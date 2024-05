Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Regjeringen planlegger å styrke Forsvaret med 600 milliarder kroner over de neste 12 årene.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, mener det er behov for en debatt om pengebruken og at diplomati og fredssamtaler ikke må bli glemt.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er enig i at militære virkemidler alene ikke er løsningen. Han mener opprusting kan bidra til å hindre krig.

Sp-ordfører Toralf Heimdal mener det er riktig å bruke milliarder på Forsvaret. Han advarer om å være naiv i overfor nabolandet i øst-

Johansen understreker at Norge har en lang tradisjon for å bidra diplomatisk i konflikter. Hanadvarer mot nedbygging av diplomatiet.

De neste 12 årene vil regjeringa styrke Forsvaret med 600 milliarder kroner.

Russlands angrep på Ukraina, sprenginga av gassrørledningene i Østersjøen og russisk aktivitet i nærområdene våre bidrar til den brede politisk enigheten om at forsvarsbudsjettet bør dobles.

Generalsekretæren i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, savner derimot en debatt om pengebruken.

– Når svaret på det trusselbildet kun er å ruste opp militære for å trygge oss, tenker vi for ensidig, sier han.

Den mangeårige Ap-politikeren mener at diplomati og fredssamtaler ikke må bli glemt.

– Vi ser internasjonalt at diplomati blir bygget ned. Det er ikke en god måte å ivareta det økte trussel- og risikobildet.

Det sier Johansen i en debatt i Helgemorgen lørdag. Der understreker Johansen at han også mener Forsvaret må være i stand til å forsvare landet.

Raymond Johansen er leder i Norsk Folkehjelp. Foto: Laik Hanbaly / DKBU

Mener opprusting kan hindre krig

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier han delvis deler Johansens syn.

– Det er helt opplagt at vi må styrke Forsvaret. Men det er også opplagt at de militære virkemidlene alene ikke er løsninga. Vi må også bruke diplomati, økonomiske sanksjoner og dialog, sier han.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Samtidig forklarer Kristoffersen hvorfor han mener at ei kraftig forsvarsopptrapping er riktig.

– Vi gjør det for å hindre at det skal bli krig.

– Det er usikre og urolige tider. Da må vi gjøre vår del for å styrke Forsvaret. Det gjør vi ikke alene. Det gjør alle Nato-land for å drive med avskrekking, sier forsvarssjefen.

Kristoffersen er tydelig på at beredskapen har vært for dårlig lenge.

Soldater øver på krig i Skjold leir i Indre Troms. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

– Er ikke det å ruste opp for å hindre krig med på å øke spenninga?

– Nei, det er ingen logikk i det. Det som har skjedd siden Russlands invasjon av Ukraina, er at Sverige og Finland har blitt en del av Nato. Det å ha et sterkt forsvar gjør at terskelen for å angripe et Nato-land er høy, sier Kristoffersen.

Slik skal Forsvaret styrkes Ekspander/minimer faktaboks Utbedre dagens forsvar: Utbedre kritiske mangler i dagens forsvar, blant annet ved å øke beholdningene av ammunisjon og materiell, vedlikeholde bygninger og viktig infrastruktur, å øke kapasiteten til å ta imot allierte og ansette flere folk.

Utbedre kritiske mangler i dagens forsvar, blant annet ved å øke beholdningene av ammunisjon og materiell, vedlikeholde bygninger og viktig infrastruktur, å øke kapasiteten til å ta imot allierte og ansette flere folk. Satse på folk i Forsvaret: Fram mot 2036 legger regjeringen opp til om lag 4.600 flere vernepliktige, 13.700 flere reservister og 4.600 flere ansatte, og et stort kompetanseløft.

Fram mot 2036 legger regjeringen opp til om lag 4.600 flere vernepliktige, 13.700 flere reservister og 4.600 flere ansatte, og et stort kompetanseløft. Betydelig maritim satsing: Sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre, minimum fem ubåter og en standardisert fartøysklasse med inntil ti store og atten mindre fartøy. I kroner og øre er styrkingen av Sjøforsvaret den største satsingen i denne langtidsplanen.

Sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre, minimum fem ubåter og en standardisert fartøysklasse med inntil ti store og atten mindre fartøy. I kroner og øre er styrkingen av Sjøforsvaret den største satsingen i denne langtidsplanen. Kraftig styrking av Hæren og Heimevernet med mer kampkraft: Hæren utvikles fra én til tre brigader, én i Finnmark, én i Troms og en ny Brigade Sør. Den styrkes også med langtrekkende presisjonsild, flere kampvogner, luftvern og helikoptre til Hæren og spesialstyrkene. Heimevernet økes til totalt 45.000 soldater.

Hæren utvikles fra én til tre brigader, én i Finnmark, én i Troms og en ny Brigade Sør. Den styrkes også med langtrekkende presisjonsild, flere kampvogner, luftvern og helikoptre til Hæren og spesialstyrkene. Heimevernet økes til totalt 45.000 soldater. Historisk satsing på luftvern: Regjeringen vil kjøpe langtrekkende luftvern som skal beskytte mot ballistiske missiler med kort rekkevidde. I tillegg dobles mengden av det eksisterende NASAMS-luftvernet, som skal utbedres for å beskytte bedre mot droner og missiler. Både Luftforsvaret og Hæren får flere systemer, og dagens luftvernsystemer skal oppdateres.

Regjeringen vil kjøpe langtrekkende luftvern som skal beskytte mot ballistiske missiler med kort rekkevidde. I tillegg dobles mengden av det eksisterende NASAMS-luftvernet, som skal utbedres for å beskytte bedre mot droner og missiler. Både Luftforsvaret og Hæren får flere systemer, og dagens luftvernsystemer skal oppdateres. Bedre situasjonsforståelse: Øke evnen til å skape en situasjonsforståelse med mer overvåking, tilstedeværelse og kontroll i våre nærområder, ved hjelp av nye fartøy og utbygging av satellitt- og dronekapasitet.

Frykter naboen i øst

Bardu i Troms er en av forsvarskommunene vil merke opprustninga av Forsvaret godt.

Sp-ordfører Toralf Heimdal er langt fra enig i at diplomati er bedre enn våpen i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

Han mener det er helt riktig å bruke milliarder på Forsvaret.

– Det er viktig å forstå at hvis Russland føler seg eksistensielt truet, kan de gå inn og kontrollere områder på norsk territorium. Vi må ruste oss for å kunne forsvare oss, sier han.

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal (Sp) mener det haster å få på plass en ny brigade i Finnmark. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Heimdal sier samtidig at han mener diplomati må brukes, i den grad det lar seg gjøre.

– Men å tro at vi har noen påvirkning med det som skjer i Ukraina fra russisk side, er naivt. Vi har ikke å gjøre med en rasjonell motstander. I Øst-Finnmark har vi det travelt med å få på plass en ny finnmarksbrigade, sier han.

PST har avdekket at russiske etterretningsagenter opererer på Vestlandet. De mener at Russland kan forberede sabotasje mot kritisk infrastruktur.

– Skremmende

Generalsekretæren i Norsk Folkehjelp understreker at han ikke er uenig i at Forsvaret må rustes opp.

– Vi må også gi våpenhjelp til Ukraina, sier Johansen.

Han peker på delelinja i Barentshavet og den økonomiske 200-milsonen som eksempler på at diplomati har bidratt til stabilitet i nord.

– Diplomatiet er en viktig del av sikkerheten vår.

– Å slå ring rundt de internasjonale konvensjonene er også vesentlig for å kunne trygge oss, sier generalsekretæren.

Johansen minner om at Norge har lang tradisjon for å bidra diplomatisk også i konflikter utenfor Europa.

– Det å hele tida ha fokus på sikkerhet og militær oppbygging her hjemme, er jeg bekymret for. Min jobb er å sørge for at vi ikke glemmer de konfliktene.

– Nedbyggingen av diplomatiet er derfor skremmende, sier Johansen.