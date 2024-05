Protest Grand Prix

«Take Me to Your Heaven, Hold on to a dream»

Vinnersangen fra 1999 dundrer ut fra anlegget ved uteserveringen i Eurovision village i Folkets Park i Malmö.

En politisk park. Kjøpt av Socialdemokraterna i 1891. Her har det vært streikemarkeringer og politiske møter i over 130 år. Men nå er det paljettkjoler, ikke kjeledress, som gjelder.

Folkets park i Malmö har vært åsted for mange arrangementer i 130 år. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Ved et bord i den inngjerdede alkoholserveringen tar tyske Louisa Krohn rollen som talsperson for vennegjengen fra Tyskland, England og Danmark. Det har vært væromslag og en følelse av sommer har inntatt årets vertsby for den internasjonale Grand Prix-finalen. Eurovision Song Contest.

Verdens største musikkonkurranse.

– Nei ... Jeg heier ikke på Tyskland, slår hun fast ganske raskt. Her er det Nederland, og Litauen som er favorittene.

Vennegjengen hygger seg i solen i Eurovision Village. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Charlotte Nilsson (nå Perrelli) overdøver nesten intervjuet. Det er som å være i en slags Eurovision-boble. En boble hvor alt er nesten som vanlig.

– Vi føler oss trygge her. Det er mye politi, men de er veldig høflige og tar godt vare på oss, sier Krohn.

Hun sier at hun forstår at enkelte vil demonstrere.

– Men jeg skulle ønske folk også så det som en stor musikkfestival med land som kommer sammen, legger hun til.

Stort politioppbud

Femten meter unna står en klynge politifolk. For å komme inn i parken må man legge fra seg vesker og ryggsekker hjemme. Ingen store, løse gjenstander er tillatt. Vektere sjekker hver eneste besøkende. Grundig.

Politiet er tallrike til stede i Malmö Foto: Joakim Reigstad / NRK

Sverige har levd med en forhøyet terrortrussel (nivå fire av fem) siden august i fjor. Ifølge svensk politi er flere terrorangrep rettet mot svenske mål avverget.

I tillegg er det mange som vil protestere mot at Israel får lov til å delta i konkurransen. Mange mener det ikke er riktig, siden landet har angrepet Gaza.

Vi skal komme litt tilbake til det.

Men når vi først er i Eurovision-boblen, med væpnet politi rundt oss og skarpskyttere på taket, så er det fristende å bli litt til.

Ingen betenkeligheter

Litt lenger inn i parken treffer vi to briter, Jason Willes og Juliana. De har heller ikke har sitt hjemland som favoritt. Noe T-skjortene allerede har avslørt.

Jason og Juliana heier på Finland i årets finale Foto: Joakim Reigstad / NRK

Den smått legendariske Windows95-logoen har fått sin renessanse blant mange fans.

Så disse to skal heie på Finland på lørdag.

– Vi kjenner oss absolutt trygge. Det er mye politi her, men ikke så mye at det blir helt overveldende. Du kan jo se rundt her, det er mange familier som koser seg og har det hyggelig.

– Hadde dere noen betenkeligheter med å dra hit?

– Nei, det hadde vi ikke. Man kan jo ikke leve i frykt, sier Julianna og legger til: «No rules», med klar referanse til favorittartisten, finske Windows95man.

Muren

Et steinkast unna, men utenfor portene. Det lukter sterkt av spraymaling, men det neppe derfor disse titalls personene som har samlet seg her, dekker nese og munn med palestinaskjerf.

To beboere ved den politiske veggen er i gang med å male et palestinsk flagg Foto: Joakim Reigstad / NRK

En rundkjøring som egentlig ikke har noe navn. «Knarkrondellen» (narko-rundkjøringen) har den blitt kalt på folkemunne. Problemene med narkotikasalg var i mange år åpenbare.

Kameraovervåkning av plassen fikk slutt på det.

Mange av husene rundt her er gamle arbeiderboliger. Nå henger det palestinske flagg fra en rekke av vinduene. Rundkjøringen er pusset opp, men muren mot Folkets park er der fortsatt.

Mange beboere i det gamle arbeiderkvarteret viser sin støtte til Palestina med å henge flagg fra vinduskarmen i leiligheten. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Her har Malmö kommune sagt ja til at beboerne kan male eller tagge politiske budskap. Det er ingen underdrivelse å si at det så langt har vært mange ytringer man kjenner igjen på den ytre venstre fløyen i svensk politikk.

Så da taggingen viste protester mot Eurovision og Israel, begynte kommunen å vaske veggen.



Li Myrnas bor rett ved muren og forteller at folk raskt samlet seg og protesterte mot at malingen på muren ble fjernet. Malmö kommune har senere sagt at det var en feil at muren ble forsøkt vasket.

Li Myrnas syntes ikke noe særlig om at det ble igangsatt vasking av den politiske muren. Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Man får male politiske budskap på veggen. Malingen som var her skulle minne oss på at det pågår en krig og det synes jeg er helt rimelig at man vil vise, sier hun.

Det er kjent at Malmö kommune har fjernet en del politiske budskap som har rettet seg direkte mot Israel og arrangørene.

Plakater med slagord som «Genocide Song Contest» (Folkemord-musikkonkurranse) og «Malmö säger nej til folkmord» som har blitt klistret opp i byen, er tatt ned.

Sydsvenska Dagbladet omtalte dette først.

Det ble noen dugnadstimer for å få rettet opp den politiske muren ved Folkets park. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Til dem forklarte kommunen at all «vandalisme» skal fjernes etter 48 timer.

Men malingen på muren er samtidig også uttrykk for noe større. Det er en musikkonkurranse med et mer alvorlig bakteppe enn på mange år. Krav om boikott, krav om utestengelse av Israel. Protester på scenen fra artister og publikum har preget oppladningen til årets finale.

– Dette er ikke å ta politikken inn i Eurovision. Vi står jo utenfor når vi står her, sier Myrnas.

– Skal du se på Eurovision i år?

– Jeg har ingen TV, så jeg har ikke sett på Eurovision før. Jeg har ikke planer om å gjøre det i år heller.

Flere av meldingene på veggen forsvant etter at firma på oppdrag fra Malmö kommune begynte å vaske veggen. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Holder seg unna

TV-en skal stå på hos Elisabeth Ståhl. I salen ville hun ikke vært uansett. Hun prøvde å gå en tur i Eurovision Village søndag, men ble avvist i porten fordi hun hadde med seg en veske.

– Det var jo regn i luften ... det kan selvsagt ikke arrangørene noe for, men jeg måtte jo ha paraplyen et sted, sier hun og ler.

Hun er en av de mange malmöboerne som ikke kommer til å bevege seg i området rundt arenaen eller de store folkeansamlingene denne uken. Og spesielt ikke på lørdag.

– Hvorfor føler du det på den måten?

Elisabeth Ståhl skal ikke i Malmö arena. Men følge Eurovision fra sofaen. Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Det er så mange idioter ute og springer, så det skulle ikke overraske meg om det skjer noe. Dessverre, sier hun ettertenksomt.

Hun er ikke alene. I en undersøkelse som Sydsvenska Dagbladet har fått utført sier 55 % at de kjenner seg ganske eller svært urolig i forbindelse med Eurovision Song Contest. Like mange vil unngå arenaen og området rundt, mens nesten halvparten av innbyggerne sier at de ikke vil oppsøke folkemasser.

Norsk politi på plass

Lars Kostveit hilser blidt på noen svenske kolleger som holder vakt utenfor Malmö arena. Han er innsatsleder i Oslo politidistrikt og dermed også ansvarlig for de rundt 40 norske politifolkene som er på plass i Malmö denne uken.

De første dagene har vært brukt på brifing og gjennomgang av sikkerhetssituasjonen.

Han legger til at de har hatt god tilgang på informasjon fra svensk politi om sikkerhetssituasjonen.

Lars Kostveit er innsatsleder for de norske politifolkene som er i Malmö denne uken. Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Det er et spesielt bakteppe som alle kjenner til. Det kan bli uroligheter på begge sider og det kan bli aktuelt å bruke våre ressurser. Vi kjenner til det generelle bildet og har fått flere detaljer om hva det vi skal arbeide spesielt opp imot, forteller Kostveit.

De største demonstrasjonene er ventet i forbindelse med semifinalen der Israel deltar på torsdag. Og før selve finalen på lørdag.

Mer spennende innhold fra NRKs utenriksredaksjon finner du for eksempel i Urix på radio