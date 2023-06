Den forrige Nato-sjefen var dansk (Anders Fogh Rasmussen, 2009-2014). Den nåværende er norsk (Jens Stoltenberg, 2014-nå). Kan den kommende bli Mette Frederiksen?

Hun er Danmarks statsminister, og blir stadig pekt på som en mulig sjef for forsvarsalliansen bestående av 31 nasjoner.

Det er blitt spekulert i at mandagens besøk i Det hvite hus i Washington nærmest er som et jobbintervju, hvor USAs president Joe Biden vil forsøke å få Frederiksen til å vurdere jobben som Natos generalsekretær.

Tidenes yngste danske statsminister

Frederiksen har sagt det ikke er et tema. Det er bare et halvt år siden hun ble gjenvalgt og dannet en regjering på tvers, etter at hun i 2019 ble Danmarks yngste statsminister noen sinne.

– Jeg kommer ikke til å gå inn i slike spekulasjoner. Jeg vil derfor gjenta at jeg er glad for å være statsminister i Danmark, sier hun til DR.

En ekspert NRK har snakket med tviler på at Frederiksen overtar for Stoltenberg, men at hvis det skjer, så vil det få store konsekvenser i hjemlandet.

– Hvis hun skulle forlate regjeringen, så etterlater hun seg et kaos, siden vi har en regjering som består av partier fra både den røde og blå blokka. Den har hatt en vanskelig start, og samarbeidet i regjeringen har også begynt å knirke. Så hvis sjefen forsvinner, vil det være et stort spørsmål om regjeringen i det hele tatt kan fortsette, sier sjefredaktør i Altinget.dk, Jakob Nielsen.

Frederiksen og Biden møtte pressen i kveld, og skrøt av hverandre. De smilte etter innledningene sine, da spørsmålene begynte å hagle fra journalistene.

De besvarte ingen av dem.

Mette Frederiksen under en pressekonferanse med Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters / NTB

Stoltenbergs nei

Stoltenberg har i lang tid sagt at han bare har én plan, og det er å slutte i Nato som planlagt, altså til høsten.

– Jeg har allerede vært der dobbelt så lenge som forutsatt, sa han til NRK for halvannen måned siden.

– Alt mitt fokus er på den jobben jeg skal gjøre frem til da, men jeg er veldig trygg på at Nato kommer til å finne en utmerket etterfølger etter meg.

Men ukene går. Og flere aktuelle kandidater, som er blitt pekt på, er i mildt sagt store jobber, hvor det ikke bare er å pakke sammen noen personlige eiendeler fra kontoret og levere tilbake et adgangskort.

– Både i Danmark og Norge tror jeg vi synes det er velig spennende å se at våre egne politikere blir nevnt til topposter, men jeg tror ikke Frederiksen ender opp som generalsekretær i Nato, selv om alt kan skje. Det er litt i politikken som i et sykkelløp, at den som ligger fremst i feltet på landeveien sjelden er den som kommer først over streken i spurten, sier Nielsen.

Natos generalsekretærer Ekspander/minimer faktaboks Hastings Lionel Ismay (Storbritannia, diplomat og offiser) 1952–1957

Paul-Henri Spaak (Belgia, statsminister og utenriksminister, sentral i opprettelsen av Natos grunnlag Atlanterhavspakten) 1957–1961

Dirk U. Stikker (Nederland, partileder, utenriksminister, ambassadør) 1961–1964

Manlio Brosio (Italia, visestatsminister, utenriksminister, ambassadør) 1964–1971

Joseph Luns (Nederland, diplomat, utenriksminister) 1971–1984

Peter Carrington (Storbritannia, partileder, forsvarsminister, utenriksminister) 1984–1988

Manfred Wörner (Tyskland, embetsmann, utenriks- og forsvarspolitiker, forsvarsminister. Eneste generalsekretæren som døde under embetsperioden) 1988–1994

Willy Claes (Belgia, finansminister, utenriksminister visestatsminister, valgt til fullføre Wörners periode) 1994–1995

Javier Solana (Spania, politiker, utenriksminister) 1995–1999

George Robertson (Storbritannia, politiker, forsvarsminister) 1999–2003

Jaap De Hoop Scheffer (Nederland, diplomat, partileder, utenriksminister) 2004–2009

Anders Fogh Rasmussen (Danmark, partileder, skatte- og økonomiminister, statsminister) 2009–2014

Jens Stoltenberg (Norge, finansminister, olje- og energiminister, statsminister) 2014-d.d.

Svar om en måned?

1. oktober er den planlagte exit-datoen til Stoltenberg.

11.-12. juli er det et Nato-toppmøte i den litauiske hovedstaden Vilnius.

Det er nok mer enn ønskelig for alliansen å kunne presentere et navn da.

En enighet blant de 31 Nato-landene er avgjørende før en ny toppsjef velges, men USAs mening vil nok veie tungt.

Skandinavisk på toppen igjen? Det tror ikke Altinget-redaktøren vil skje:

– Det er mange land som er interessert i den posten, og synes det er deres tur, etter at nå både Danmark og Norge har hatt den stillingen, så jeg betrakter det ikke som særlig sannsynlig.