ved den nest siste forlengelsen – etter utbruddet av Ukraina-krigen, var det Frankrike som sa nei til to nye år for Stoltenberg og gikk med på kun ett. Nå ender det likevel med til sammen to. Foto: Christophe Ena / AP

Grunnene til at han blir

Dette er hovedgrunnene til at Stoltenberg ikke pakker sammen sakene sine som planlagt:

Ingen enighet om etterfølger: Det har blitt viktig for stadig flere at generalsekretæren har erfaring som regjeringssjef eller statsleder. Nederlands statsminister Mark Rutte vil ikke, og Danmarks Mette Frederiksen og Spanias Pedro Sanchéz, som skal ha vært inne i navnediskusjonen, samlet ikke nok støtte.

Det har blitt viktig for stadig flere at generalsekretæren har erfaring som regjeringssjef eller statsleder. Nederlands statsminister Mark Rutte vil ikke, og Danmarks Mette Frederiksen og Spanias Pedro Sanchéz, som skal ha vært inne i navnediskusjonen, samlet ikke nok støtte. Ukraina-krigen: Den ukrainske våroffensiven kom senere enn antatt, slik at det er for tidlig å si hvordan offensiven ender. Og hvor hele krigen ender. Mange ønsket ingen intens navnediskusjon nå, når fokuset bør være på krigen og støtten til Ukraina. Å la noen ta over den sentrale rollen midt i krigen anses som risikofylt.

Den ukrainske våroffensiven kom senere enn antatt, slik at det er for tidlig å si hvordan offensiven ender. Og hvor hele krigen ender. Mange ønsket ingen intens navnediskusjon nå, når fokuset bør være på krigen og støtten til Ukraina. Å la noen ta over den sentrale rollen midt i krigen anses som risikofylt. Tyrkia og Erdogan: Frykt for nye krav fra Tyrkia og mer krøll rundt Sveriges inntreden i Nato. Tyrkia stikker allerede kjepper i hjulene for svenskene og flere fryktet at president Recep Tayyip Erdogan skulle komme med nye krav for å støtte en etterfølger. Stoltenberg har personlig investert mye tid og krefter for å få loset Finland og Sverige inn i Nato på rekordtid, og mange mener han er den beste til å få overtalt Erdogan.

Frykt for nye krav fra Tyrkia og mer krøll rundt Sveriges inntreden i Nato. Tyrkia stikker allerede kjepper i hjulene for svenskene og flere fryktet at president Recep Tayyip Erdogan skulle komme med nye krav for å støtte en etterfølger. Stoltenberg har personlig investert mye tid og krefter for å få loset Finland og Sverige inn i Nato på rekordtid, og mange mener han er den beste til å få overtalt Erdogan. «Stødig kaptein under stormene»: Stoltenberg regnes som en stødig og sterk generalsekretær, som er god på å få til kompromisser mellom de 31 medlemslandene.

Han får mye av æren for at Nato-landene beholdt roen og Polen ikke utløste alliansens artikkel 4 da en ukjent rakettbit havnet innenfor landets grense.

Han roses for måten Nato kom ut av den kaotiske tilbaketrekningen fra Afghanistan og Kabul på, da USA uten å varsle sine allierte trakk tilbake sine styrker.

Sammen med Biden har Stoltenberg vært den mest sentrale i å forene Nato-landene og sikre den massive støtten til Ukraina.

Han har brakt Nato og EU nærmere hverandre, men sørget for at Nato sitter i førersetet når det gjelder alliansens kjerneoppgaver.

Han kalles fortsatt «Trump-viskeren», etter de turbulente årene hvor daværende Donald Trump stadig truet med å trekke USA ut av Nato.

Stoltenberg regnes som en stødig og sterk generalsekretær, som er god på å få til kompromisser mellom de 31 medlemslandene. Han får mye av æren for at Nato-landene beholdt roen og Polen ikke utløste alliansens artikkel 4 da en ukjent rakettbit havnet innenfor landets grense. Han roses for måten Nato kom ut av den kaotiske tilbaketrekningen fra Afghanistan og Kabul på, da USA uten å varsle sine allierte trakk tilbake sine styrker. Sammen med Biden har Stoltenberg vært den mest sentrale i å forene Nato-landene og sikre den massive støtten til Ukraina. Han har brakt Nato og EU nærmere hverandre, men sørget for at Nato sitter i førersetet når det gjelder alliansens kjerneoppgaver. Han kalles fortsatt «Trump-viskeren», etter de turbulente årene hvor daværende Donald Trump stadig truet med å trekke USA ut av Nato. Reformvillig: Stoltenberg har sått i spissen for en rekke reformer innad i Nato, bl.a. ny langtidsstrategi og oppbyggingen av en hurtiginnsatsstyrke i tillegg til den eksisterende flernasjonale utrykningsstyrken. Han er også pådriver for at medlemslandene må bruke mer penger på forsvar.

Stoltenberg har sått i spissen for en rekke reformer innad i Nato, bl.a. ny langtidsstrategi og oppbyggingen av en hurtiginnsatsstyrke i tillegg til den eksisterende flernasjonale utrykningsstyrken. Han er også pådriver for at medlemslandene må bruke mer penger på forsvar. USA og EU: «Det fører ikke til noe. Amerikanerne vil ha Stoltenberg», sa Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace da han trakk seg fra kampen om å bli ny Nato-sjef. Det er i tillegg uenigheter blant landene som er medlem av både Nato og EU om den neste generalsekretæren må være fra et EU-land eller om man kan akseptere en utenfor-EU-kandidat.

Nederlands statsminister Mark Rutte og Nato-sjef Jens Stoltenberg sammen i Haag i slutten av juni. Rutte skal være blant de mest aktuelle til å etterfølge Stoltenberg, skal ha takket nei to ganger. Foto: REMKO DE WAAL / AFP

La lederballen død

Det har vært bekymringer innenfor Nato-kretsene hvordan det tar seg ut utenfra at medlemslandene ikke makter å bli enige om en som kan ta over. Om det kan bli oppfattet som et tegn på svakhet.

Allerede i vår sa flere kilder at tiden for å finne en erstatter før toppmøtet i Vilnius 11. og 12. juli begynte å renne ut.

Derfor var blant annet Tyskland raskt ute og la lederdiskusjonen død da det ble klart at det ikke fantes en klar nok arvtaker. «Stoltenberg bør fortsette hvis han vil det selv», erklærte forsvarsminister Boris Pistorius og sa seg enig med USA.

Nato-sjef Jens Stoltenberg, Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius (i midten) og Litauens president Gitanas Nauseda besøker tysk-litauisk øvelse i Litauen. Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

Bra for samholdet

Statsminister Jonas Gahr Støre er glad for at hans tidligere sjef tar ett til år på toppen av Nato:

– Det er bra, viktig og betryggende at Jens Stoltenberg har sagt ja til å forlenge perioden som Natos generalsekretær med ett år. Det er også viktig at dette nå ble avklart før toppmøtet i Vilnius neste uke.



– Det at Nato-landene ønsker at Stoltenberg skal fortsette, er et uttrykk for den høye tilliten han har blant medlemslandene. Samholdet og enigheten i Nato er spesielt avgjørende i en urolig tid med krig i Europa.

Samme budskap kommer fra Natos øverste politiske organ, Det nordatlantiske råd:

– De allierte landene takket generalsekretæren for hans lederskap og hans innsats, som har vært avgjørende for å sikre at landene rundt Atlanterhavet har stått sammen i møtet med historiske sikkerhetsutfordringer, sier medlemslandene i en felles uttalelse.

Stoltenberg blir nå sittende frem til neste høst, og får dermed også med seg jubileumsmarkeringen i Washington neste vår.

Der skal Nato feire 75 årsdag, i byen der Atlanterhavspakten ble underskrevet 4. april 1949.

Dette bildet fra toppmøte i London i desember 2019, da Nato skulle markere sine 70 år, har gått inn i historien. Jens Stoltenberg ble regnet som en av få som klarte å håndtere tidligere president i USA Donald Trump. Foto: Francisco Seco / AP