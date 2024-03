Loga ášši sámegillii.

– Å ta dei på alvor er å gje straff på lik linje med alle andre.

Det seier medaktor, politijurist Håkon Sjøvold, om Fosen-aksjonistane.

Aktoratet legg fram påstand om at Fosen-aksjonistane burde straffast med bøter på 6000 kroner kvar, eller fengsel i seks dagar.

– Skal urfolk i kraft av sin urfolk-status nyte eit større vern enn andre som demonstrerer?

Det spør Sjøvold i retten før han sjølv svarar at alle skal ha dei same rettane og det same sterke vernet.

Endeleg dom i rettssaka kjem 12. april.

– Ventar at me skal straffast

– Det følast tomt no, etter at me har jobba så mykje med saka og det går mot slutten.

Det seier Ella Marie Hætta Isaksen rett før siste dag i rettssaka mot Fosen-aksjonistane.

– Eg ventar at dei legg vekt på den sivile ulydnaden, og at me skal straffast fordi det var det me tok i bruk som aksjonsmetode. Så den er no grei, legg Hætta Isaksen til.

Ella Marie Hætta Isaksen seier ho ventar at aktor vil gje straff til ho og dei 12 medaksjonistane. Foto: Mette Ballovara / NRK

Og nettopp det vektlegg aktor Stian Hermansen i starten av sin prosedyre.

– Dei betalte ikkje bøtene sine og det skal ikkje føre til frifinning, seier aktor.

13 aksjonistar er tiltalt for å ha brote lova under Fosen-demonstrasjonane i fjor.

I dag legg både aktor og forsvarar fram sine prosedyrar. Altså sine argument for kva straff eller ikkje straff dei tiltalte burde få.

Så skal dommarane behandle saka fram til dommen kjem 12. april.

– Nødvendig å gje straff

Aktor vektlegg at pålegget frå politiet om at aksjonistane måtte fjerne seg frå OED ikkje ramma ytringane til aksjonistane.

– Pålegget retta seg ikkje direkte mot ytringane eller demonstrasjonen, men mot måten, eller snarare staden det blei gjort på, seier aktor.

Han poengterer at demonstrasjonane heldt fram etter at aksjonistane blei fjerna frå resepsjonen på OED.

– Dei kunne fortsette utanfor som før. Og det gjorde dei jo. Dei kom tilbake til regjeringskvartalet rett etter dei blei slopne av politiet.

Difor meiner aktor at det er nødvendig å gje aksjonistane straff.

– Det er nødvendig å gje straff for å vareta politiet sitt pålegg som lempande tiltak, seier Hermansen.

Forsvarar Olaf Halvorsen Rønning legger fram sin prosedyre etter aktoratet har lagt ned sin.

Aksjonerte på OED i fire dagar

Fosen-aksjonistane tok seg inn i resepsjonen i Olje- og energidepartementet torsdag morgon 23. februar i fjor.

Der blei dei sittande i fire dagar til politiet fjerna dei natt til måndag 27. februar.

Då fekk dei bøter på 5000 kroner kvar for å ikkje rette seg etter pålegg frå politiet om å forlate resepsjonen.

I rettssaka har aktor lagt ned påstand om at aksjonistane skal straffast med bøter på 6000 kroner, altså 1000 kroner meir enn dei opphavlege bøtene.

Og sidan dei ikkje betalte bøtene sit aksjonistane på tiltalebenken i Oslo tingrett.

Trekte tiltalen mot fem av aksjonistane

Rett før energiminister Terje Aasland skulle gje si vitneforklaring i retten trekte aktor tiltalen mot fem av Fosen-aksjonistane.

– Dagen i dag gav oss mykje styrke. Tiltalen mot Ayla og dei andre fråfell fordi politiet ikkje har vore ryddige nok, rett og slett. Det var rett og slett ein fantastisk nyheit.

Det seier Ella Marie Hætta Isaksen på torsdag.

– Eg er utruleg letta, legg ho til.