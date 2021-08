Ankeforhandlinger i Norges Høyesterett startet i 25. august. En av dem som har fulgt rettssaken er reineier Terje Haugen.

– Vi synes at det er rått parti for det første. Vi synes jo alle at det var underlig at staten i det hele tatt tar parti i denne saken, sier reineier Terje Haugen.

Reineiere på Fosenhalvøya i Trøndelag har kjempet mot vindkraftselskapet Fosen Vind i 20 år.

Fosen Vind har Europas største vindkraftprosjekt på land. Statkraft er ansvarlig for utbyggingen. De har ferdigstilt seks vindparker i Trøndelag. Totalt består de av 277 turbiner.

Seks personer har retten til å drive med reindrift i Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt. De har to flokker med til sammen omlag 2000 reinsdyr.

Påkjenning

Distriktet er delt i to og Terje Hauge, som leder nord-gruppen har fulgt nøye med på rettergangen i Høyesterett.

– Det er jo en påkjenning. Først tingretten, så lagmannsretten og nå Høyesterett. Vi er våre egne jurister for å si det sånn. Vi har jo selvfølgelig advokater, men vi kommer ned fra fjellet, og så må man ta tak i den her saken, sier han.

Han sitter igjen med en følelse av at man har brukt enormt med tid på å tenke på saken. Den følelsen har alle i distriktet.

– Når det her gjentar seg gang etter gang, føler du at du ikke blir tatt seriøst.

Både sør- og nordgruppen er tidligere blitt tilkjent 90 millioner kroner i erstatning. En enstemmig Frostating lagmannsrett slo fast at store beitearealer har gått tapt for vindparkene.

Lagmannsretten mente likevel at konsesjonen som staten har gitt til vindkraftselskapet er gyldig.

Reineiere mener imidlertid at konsesjonen er ugyldig, fordi deres rett til kulturutøvelse ikke har blitt godt nok ivaretatt i konsesjonen.

Ser frem til avklaring

Kommunikasjonssjef for Fosen Vind, Torbjørn Steen er ikke enig med reineiere. Han mener at selv om vindparkene er til ulempe for reindrifta, så er deres rettigheter ivaretatt.

TO TING: For kommunikasjonssjef i Fosen Vind vindkraftselskap er det to ting som er viktige. Foto: Per Thrana / Statkraft

– Vi ser frem til en endelig avklaring av to ting som er viktig for oss. Det ene er at Høyesterett i likhet med to tidligere instanser konkluderer med at konsesjonen som Olje- og energidepartementet (OED) har gitt oss er gyldige. Det andre er en avklarering av prinsippene for erstatningsutmåling, sier Torbjørn Steen.

Steen har tidligere uttalt til NRK at Fosen Vind skal være naboer, og sameksistere med reindriften i mange år.

– Vi erkjenner at vindkraften medfører ulempe for reindriften, og ønsker å gjøre opp for oss ved å erstatte de tapene som vindparkene påfører dem, sier Torbjørn Steen.

NRK forklarer Hvorfor er det strid om Europas største vindkraftverk? Bla videre Fosen Vind skal sette opp 188 vindmøller og bygge 181 km med vei, fordelt på fire vindkraftparker inne i beiteområdene til Fosen reinbeitedistrikt. Det blir et av Europas største vindpark på land. Det skaper en konflikt mellom vindkraftverk-utbyggere og blant annet reineiere i Trøndelag. Hva betyr det for reindriften? De mener at mye av beiteområdene går tapt til vindkraftverk, reineiere frykter derfor at to av seks familier må slutte med reindrift. Arbeidsoppgaver som samling, gjeting og merking av rein vil være samme mengde jobb, med med færre arbeidere. Hva betyr det for Fosen Vind? Fosen vind mener at driftsgrunnlaget i reindriften ikke blir borte og at vindparkene medfører ulemper for reindriften kun om vinteren. Saken innebærer ikke noen brudd på folkerettigheten og at det er mulig for vindparken og reindriften og sameksistere, mener de. Hva skjer nå? I desember 2019 møttes partene i Trondheim tinghus. Der ble lovligheten av utbygginga av vindkraftanlegget på Fosen tatt opp. De skulle også ta stilling til hvor mye som skal gis i erstatning til samene. Hva sier dommen? Frostating lagmannsrett kom 8. juni med en enstemmig avgjørelse at beiteområdene til reineierne er tapte. Fosen Vind er dømt til å betale ca. 89 milloner kroner i erstatning til Fovsen-Njaarke som et resultat at distriktet må legge om drifta og begynne med tilleggsforing om vinteren. Saken er anket og blir behandlet i Høyesterett i august 2021. Forrige kort Neste kort

– Fôring er ingen god løsning

Konsulentfirma Protect Sápmi mener Fosenhalvøya-saken er svært alvorlig for reindriften.

Firmaet har fordypet seg i reindriftsspørsmål, og har kjennskap til drivkrefter som vil etablere seg i Sápmi.

– Denne saken er svært alvorlig for Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt. De mister tre fjerdedeler av vårbeitene, og omtrent halvparten av vinterbeitene, sier seniorrådgiver Isak Nils Eira i Protect Sápmi.

Ifølge Eira har Fovsen Njaarke reineiere allerede mistet 80 prosent av deres tradisjonelle beiteområder. Etter bygging av vindparkene til Fosen Vind har de mistet 90 prosent.

Seniorrådgiveren mener at dersom de mister vinterbeiter, så finnes det ingen andre løsninger enn å omorganisere hele driften og begynne å fôre reinsdyrene.

– Å fôre reinsdyr er ingen god løsning for næringen hverken økonomisk, økologisk og kulturmessig, sier han.

Reindriften har angrepet vedtak

Olje- og Energi departementets (OED) har valgt å gå inn som partshjelp for Fosen Vind vindkraftselskap. Dette fordi saken reiser spørsmål om OEDs vedtak er i tråd med statens folkerettslige forpliktelser.

PARTSHJELP: OEDs statssekretær Tony C. Tiller (H) forklarer hvorfor de går inn som partshjelp i saken.

– Bakgrunnen for statens involvering er at reindriften har angrepet departementets vedtak.

Det skriver statssekretær i Olje- og energidepartementet, Tony C. Tiller i en e-post til NRK, og legger til.

– Departementet er uenig med reindriften i at konsesjonsvedtaket er ugyldig, og kan da ikke gå inn i rettssaken på reindriftens side. Departementet mener reindriften på Fosen har en fremtid også etter utbyggingen, skriver han.

Departementet har avslått flere søknader av hensyn til samisk reindrift, og setter vilkår om avbøtende tiltak, for å begrense ulempene for reindriften, ifølge Tiller.

– Man blir veldig liten

Reineier Elise Holtan Pavall Årbogen i Fovsen Njaarke nord-gruppen føler seg liten mot det store vindkraftselskapet og staten.

FØLER SEG LITEN: Elise Årbogen i nord-gruppen syns OEDs bidrag som partshjelp i saken viser hvilke motkrefter de står imot. Foto: Mette Ballovara / NRK

– Vi synes jo at det er litt rart. At Staten som har ansvar for å ivareta også de samiske interesser velger å gå så tydelig imot oss. At vi skal ikke ha noen erstatning og gyldigheten skal ikke prøves. Vi synes det er veldig rart. Det er tydelig at de jobber imot oss da, sier Årbogen.

Olje- og energidepartementet kunne ikke støtte reindriften i denne saken.

– Departementet er uenig med reindriften i at konsesjonsvedtaket er ugyldig, og kan da ikke gå inn i rettssaken på reindriftens side, skriver statssekretær Tiller.

Elise Årbogen fikk en ekstra følelse på styrken til motkreftene i rettssaken, da OED valgte å stille seg bak vindselskapet.

– Vi føler oss jo veldig små. Vi er veldig alene når staten går så tydelig imot oss, sier hun.

Håper på forståelse

HÅPER: Reineier og leder i Fovsen Njaarke sør-gruppen Leif Arne Jåma, håper på forståelse og aksept. Foto: Mette Ballovara

Etter fem dager i Høyesterett håper Fovsen Njaarke sør-gruppens leder Leif Arne Jåma, at budskapet når frem til de 11 høyesterettsdommerne.

– Jeg håper at vi får aksept for våre meninger og at høyesterettsdommere forstår budskapet vårt. Det kan ikke være lett siden de ikke er født og oppvokst i reindriften, sier reineier Leif Arne Jåma i sørgruppen.

Høyesterettsavgjørelse i saken er ventet om 1 til 2 måneder.