Biden til CNN: Krigen må være slutt før Nato kan vurdere medlemskap for Ukraina

Den amerikanske presidenten fortalte i dag under et intervju med CNN at Ukraina ikke er klar for Nato-medlemskap enda. Han forteller at krigen i Ukraina må ta slutt før alliansen kan vurdere medlemskap for landet.

– Jeg tror ikke det er enighet i Nato om hvorvidt vi skal innlemme Ukraina i NATO-familien nå, på dette tidspunktet, midt i en krig, forteller Biden til kanalen.

– Hvis du for eksempel gjør det, så vet du – og jeg mener det jeg sier, at vi er fast bestemt på å forplikte oss til å bruke hver tomme av territoriet som er NATO-territorium.

Og fortsetter:

– Det er en forpliktelse vi alle har inngått uansett hva som skjer. Hvis krigen fortsetter, er vi alle i krig. I så fall er vi i krig med Russland, sier den amerikanske presidenten.

Intervjuet er i forkant av Nato-toppmøtet i Litauen, der medlemskap for Ukraina trolig vil være et tema. Presidenten sa også at selv om diskusjoner om medlemskap er for tidlig, så vil Nato fortsette å gi våpen og støtte til Ukraina.