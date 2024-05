Nordmann dømt til livstid i fengsel for kastrering

Nordmannen, beskrevet som «evnukkmakeren» ble i dag dømt til livstid i fengsel i retten i London for over 20 tilfeller av kastrering av menn.

Retten la til at det vurderes prøveløslatelse etter 22 år.

I gjennomsnitt soner livstidsdømte i Storbritannia 15-20 år i fengsel, men det varierer stort fra sak til sak og hvor alvorlig forbrytelsen er.

400 timer med ekstremt videomateriale

Dommeren beskrev hans handlinger som «intet mindre enn menneskelig slakt», og at nordmannen var drevet av seksuell tilfredsstillelse og økonomiske motiver.

Han ble dømt sammen med flere andre som har medvirket med ham, men nordmannen pekes ut som lederen for en gruppe som har bedrevet med kastrering.

Dommeren nevnte at nordmannen ikke har uttrykt anger, men sa at nordmannen i stedet mener at han har hjulpet folk.

Drammenseren bodde i en kjellerleilighet i Haringey i Nord-London. Foto: Trude Lorentzen / NRK

I retten fortalte dommeren at politietterforskerne har måttet se gjennom mer enn 400 timer av videomateriale, og at innholdet i materialet er det mest ekstreme de hadde vært bort i.

Omfanget av materialet var mer enn fire ganger så stort som det er i en vanlig drapsetterforskning, lød det i retten.

Dommeren dømte de seks andre medvirkende til dommer mellom 4 og et halvt og 12 år.

Brukte kjøkkenredskaper til inngrepene

Dommeren mente at nordmannen har utnyttet ofrenes alder i en del tilfeller, og at mange av dem var i en sårbar livssitasjon.

Det ble poengtert at inngrepene som ble utført var ekstremt farlige og livstruende, fordi nordmannen ikke har medisinsk bakgrunn.

Ved noen tilfeller ble det brukt kjøkkenredskaper i forbindelse med inngrepene.

Politiet mener denne kniven ble brukt da nordmannen betalte en annen for å få fjernet penis. Foto: Metropolitan police

«Inngrepene var alvorlige, livstruende og irreversible, og ofrene har fått varige men», sa dommeren.

Dommeren mente også at det var høy risiko for gjentagelsesfare om han skulle slippe fri.

Når 22 år er sonet, skal en nemd vurdere om det er trygt å prøveløslate nordmannen.

Har tjent 4 millioner kroner

For en uke siden fikk retten i London høre detaljer om handlinger nordmannen i 40-åra gjorde i en fireårsperiode, før han ble arrestert i 2021.

Det var konkrete beskrivelser av hvordan han fjernet penis og testikler fra andre menn.

Han er allerede dømt for disse forholdene, og i dag kom altså straffen: Livstid i fengsel med en minstetid på 22 år.

Drammenseren opprettet en nettside kalt «The Eunuch Maker», hvor det ifølge politiet har vært over 22.000 registrerte brukere. «Evnukkmakeren» skal ha tjent 4 millioner kroner på dette i løpet av fire år.

Noe av dette er fra menn som betalte for å bli kastrert.

Det meste skal ha stammet fra abonnenter som ville se på – og diskutere.

I retten fikk vi høre at det noen ganger ble kastet terning, for å avgjøre hvilke kroppsdeler som skulle bli kuttet av. Andre ganger var det en diskusjon om hvordan retter kan tilberedes.

Det var så kraftig kost at dommer Mark Lucraft flere ganger sa at folk kunne forlate den ærverdige salen i Old Bailey, hvis det ble for voldsomt.

Selv var ikke nordmannen til stede. I tillegg til å ha betalt folk for å kastrere seg, har han også fått et bein amputert, og den gamle rettsbygningen er ikke spesielt rullestolvennlig. Han har fulgt med via videooverføring.

Hevder han hjalp folk

Selv om han allerede er dømt, var det en grundig gjennomgang av saken i Central Criminal Court. Aktor Caroline Carberry gikk i forrige uke gjennom de faktiske forhold, som ikke bestrides av nordmannen eller hans forsvarer Rashvinderjeet Panesar.

Dagen etter forsøkte forsvareren å forklare mer om bakgrunnen. Det startet med en skilsmisse i 2016, som den domfelte tok svært tungt.

– Skilsmissen ga ham en opplevelse av tap. Det var på den tida han begynte å modifisere seg selv. Det ga ham en følelse av styrke. Selvfølelsen økte, sa Panesar i retten.

Han sa videre at alle som har latt seg operere av nordmannen, har ønsket det selv – og han påsto de ble lykkeligere etterpå.

Da han gikk inn på slike ting ble han avbrutt av dommeren.

– Det de ble med på, var en forbrytelse. Loven er veldig klar i dette landet. Flere av dem som ble operert, har trengt akutt hjelp av det offentlige helsevesenet etterpå. Kjønnskorrigerende kirurgi er komplisert, og utføres etter omfattende psykologisk kartlegging, sa dommeren.

Nordmannen har i et avisintervju hevdet å ha kastrert 58 menn.