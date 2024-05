Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Sikkerhets- og etterettningstjenester over hele Europa mener Russland planlegger omfattende sabotasjeaksjoner mot europeiske infrastruktur.

En rekke land rapporterer at de mistenker Russland står bak en rekke sabotasje- og påvirkningshendelser de siste månedene.

To malmtog har sporet av Ofotbanen ved den norske riksgrensen, og svensk sikkerhetstjeneste mistenker mulig russisk sabotasje.

Avsporingene på Malmbanan har ført til store økonomiske konsekvenser for det svenske malm-selskapet LKAB.

Norske fiskeprodusenter har tapt milliarder på den 76 dager lange transportstoppen som avsporingene forårsaket.

Den svenske statsministeren Ulf Kristersson bekrefter opplysningene om mulig russisk innblanding.

PST mener også at Russland kan være i ferd med å forberede sabotasje mot kritisk infrastruktur.

NATO advarer Russland mot å gjennomføre aksjoner. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Säpo samarbeider kontinuerlig med politiet, og når vi ikke umiddelbart kan utelukke innblanding fra en fremmed makt, samarbeider de om å etterforske sakene. Ellers er det en politisak, sier Säpos pressetalsperson Fredrik Hultgren-Friberg til avisen Financial Times.

Flere europeiske sikkerhets- og etterretningstjenester mener Russland planlegger omfattende sabotasjeaksjoner mot europeisk infrastruktur.

Den svenske sikkerhetstjenesten Säpo sier til Financial Times at flere jernbaneavsporinger i landet den siste tiden er under etterforskning som mulig sabotasje fra fremmede makter.

Den svenske statsministeren Ulf Kristersson bekrefter til svenske medier søndag kveld, at opplysningene i artikkelen er korrekte.

To togavsporing på Ofotbanen, langs Ofotbanen, den 17. desember 2023 og 26. februar i år skjedde på samme sted.

Flere togavsporinger i Sverige

Ifølge avisen er de to togavsporinger, 17 desember 2023 og 26. februar i år, på den strategisk viktige Malmbanan under etterforskning av svensk politi og Säpo.

Det til tross for at både Bane Nor og den svenske havarikommisjonen mener det mest trolig var teknisk svikt som sto bak avsporingene.

I tillegg til avsporingen på Malmbanan, sporet et nytt tog av ved tettstedet Gnarp 12. april på den svenske østkysten.

To dager senere, 14. april, sporet nok et tog av hundre meter fra en perrong i Linköping.

– Banen er helt revet i stykker, sa Henry Peltonen, trafikkleder og trafikkinformant i Östgötatrafiken til SVT.

Advarsler over hele Europa

Financial Times har snakket med britiske, tyske og svenske etterretningstjenester, som bekrefter et felles bilde over hele Europa.

22. april varslet den tyske Etteretningstjenesten at de trengte økte ressurser og fullmakter for å overvåke finansstrømmene etter økende bekymring for potensiell russisk finansiering av regionale høyreekstreme partier i forkant av parlamentsvalget til Europa.

– Jeg håper å få utvidede fullmakter til å overvåke den økonomiske utviklingen, sa den tyske etterretningssjefen Thomas Haldenwang på en pressekonferanse ifølge Reuters.

I mars ble det kjent at et russisk nettverk hadde betalt europeiske politikere i Tyskland, Frankrike, Polen, Belgia, Nederland og Ungarn, via medienettstedet Voice of Europe, for å påvirke det kommende valget til EU-parlamentet.

Den tyske avisen Der Spiegel rapporterte at tsjekkiske myndigheter mener pengene enten ble overlevert kontant på hemmelige møter i Praha eller gjennom kryptovalutabørser.

Andre hendelser:

Dette kommer i tillegg til at PST fredag bekreftet til NRK at også de mener Russland kan være i ferd med å forberede sabotasje mot kritisk infrastruktur i Norge.

– Vi ser at noe av hensikten til Russland kan være å forberede sabotasjehandling. De opererer i hele distriktet og flytter seg rundt, sa sjef for PST Vest, Torgils Lutro til NRK før helgen.

Mens Ofotbanen, også kalt Malmbanan, frakter jernmalm fra Sverige til Norge, sendes også gods og varer til Nord-Norge med samme strekningen. I tillegg fraktes norsk sjømat ut som returgods på strekningen.

Store økonomiske tap fra avsporingen

Avsporingene på Malmbanan har ført til store økonomiske konsekvenser for det svenske malm-selskapet LKAB, som er avhengig av å få ført ut jernmalm via jernbanestrekningen til utskipningshavnen i Narvik.

Ifølge SVT Norrbotten har LKAB avlyst en av tre transporter på Malmbanan gjennom mars, og tre hundre ansatte har fått varsel om mulige oppsigelser etter produksjonsfall.

Sjømat-tap i Norge

Også i Norge har avsporingen kostet penger.

Ifølge Sjømat Norge har norske fiskeprodusenter tapt milliarder på den 76 dager lange transportstoppen som avsporingene forårsaket.

– For fisketransporten er det snakk om et verditap på nærmere 4 milliarder kroner på disse to månedene banen har vært stengt, sa Børge Edvardsen Klingan er havnedirektør i Narvik havn til Fiskeribladet i april.

Sjømat Norge opplyser til avisa at det årlig fraktes norsk fisk fra Nord-Norge, over Ofotbanen. PST trur Russland bruker sosiale medier for å rekruttere «spioner» i nord. Politimesteren i Finnmark stadfester økt aktivitet fra russisk side.

Ulf Kristersson bekrefter søndag at opplysningene i Financial Times er korrekte. Foto: Reuters

Svenske myndigheter startet i mars en utredning for nytt dobbeltspor på jernbanestrekningen. Bare på svensk side vil en slik utbygging koste 120 milliarder svenske kroner, og er ventet å ta 20 år.

Samtidig er inntektene til det statseide gruveselskapet LKAB høye, og har ligget på mellom 16- og 20 milliarder kroner de senere årene.

Svenske myndigheter bekrefter

Sverige har egne opplysninger om at det er en «økt russisk ambisjon» om å gjennomføre sabotasje på europeisk jord, sier statsminister Ulf Kristersson (M) til SVT Nyheter.

Han sier at informasjonen om svensk etterforskning om utenlandsk innblanding, som Financial Times har publisert, er korrekt.

– Vi samarbeider tett med andre land for å kunne oppdage slike ting, sier han ifølge det svenske nettstedet Omni.se.

Jens Stoltenberg knytter hybride hendelser over hele Europa den siste tiden til konflikten i Ukraina. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Stoltenberg advarer Russland

Rett før helgen varslet Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at NATO er urolig over en rekke hendelser i Europa den sist tiden.

Han viser til hendinger i Tsjekkia, Estland, Tyskland, Latvia, Litauen, Polen og Storbritannia.

– Dette er hendelser som er en del av en del av stadig flere aktiviteter Russland utfører over hele det euroatlantiske område, inkludert alliansens territorium og gjennom tredjeparts aktører, skriver han i en pressemelding.

– Vi fordømmer Russlands oppførsel, og vi oppfordrer Russland til å opprettholde sine internasjonale forpliktelser, slik de allierte gjør deres. Russlands handlinger vil ikke avskrekke allierte fra å fortsette å støtte Ukraina, avsluttet han.