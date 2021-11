Norge brøt folkeretten – nå skal statsråd til Fosen for å se på utbyggingen

Norge brøt folkeretten da det ble gitt tillatelse til å bygge Storheia og Roan vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag.

Nå står 151 turbiner og produserer strøm.

Det skulle de kanskje ikke ha gjort.

– Dersom folkeretten skal oppfylles, må turbinene ned. Det er den eneste måten vi kan lese denne dommen på, sier advokat for nord-gruppen av samer på Fosen, Nord-Fosen siida, Jon A. Lange.

Utbyggingen av de to fjellområdene er gjort midt i to viktige vinterbeiteområder for reindriftssamene på Fosen.

I dag møtte staten representanter for reindriftssamene for første gang, etter at Høyesterett den 11. oktober slo fast at Norge har brutt den samiske urbefolkningens rett til kulturutøvelse.

MANGE RUNDT BORDET: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap), møtte tirsdag representanter fra reindriftssamene på Fosen, og også medlem av Sametinget. Foto: Ingrid Kjelland-Mørdre / nrk

– Jeg vil ikke ta stilling her og nå til hva som skal være konsekvensene av denne dommen. Jeg har hatt et møte i dag med de samiske interessene for å høre ut deres synspunkt og for at de skal stille spørsmål, sier Olje- og energiminister, Marte Mjøs Persen (Ap).

Skal reise til Fosen for å se

Mjøs Persen understreker at hun gjerne vil lytte ut partene i saken, og at hun også tenker å reise til Fosen ganske snart.

Der ønsker hun å se anleggene og å treffe både reindriftssamer og utbygger Fosen Vind.

– Hun er hjertelig velkommen. Det er bra hun kommer og ser hva Fosen Vind og tidligere statsråder i Olje- og energidepartementet har gjort av ugagn, sier leder for den sydlige gruppen av samer på Fosen, Sør-Fosen sijte, og reineier, Leif Arne Jåma.

Staten valgte å gi konsesjon i 2013.

At reindriftssamene hadde brukt fjellene i flere hundre år, var ikke god nok grunn til å stanse en utbygging.

Det ble gjort en såkalt forhåndstiltredelse av fjellområder som man ønsket å ekspropriere.

Saken har vært i rettsapparatet i mange år.

Dommen fra Høyesterett sier at konsesjonen fra departementet er ugyldig, og at Norge har brutt FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter ved å krenke reindriftssamene.

129 KILOMETER MED VEI: Det er bygd totalt 129 kilometer med anleggsveier i de to anleggene Storheia og Roan. Foto: Øivind Olsson

Mjøs understreker at departementet har stor ydmykhet for dommen.

– Staten har et særlig ansvar for å ivareta samiske interesser, og vi har forpliktelser. Det er en oppgave jeg skal ta veldig seriøst. Men jeg har ikke lyst til å konkludere hvilket utfall denne saken får, nettopp fordi vi i departementet behandler denne saken etter energiloven, sier Mjøs.

Ønsker ny konsekvensutredning

Utbygger Fosen Vind har hatt møte tidligere med Olje- og energidepartementet (OED).

Fosen Vind ønsker å konsekvensutrede utbyggingen på nytt, og har sagt at de vil komme med en ny søknad.

– Vi mener det er det Høyesterett legger opp til. For å drifte disse vindparkene videre uten å true reindriften på sikt og uten å bryte med reindriftens rettigheter, må vi ha nye konsesjonsvilkår. Det er dem vi ønsker å diskutere med reindriften, i en åpen dialog, sier kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen.

– Vi mener dette er veldig uheldig. Og vi ser på dette som et forsøk på å komme seg rundt høyesterettsdommen. Vi hadde håpet at departementet skulle være kritiske til dette forslaget, sier Lange

– Vi får komme tilbake til om dette er et alternativ, når vi har fått sett på søknaden, ikke før, sier Mjøs.

Det er få tilsvarende saker å vise til i norsk historie, som denne på Fosen.

MISTET OMRÅDER: Arvid Jåma er en av reineierne i den sørlige delen av Fosen som har mistet vinterbeiteområder i utbyggingen av Storheia. Reinsdyrene flyttes mellom ulike beiter, alt etter tilgangen på mat gjennom de ulike årstidene. Foto: Rita Kleven

52,1 % av aksjene i Fosen Vind er eid av Statkraft.

Advokaten til Nord Fosen siida mener det er et behov for at staten må være bevisst og ryddig i forhold til roller.

– OED har mange roller, både som konsesjonsgiver som risikerer ansvar, men også i forhold til at Statkraft er med på eiersiden i Fosen Vind. Det er visse sider ved at det er departementet som skal bestemme dette, som kan være betenkelig, sier Lange.

En terskelbestemmelse

Brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27, er en såkalt terskelbestemmelse.

Det vil si at Høyesterett nå har sagt at terskelen er overskredet i forhold til den samiske befolkningen som urfolk og deres mulighet til kulturutøvelse.

Dommen har vakt interesse langt utenfor Norges grenser.

Om det nå er mulig å komme seg under terskelen for krenkelse på Fosen, og samtidig ha vindkraftanleggene operative, er et kjernespørsmål videre.

– Det er en av de tingene jeg gjerne vil drøfte både med sametinget og med reindriftseierne og Fosen Vind før jeg konkluderer, sier Mjøs Persen.

OBSERVERTE: Torvald Falch deltok på møtet som observatør fra Sametinget. Også representant fra Regjeringsadvokaten var til stede. Foto: Tobias Prosch Simonsen / nrk

Ola Borten Moe (Sp) var Olje- og energiminister da den endelige godkjenningen til Fosen-utbyggingen ble gjort av OED i 2013.

Han viser til at han nå er statsråd for et annet departement, men kommenterer allikevel saken slik:

– Det høyesterett sier, er at man over tid, med de avbøtende tiltakene som er presentert så langt, vil komme i en fase der man er i strid med de samiske næringsinteressenes muligheter til å drive sin næring og sin kultur. Det kan ikke vi fra politisk side gjøre annet enn til å ta til etterretning. Hva som så skjer, det er det OED som må svare på, sier Borten Moe.

Saken til reindriftssamene ligger fortsatt til behandling hos FNs rasediskrimineringskomité, CERD.