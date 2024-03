Rettssaka mot Fosen-aksjonistane: – Straffa fordi me har beskytta menneskerettane

Loga ášši sámegillii.

– Me blir straffa fordi me har beskytta menneskerettane i Noreg.

Det seier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK i forkant av rettssaka.

Ho er saman med 17 andre samiske aksjonistar tiltalt for å ha brote lova under Fosen-demonstrasjonar.

– Men dei som har gjort menneskerettsbrot i årevis får gå fri, legg Hætta Isaksen til.

Aksjonistane har møtt opp i Oslo tingrett. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Å vere eller ikkje vere for samisk kultur

– Dei opplev det som eit vere eller ikkje vere for samisk kultur.

Det seier advokat Olaf Halvorsen Rønning som forsvarar fleire av aktivistane i saka.

– Utan reindriftsutøving vil samisk kultur og samisk språk vil forsvinne.

Halvorsen Rønning seier demonstrasjonane rettar seg mot menneskerettsbrotet på Fosen som regjeringa ikkje hadde etterfølgt.

Difor meiner dei at aksjonistane ikkje kan dømmast.

– Dei protesterer mot overgrep og menneskerettsbrot som regjeringa utfører mot dei som gruppe, legg han til.

Men aktor i saka Stian F. Hermansen trekk likevel eit skilje mellom menneskerettsbrotet på Fosen og demonstrasjonane i Oslo.

– Straffesaka gjeld spørsmålet om dei tiltalte skal straffast for å ikkje følgje pålegget dei fekk frå politiet.

Aksjonistane er tiltalt etter at dei ikkje godtok bøtene dei fekk for å okkupere lobbyen til Olje- og energidepartementet og inngangspartiet til Finansdepartementet. Foto: Emrah Senel / NRK

Tiltalt etter Fosen-demonstrasjonar

27. februar 2023 markerte aksjonistane at det hadde gått 500 dagar sidan Høgsterett slo fast at vindkraftverka på Fosen i Trøndelag strider med urfolk sine rettar.

Dette markerte aksjonistane ved å okkupere Olje- og energidepartementet og blokkere inngangen til Finansdepartementet.

13 aksjonistar er tiltalt for å la vere å fjerne seg frå Olje- og energidepartementet.

5 aksjonistar er tiltalt for å ikkje fjerne seg frå inngangspartiet til Finansdepartementet.

Aksjonistane fekk bøter dei ikkje har betalt og no er det er sett av fem dagar i Oslo tingrett for å behandle saka.

– Det er gjort reduksjon i bøtesats på grunn av behandlingstida, på grunn av saka sine prinsipielle sider, seier Hermansen.

Nytt menneskerettsbrot

Halvorsen Rønning skriv i ei pressemelding før rettssaka at demonstrasjonane har eit sterkt vern under menneskerettane.

– Det vil vere eit nytt brot på menneskerettane viss dei samiske demonstrantane no blir straffa for slike demonstrasjonar.

Han er forsvarar til aktivistane saman med advokat Anne-Marie Gulichsen.

I pressemeldinga skriv Elden advokatfirma at demonstrasjonane førte til at regjeringa erkjente menneskerettsbrotet og starta å følge opp dommen frå Høgsterett.

– Me bør vere bekymra for at den samiske befolkninga ikkje har tillit til at rettsstaten kan gje effektiv beskyttelse for grunnleggande urfolksrettar, legg Gulichsen til.

NRK forklarer Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? Brukes som beiteområde Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet. Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? 2010: Får tillatelse til å bygge i området I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013. Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? 2014: Spilles inn i rettsystemet Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse. Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? 2016: Starter utbygging Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet. Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? 2018: FN ber om byggestans FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? 2021: Knusende dom i Høyesterett I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen. Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? 2022: Vil beholde anlegget Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. Les mer om Fosen-dommen her Forrige kort Neste kort