Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Fra 29. mai vil russiske turister bli nektet innreise til Norge, som følge av nye sanksjoner som regjeringen la frem torsdag. Endringen betyr at politiet kan bortvise russiske borgere som ikke har et nødvendig eller viktig ærend i Norge. Den tidligere grenseinspektøren og spiondømte, Frode Berg, mener det er på tide, og sier at Russland har blitt en farligere nabo. Den russiske eksiljournalisten Olesia Krivtsova støtter også regjeringens avgjørelse. Hun tror det er en ny sak for russisk propaganda, men er usikker på påvirkningskraften. Professor i russisk historie, Kari Aga Myklebost, minner på at det er en statskontrollert presse som gjentar det Kreml sender ut av signaler.

– Jeg støtter den norske regjeringen. Jeg tror sanksjonen vil fungere bra.

Det sier den russiske eksiljournalisten Olesia Krivtsova (20) om de nye reglene som regjeringen la frem torsdag morgen.

Krivtsova kuttet fotlenken og rømte fra Russland til Kirkenes i fjor. I dag jobber hun som journalist i nettavisen Barents Observer.

Fra 29. mai vil russiske turister bli nektet innreise til Norge.

Hun mener det er viktig at hennes hjemland merker sanksjoner som dette.

– Samtidig støtter jeg russere som flykter. Det vil være vanskelig for dem å krysse grensen på grunn av de nye reglene, sier eksiljournalisten.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) ønsker ikke at russere reiser til Norge kun for være turister. Foto: William Jobling / NRK

Vil ikke har russiske turister

Endringen betyr at politiet kan bortvise russiske borgere som ikke har et nødvendig eller viktig ærend i Norge. Beboere med grenseboerbevis kan fremdeles reise mellom landene.

– Nå er det snart sommer, og vi ønsker ikke at russere skal kunne reise til Norge eller andre land i Schengen kun for å være turister, sier Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Ny sak for russisk propaganda

Krivtsova har sett russiske medier bruke dagens nyhet som propaganda.

– Tror du at de nye reglene hjelper Russland å styrke narrativet at Vesten hater russere?

– Selvfølgelig. Jeg tror det er en ny sak for russisk propaganda, men jeg er ikke sikker at det vil ha veldig stor påvirkningskraft.

Hun tror ikke at Russland kommer til å stenge grensen mot Norge.

Kari Aga Myklebost, professor ved UiT, mener det var helt riktig å stenge grensen i dag. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Professor i russisk historie ved UIT-Norges arktiske universitet, Kari Aga Myklebost, sier stengingen av grensen har preget nyhetsbilde i Russland i dag.

– Det har vært store oppslag etter at Peskov, Putins pressesekretær, sa at det vil komme reaksjoner. All russisk presse skriver om det her i dag.

Men hun mener det var som forventet, og at det likevel var riktig å stenge grensen.

– Vi skal huske at dette er en statskontrollert presse som gjentar det Kreml sender ut av signaler. Og jeg tenker at den retorikken skal vi ikke ta så veldig alvorlig.

Fra neste uke av vil ikke russiske turister kunne reise over grensen i Storskog i Sør-Varanger, med mindre de har et viktig ærend i Norge. Foto: Kristin Humstad / NRK

Myklebost støtter stengingen av grensen.

– Norge har i de siste to årene vært et smutthull eller et transittland for russiske turister som har reist videre.

Dmitrij Peskov, talsperson for Russlands president Vladimir Putin, beskriver regjeringens avgjørelse som diskriminerende.

– På tide

– Det var på tide at vi fulgte etter her oppe i nord også. Det er behov for det, sånn som situasjonen har blitt, sier Frode Berg.

Den tidligere grenseinspektøren satt to år i fengsel i Russland, anklaget og dømt for spionasje av russisk etterretning.

Han sier det er synd for russerne som vil lide av de nye reglene som regjeringen la frem torsdag morgen.

Frode Berg mener det var på tide at regjeringen kom med de nye reglene. Han mener Norge har vært for naive. Foto: Kristin Humstad / NRK

– Russland har på mange måter blitt en mye farligere nabo, som ikke lenger er til å stole på.

Berg mener Norge har vært for naive.

– Men vi skal huske på at vi har levd godt sammen med russerne i 25 år. Vi har nok alle blitt blendet av aktivitetene og det samarbeidet vi har hatt med dem.

– Rette avgjørelsen

Ukrainske Albina Mahomedova, talsperson for den ukrainske foreningen i Tromsø, tror også det var riktig å stenge grensen for russiske turister.

– Det er den rette avgjørelsen for Norge. Russere vil fortsatt finne måter å unngå sanksjoner på, men det vil være vanskeligere for dem å komme hit.

Ekatarina Trunova tror dette blir den siste sesongen for turistfiskeanlegget Vikran Vacation, som har fått færre russiske kunder av både sanksjoner og korona. Foto: Eskild Johansen / NRK

Ekatarina Trunova er daglig leder ved et turistfiskeanlegg sør for Tromsø, hvor hovedmarkedet er russiskspråklige turister. De siste årene har stadig færre russiske turister funnet veien til dem, både på grunn av korona og sanksjoner.

Dette blir trolig den siste sesongen.

– Vi vurderer hva vi skal gjøre videre, om vi skal legge ned eller endre konseptet.

Få konsekvenser

Magnus Mæland (H), ordfører i grensekommunen Sør-Varanger, var først litt urolig for dem med familier på begge sider av grensen. Men det gjelder unntak for å besøke nær familie, og for russere som skal arbeide eller studere i Norge eller andre Schengen-land.

Beboere med grenseboerbevis kan også fortsette å reise mellom landene.

– Med de unntakene tror jeg ikke det får så store konsekvenser. At det kommer begrensninger på russiske turister, har jeg forståelse for. Så jeg håper det ikke får større konsekvenser enn det, sier han.

Ordfører i Sør-Varanger, Magnus Mæland (H), tror ikke de nye reglene vil få store konsekvenser. Foto: Kristina Kalinina / NRK