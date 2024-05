Grensen stenges for russiske turister

Endringen betyr at politiet kan bortvise russiske borgere som omfattes av reglene. De nye reglene gjelder fra og med 29. mai.

– Beslutningen om å stramme inn innreisereglene er i tråd med norsk linje om å stå sammen med allierte og partnere i reaksjonene mot Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina, sier justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Justis- og beredskapsminister, Emilie Enger Mehl. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Beboere med grenseboerbevis kan fremdeles reise mellom landene. Dette gjelder spesielt de russiske beboerne i Sør-Varanger kommune.

Endringen betyr at politiet etter 29. mai kan stoppe russiske borgere som ikke oppfyller kravene.

Noen få unntak

Ifølge regjeringen vil russiske borgere som er turister og andre unødvendige reiser som formål vil bli bortvist ved innreise. Innstrammingen gjelder både de som har visum utstedt av Norge før visumpraksis ble strammet inn våren 2022 og for visum utstedt av andre Schengenland.

Det er noen få unntak, for eksempel for å besøke nær familie (foreldre, ektefeller, samboer og barn) bosatt i Norge og for russiske borgere som skal arbeide eller studere i Norge eller andre Schengenland.

Norske myndigheter følger godt med på grensen og grensetrafikken over Storskog, og vil ta grep hvis det skulle bli nødvendig.