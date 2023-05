Den tungrodde veien inn i Nato

Hun ser alvorlig på de fremmøtte.

Klokken er 11.00. Det er 24. februar 2022.

Den fullskala krigen i Ukraina er noen timer gammel.

Magdalena Andersson har vært statsminister i Sverige i knappe tre måneder.

I manuset hun legger på talerstolen er Nato nevnt én gang.

NATO-NEI: Magdalena Andersson flankert av tidligere utenriksminister Ann Linde og tidligere forsvarsminister Peter Hultqvist 24. februar 2022. Foto: Reuters

I den svenske regjeringen snakkes det minst mulig om Nato.

Men hun vet likevel at spørsmålet vil komme fra journalister:

– I en slik situasjon er det viktig at den etablerte sikkerhetspolitiske linjen, som Sverige har hatt lenge, fortsetter. At vi er forutsigbare og tydelige med vår sikkerhetspolitiske linje.

– Dette er ikke tiden for vingling, svarer hun kjapt der hun står på talerstolen.

Tre måneder senere leverer Sverige sin Nato-søknad.

Den nøytrale fanen

Magdalena Andersson setter seg ned på et møterom i Socialdemokraternas fløy i den svenske Riksdagen. Hun smiler litt forsiktig. Kledd i en marineblå drakt med en pin med et svensk flagg festet til jakkeslaget.

EKSSTATSMINISTER: Magdalena Andersson var sentral da partiet hennes endret mening og dermed åpnet for en svensk Nato-søknad. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Det har gått rundt ett år siden hun sto fremst i en av de mest dramatiske retningsendringene i svensk politikk noensinne.

Gang etter gang hadde hun avvist å snakke om en svensk Nato-søknad.

Det var ikke rom for diskusjon.

SIGNERT: USAs utenriksminister Dean Acheson signerer Nato-avtalen på vegne av USA 4. april 1949. Sverige valgte den gangen å stå utenfor Foto: AP

Det kunne komme verdenskriger, kalde kriger. Terrortrusler.

Det kunne være utenlandske, fortrinnsvis sovjetiske eller russiske, fly eller båter som krenket svensk territorium. Nato kunne utvides østover.

Sverige holdt, i hvert fall på papiret, en nøytral stilling.

Største øvelse siden den kalde krigen

Mai 2023: På marinebasen Berga litt utenfor Stockholm.



De står pent oppstilt. Bare et trenet øye kan se forskjell på uniformene. Det som skiller dem, er flagget på venstre overarm. Noen har svensk. Noen har finsk. Men nå skal de øve på sikkerhet i Østersjøen i den svenske skjærgården.

ØVELSE: Undersersjant Söderström fra den finske Nylandsbrigaden Foto: Joakim Reigstad / NRK

Viggo Larsson er kvartermester og arbeider om bord på en lett trossbåt – et støttefartøy for stridsbåtene i amfibiebataljonen.

Den svenske marinens fremste våpen om sikkerheten skulle bli truet sjøveien.





STØRRE ALVOR: Kvartermester Viggo Larsson merker på et større alvor i øvelsene nå enn tidligere. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Det er tid for Aurora 23, den største militærøvelsen i Sverige på tretti år. Ikke siden den kalde krigen har det vært gjennomført øvelser av en slik størrelse på svensk jord.

26.000 menn og kvinner fra totalt femten land øver over nesten hele Sverige.

Stabil, men skjør situasjon

Med seks års erfaring fra det svenske Forsvaret har Larsson rukket å se en endring i hvordan de øver.



– Det finnes vel et nivå av alvor nå, som ikke var der tidligere. Øvelsen er mer virkelighetstro, sier han.

Hans sjef, kontreadmiral Ewa Skoog Haslum som er øverstkommanderende for den svenske marinen, støtter sin underordnede.



– Det er en stabil, men skjør situasjon i Østersjøen. Vi har egentlig ikke sett noen økt aktivitet fra Russland, men vi ser at Russland oppfører seg veldig uforutsigbart. Det er det skjøre. Vi er mer på tå hev nå, vi er mer observante og mer aktive.

KONTREADMIRAL: Sjefen for den svenske marinen, Ewa Skoog Haslum, mener situasjonen i Østersjøen er stabil, men skjør. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Hun legger til:

– Vi ser veldig frem til å bli med i Nato.

Noe har også endret seg i hvordan man tenker sikkerhet i Sverige.

Måtte ha «sossarna» med

Andersson legger håret bak øret og tenker seg om. Et sekund kanskje. Maks to. Det er lenge for en rutinert toppolitiker.



– Normalt skulle vi jo tatt en slik avgjørelse på en partikongress, sier hun med det velkjente, forsiktige smilet om avgjørelsen om å ta steget inn i Nato.

Sveriges vei til Nato 18. mai 2022 søkte Sverige om Nato-medlemskap. 200 år med alliansefrihet var med det over. Partnerskap for fred Sverige blir med i Partnerskap for Fred (PFP) som skal sørge for et nært samarbeid mellom en rekke land utenfor Nato og Nato selv. Det er daværende statsminister Carl Bildt (M) som sender forslaget til Riksdagen hvor det blir vedtatt.

Liten Nato-støtte Den årlige SOM- (Samhälle, Opinion och Medier) undersøkelsen, hvor ca. 20.000 svensker deltar, viser at 15 prosent av svenskene mener landet bør gå inn i Nato.

Fortsatt lav støtte En meningsmåling viser at 18 prosent av svenskene mener Sverige bør søke Nato-medlemskap.

Russland innvandre Ukraina På våren invaderer Russland Krim og Donbas i Ukraina. Samme høst tror man at det er observert en russisk ubåt i den svenske skjærgården. Støtten til svensk Nato-medlemskap har økt, og 31 prosent av svenskene synes dette er en god ide.

Fullskala krig i Ukraina På en pressekonferanse i Stockholm samme dag som Russland invaderer hele Ukraina, slår statsminister Magdalena Andersson (S) fast: «I en slik situasjon er det viktig at Sveriges sikkerhetspolitiske linje blir liggende, der den har vært i lang tid’.».

Åpner for debatt Under et besøk til det svenske flyvåpnets base i Ronneby sier statsminister Andersson at det må være tre fjerdeles flertall i Riksdagen for at Sverige skal tilslutte seg Nato. Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, at han vil oppfordre partiet til å snu i Nato-spørsmålet og stemme «ja».

Flertall for Nato Den svenske avisen Aftobladet publiserer en undersøkelse som viser at 57% av svenskene sier «ja» til Nato. 21% sier «nei». Resten er usikre.

Flertall i Riksdagen Socialdemokraterna konkluderer med at de har snudd og nå er tilhengere av Nato-medlemskap. Det nødvendige Tre fjerdedels flertall er dermed på plass. Søknaden sendes to dager senere.

28 av 30 land har godkjent Ungarn og Tyrkia er de eneste landene som ikke har godkjent svensk søknad. Men i løpet av sommeren er det laget en avtale som, hvis den oppfylles, sikrer at Sveriges søknad blir godkjent også av Tyrkia.

Problemene tårner seg opp Demonstranter henger en dukke forestillende den tyrkiske president Erdogan opp fra en lyktestolpe utenfor rådhuset i Stockholm og Rasmus Paludan setter fyr på en Koran rett utenfor den Tyrkiske ambassaden i Stockholm. Forholdet mellom Sverige og Tyrkia når frysepunktet.

Nato-toppmøtet Natos generalsekretær, Jens Stoiltenberg, sier ambisjonen er at Sverige er Nato-medlemmer før landene samles på Nato-toppmøtet i Vilnius midt på sommeren. Vis mer

Andersson forteller det ble holdt hyppige møter i partiledelsen våren 2022. Digitale møter, for de som Ikke kunne komme til Stockholm. Det var viktig å handle raskt.

I ukene etter Russlands invasjon av hele Ukraina kom det stadig nye meningsmålinger i Sverige. Støtten til svensk Nato-medlemskap økte omtrent i takt med de russiske angrepene i Ukraina.

NEI: Nato-motstanden i Sverige har vært stor i mange år. I 2017 ble det bråk da Sverige inviterte en rekke Nato-land, blant annet USA, til øvelse Aurora17. Foto: Janerik Henriksson / REUTERS

– Det at vi fikk en Nato-debatt i Sverige etter invasjonen av Ukraina gjorde at vi havnet i en mer utsatt situasjon bare fordi vi hadde debatten. En slik situasjon vil man jo ikke skal vare lenge, forteller Andersson.

Så sent som i 1999 vedtok det første av de store svenske partiene, Folkpartiet (som nå heter Liberalerna), at de støttet Nato. Deretter kom høyrepartiet Moderaterna etter i 2003.

Etter Russlands invasjon av Krim vedtok også Centerpartiet og Kristdemokraterna å skifte retning.

OKKUPASJON: Da Russland okkuperte Krim våren 2014 begynte det en ny Nato-debatt i Sverige. Men det skulle fortsatt ta åtte år før de sendte en søknad. Foto: Andrew Lubimov / Ap

Da også Sverigedemokraterna våren 2022 varslet at de endret syn og støttet Nato, sto alt og falt på Socialdemokraterna.

Statsminister Andersson gjorde det klart at for å endre sikkerhetspolitikken krevdes tre fjerdedels flertall i Riksdagen. Først da kunne Sverige søke Nato-medlemskap. Altså i bunn og grunn måtte alle de store partiene være med.

TRE AV FIRE: Den svenske riksdagen har 349 representanter. Tre av fire måtte si «ja» til Nato. Foto: INTS KALNINS / Reuters

Men for å sikre tre fjerdedels flertall, så kom man ikke utenom Socialdemokraterna.

Uten deres 100 av 349 mandater så var man et stykke unna, selv om alle andre ville si «ja».

Så endret de standpunkt ville det bety at Sverige kunne søke om Nato-medlemskap.

Skipet snur

– For meg var det en prosess. Jeg ble bare mer og mer overbevist om at det var riktig å gå inn i Nato. En viktig grunn var at vi kunne gjøre det sammen med Finland, sier Andersson hun og følger raskt opp:

– En annen viktig grunn til at jeg endret mening var at vi fikk sikkerhetsgarantier fra en rekke land, deriblant Norge. Vi visste jo ikke den gangen hvordan Russland ville reagere på en svensk Nato-søknad.

Møtene ble flere og flere. Svarene til pressen ble mer og mer kryptiske.

I sin 1. mai tale i 2022 sa Andersson dette:

«Jeg, som statsminister, og vi som sosialdemokrater handler selvsagt ut fra hva som er best for det svenske folket og samfunnet. Og det gjelder også i spørsmålet om Nato»

TALE: 1. mai 2022 talte Magdalena Andersson i Tornparken i stockholmsbydelen Sundbyberg. Her var hun vesentlig mindre kategorisk avvisende til Nato enn tidligere. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Hun vil ikke si akkurat når hun endret mening. Men hun gjorde det.

– Beslutningen var både enkelt og vanskelig. Men så heter det jo «Sometimes a man’s got to do what a man’s got to do». Eller man kan jo si: «Noen ganger må en kvinnelig statsminister må gjøre det en kvinnelig statsminister må». Jeg ble mer og mer overbevist om at dette var riktig for Sverige. Så da handlet det om å samle bred parlamentarisk støtte.

Og det innebar først og fremst å få med partiledelsen på endringen.

Et parti med politikere som i årevis hadde sagt at Sverige ikke skulle endre sin alliansefrie linje.

Som hadde vært uttalte, og tidvis innbitte Nato-motstandere.

Kunne de endre mening på noen uker?

Vendepunkt og skjær i sjøen

Regjeringen nedsatte en gruppe riksdagspolitikere som skulle se nettopp på den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sverige.

RAPPORTEN: Peter Hultqvist, daværende forsvarsminister og Ann Linde, daværende utenriksminister, legger frem rapporten som finner flere positive enn negative sider ved et svensk Nato-medlemskap. Foto: Henrik Montgomery / Reuters

Alle partier i Riksdagen var med. Selv om gruppen ikke entydig konkluderte, så var det lett å lese mellom linjene:

Det var flere fordeler enn ulemper for Sverige å gå inn i Nato.

Men omtrent samtidig med at rapporten ble lagt frem, kom de første meldingene fra Tyrkia.

President Erdogan støttet ikke et svensk og finsk Nato-medlemskap.

– Skandinaviske land er som gjestehus for terrororganisasjoner, sa Erdogan i en kommentar.

SKEPTISK: Recep Tayyip Erdogan overrasket mange da han sa at skandinaviske land var «gjestehus» for terrorister. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Det kom som lyn fra klar himmel.

I månedene med nordisk Nato-debatt hadde ikke Tyrkia nevnt at de var direkte motstander av en slik utvidelse.

Søndag 15. mai. 2022 var dagen da Socialdemokraterna skulle fatte sin Nato-beslutning – nå skulle de bestemme seg.

Ja, eller nei for å søke medlemskap.





E-POST: En kortfattet pressemelding ble sendt ut til mediene via nyhetsbyrået TT klokken 17.12 15. mai. Da var avgjørelsen i praksis tatt.

«Socialdemokraternas partistyrelse har på sitt möte i dag den 15 maj 2022 beslutat att partiet ska verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato.»

JA: 48 minutter etter at pressemeldingen var sendt ut møtte partiledelsen i Socialdemokraterna verdenspressen. Foto: AP

Søknaden underskives og blir sendt fra Sverige tre dager senere.

Nabolandet Finland – som har en 1340 kilometer lang grense til Russland – leverer sin søknad samtidig.

En tyrkisk hodepine

Tyrkia skulle likevel vise seg å bli et større problem enn mange først hadde trodd.

De hevdet at spesielt Sverige, beskyttet medlemmer av den terrorstemplede organisasjonen PKK, og de krevde flere personer som Tyrkia mente hadde koblinger til PKK utlevert.

Sverige gikk med på en hardere linje mot terrorisme og også å utvise enkelte med åpenbare bindinger til PKK, men understreket samtidig at dette var en avgjørelse domstolene, ikke regjeringen kunne ta.

DUKKE: Kurdiske aktivister hang opp en dukke som skulle forestille den tyrkiske presidenten utenfor rådhuset i Stockholm Foto: TWITTER @REALROJKOM / Reuters

Protestene fra det kurdiske miljøet i Sverige var sterke. Det ble hengt opp en dukke som lignet Erdogan utenfor rådhuset i Stockholm – og noen dager senere tillot svensk politi at den danske høyreekstreme aktivisten Rasmus Paludan fikk brenne koranen rett utenfor den tyrkiske ambassaden.

Ble irritert

Tydeligst ble problemene da Finland fortsatte Nato-prosessen alene, og ble medlem av forsvarsalliansen 4. april.

– Det er jo grunner til av vi ville gjøre dette sammen med Finland. Vi har en nær historie. Vi har et eksisterende militært samarbeid. Det er vanskeligere for Nato å forsvare Finland om ikke Sverige er med, sier Andersson og retter seg litt forsiktig opp i stolen.

DEN GANG DA: Sverige, representert ved Magdalena Andersson og Finland, representert ved Sanna Marin gikk side om side mot Nato. Så fortsatte Finland alene. Foto: Paul Wennerholm / AP

– Det er dårlig for både Sverige, Finland og Nato om ikke Sverige kommer med.

Og hun vedgår at hun ble litt irritert på Erdogan.

– Det er ikke noe jeg liker at et land sier en ting først, og noe annet senere. Det liker vel ingen, sier hun med klar adresse til at alle Nato-landene hadde vært positive til svensk Nato-medlemskap.

ØVER I SVERIGE: Soldater fra den finske Nylandsbrigaden finstiller siktet før øvelse Aurora23. Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Men vi vet jo at Tyrkia har svingt raskt tidligere. Så vi var jo forberedt på at det kunne dukke opp hinder i veien. Så vi var jo sånn sett forberedt på det.

Men Kvartermester Larsson i den svenske amfibiebataljonen tror ikke Nato-medlemskap vil ha all verden å si for hvordan landene tenker sikkerhet.

– Vi har jo også vært i Finland. Vi har vært på deres hjemmebane. Det er viktig for at vi skal kunne arbeide side om side. Jeg tror det blir som nå. Vi har et veldig tett samarbeid med Nylandsbrigaden.