Forsvarte staten under demonstrasjonen – no møter ministeren i retten

– Eg har stor respekt for demonstrantane.

Det seier energiminister Terje Aasland under si vitneforklaring i rettssaka mot Fosen-aktivistane.

– Me håpar han vil innrømme at demonstrasjonane direkte førte til anerkjenninga av det pågåande menneskerettsbrotet på Fosen.

Det seier Ella Marie Hætta Isaksen i forkant Aasland si vitneforklaring.

Men Aasland er ikkje einig i at demonstrasjonane førte til anerkjenninga.

– Me starta med dette arbeidet umiddelbart etter Høgsterett avsåg sin dom, seier energiministeren.

Energiminister Terje Aasland møtte aktivistane under Fosen-demonstrasjonane i fjor vår.

Trekker tiltale mot fem av aksjonistane

Aktor trekker tiltalen mot Fosen-aktivistane som demonstrerte utanfor finansdepartementet og blei arresterte for å ikkje fjerne seg.

– Det er bevistvil rundt kven som fatta den første pågripinga.

Det seier aktor Stian Hermansen i retten.

Etter politiet sine vitneforklaringar i retten kom det fram at det var forvirring rundt kven det var som hadde bestemt at aksjonistane utanfor Finansdepartementet skulle arresterast.

– Hestvik forklarte i går at det jourhavande jurist fatta pågripinga, men jourhavande jurist oppfatta at det var Hestvik som fatta det.

Det kom fram då Eirik Hestvik og andre frå politiet vitna i rettssaka onsdag.

– Eg er utruleg letta over å sjå veslesøstera mi og dei fire andre modige aktivistane som demonstrerte utanfor Finansdepartementet bli frikjent i dag.

Det seier Ella Marie Hætta Isaksen i ei pressemelding frå Natur og ungdom om at veslesøstera Ayla Iselin Hætta Isaksen no blir frifunnen.

Her finn aktivistane ut at fem av dei blir frifunnen. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Aksjonerte på OED i fire dagar

Fosen-aktivistane tok seg inn i resepsjonen på Olje- og energidepartementet (OED) torsdag morgon.

Der blei dei sittande til politiet fjerna dei natt til måndag.

Så demonstrerte dei fram til statsministeren anerkjente det pågåande menneskerettsbrotet på Fosen.

– Som ein direkte konsekvens av at me stengte disse departementa, beklaga statsminister Støre og Terje Aasland for det pågåande menneskerettsbrotet.

Det forklarte Hætta Isaksen første dag i retten.

Totalt er 18 personar tiltalt for å ha brote lova i forbindelse med Fosen-demonstrasjonar i Oslo i fjor vår.