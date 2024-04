Slik reagerer Stortinget på den nye forsvarsplanen

Dag Inge Ulstein, KrF

– For oss har det vore viktig å få inn ei stor satsing på luftvern, cyber og hybride truslar, og ikkje minst ei styrking av Heimevernet. Det ser ut som vi har fått gode gjennomslag. Vi er også glad for at innspelet vårt om å bevare Kjevik som ein viktig base i Sør-Noreg blei lytta til. Dette er avgjerande for beredskapen i heile landsdelen.