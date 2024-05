I et sjeldent intervju åpner PST-sjefen i Vestland opp om trusselbildet i området.

I dette distriktet finnes Haakonsvern, som er Nord-Europas største marinebase, samt viktige olje- og gassanlegg som Mongstad, Kollsnes og Sture.

For første gang forteller den hemmelige tjenesten om russisk etterretningsvirksomhet og hvordan det har trappet seg opp siden Russlands fullskala invasjon startet i 2022.

– Vi ser at noe av hensikten til Russland kan være å forberede sabotasjehandling. De opererer i hele distriktet og flytter seg rundt, sier sjef for PST Vest, Torgils Lutro.

Konkret sier PST at de har avslørt flere agenter, men de vil ikke si hvor mange.

I tillegg til egen vinning, mener PST-sjefen at Russland ønsker å skade Norges omdømme overfor allierte.

– Det er tydelig at et av Russlands mål er sette oss i et dårlig lys. De vil forsøke å vise at vi ikke har kontroll selv, eller at vi ikke kan bistå våre allierte med eksportering under potensielle fremtidige situasjoner, sier han.

HOVEDKVARTER: Marinebasen Haakonsvern utenfor Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Russiske agenter i Vest

PST sier at russisk etterretningsvirksomhet på norsk jord trappet seg opp etter det russiske angrepet på Ukraina i februar 2022.

– I Vestland har vi hatt sterk mistanke om, men har også avdekket, fiendtlig og uønsket russisk etterretningsvirksomhet siden invasjonen av Ukraina i 2022, forteller Lutro.

PST forteller at etterretningen foregår i ulike former og med ulike arbeidsmetoder. Også klassiske etterretningsagenter er benyttet i Vestland.

– Russiske etterretningsagenter jobber mot ulike mål, som blant annet kritisk og sårbar infrastruktur og militære installasjoner. De har også et tydelig mål om å avdekke norske beredskapsrutiner, sier Lutro.

PST viser til marinebasen på Haakonsvern og kritisk infrastruktur som olje- og gassanleggene på Mongstad, Kollsnes og Sture. I tillegg kommer kraftverk og andre anlegg knyttet til strømforsyning.

MONGSTAD: Oljeraffineriet Mongstad i Nordhordland er et av flere punkt som PST følger med på. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Måtte tenke nytt

Etter krigen i Ukraina har norske myndigheter utvist over 15 ansatte fra den russiske ambassaden i Norge på bakgrunn av mistanke om etterretning.

Det har gjort at Russland må tenke nytt om personer og verktøy for etterretning, forklarer PST.

– Det er ikke enkelt for oss å finne ut hvem disse agentene er. De glir inn i mengden, som jo er jobben deres også. De har ikke nødvendigvis russiske statsborgerskap heller, men kan være motivert til å handle på vegne av Russland av eksempelvis penger eller trusler, sier Lutro.

Russisk etterretningsvirksomhet er noe PST sterkt har advart om som en økende trussel mot Norges sikkerhet, i flere av sine årlige ugraderte trusselvurderinger. Senest i 2024.

– Vi har benyttet oss av ulike metoder for å avdekke etterretningen, og har i noen tilfeller god oversikt over aktiviteten, forklarer Lutro.

Norske myndigheter utviste ansatte ved den russiske ambassaden i Oslo. Foto: Vegard Tjørhom

PST vil ikke utgi antall personer som enten er eller har vært under etterforskning, men sier til NRK at det gjelder flere personer.

– Vi ønsker å gå ut med advarselen om russisk etterretning for å fortelle samfunnet at dette faktisk foregår. Vi klarer ikke å avdekke alt til enhver tid, og er helt avhengig av at folk er årvåkne og gir oss tips, sier Lutro og oppfordrer:

– De som har ansvar for, eller eier kritisk infrastruktur må være spesielt årvåkne. Hvem beveger seg i deres anlegg? Hvem tar kontakt, tar bilder og stiller spørsmål?

Derfor er Norge og Vestlandet så interessant

På spørsmål om hvorfor akkurat Norge og Vestlandet er så interessant for Russland, peker PST særlig på Norge som Nato-medlem, i tillegg til Norges innsats for Ukraina.

– Norge har masse utenlandske kapasiteter her, mannskap og øvelser foregår her. Det utvikles også våpen som kan brukes mot Russland i Ukraina, sier Lutro og legger til:

– Region Vest har spesielt interessante installasjoner, som Haakonsvern, som har masse private eiendommer rundt. PST følger med på eiendomskjøp rundt Haakonsvern.

PST er tydelige på at Russland er villig til å ta stor risiko for å få tak i informasjon om Norge og Vestlandet.

– Når Russland har et så anstrengt forhold til oss i dag, er de villige til å ta stadig større risiko for å hente inn alt som kan være tenkelig for dem i fremtiden, sier Lutro og slår fast:

– Det er tydelig for oss i PST at Russland forbereder seg på en annen fiendesituasjon enn det vi har i dag.

Strømselskap bekrefter etterretningsvirksomhet

Strømforsyning er noe russiske etterretning kan være særlig opptatt av, sier Lutro.

Eviny, som er det største energielskapet på Vestlandet, bekrefter at de har varslet PST om unormal aktivitet.

– Vi kan bekrefte at det har vært aktivitet rundt vårt kraftverk i Modalen. Årvåkne innbyggere som har lagt merke til aktivitet som ikke er normal varslet ansatte hos oss, som igjen varslet politiet og PST. Her er det et godt samspill, sier presseansvarlig i Eviny, Rolf Sanne-Gundersen.

Sanne-Gundersen sier at Eviny har fokus på unormal aktivitet rundt deres kraftledninger og de 39 kraftverkene de har.