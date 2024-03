Den russiske nordflåten har sendt anti-ubåtskip til Barentshavet

Det russiske forsvarsdepartementet meldte mandag at anti-ubåtskipet «Vice Admiral Kulakov» er dratt inn i Barentshavet.

Dette skjer samtidig som Nato-øvelsen Nordic Response pågår i Finnmark.

Jonny Karlsen, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), sier Forsvaret følger godt med i nærområdene.

– Så lenge de følger internasjonale lover og regler, så er det ikke noe problem at de seiler i internasjonalt farvann.

Det var Forsvarets forum som meldte om saken først.

Følger godt med

Forsvaret beskriver dette som normal aktivitet fra russisk side. Rune Andersen, sjef for FOH, sier det er forventet at Russland følger med på det som skjer når det er militærøvelser i nord.

At anti-ubåtskipet «Vice Admiral Kulakov» er i Barentshavet ser han på som normal aktivitet fra russisk side.

– Alle russiske operasjoner mens denne øvelsen har pågått har vært helt normale og som forventet. Vi følger godt med, sier Andersen.

Rune Andersen er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Er tidspunktet for øvelsen fra russisk side betenkelig?

– Nei, egentlig ikke. Dette er Russlands nærområde, og at de har normal treningsaktivitet i egne områder er helt vanlig.

Fortsetter som før

FOH sier nyheten ikke vil påvirke Nato-øvelsen, og at de fortsetter som før. Allierte gjester blir informert om aktiviteten.

– Slik at øvelsen kan fortsette uten påvirkning, sier Andersen.

Nato-styrker fra 13 ulike land oppholder seg i Norge under øvelsen. Nordic Response er en del av den større øvelsen Steadfast Defender, som pågår i flere medlemsland. 90.000 soldater fra 32 Nato-nasjoner øver på å stille opp for hverandre dersom et naboland invaderer.

I fjor økte også Russland aktiviteten rundt den norske grensa da militærøvelsen Joint Viking pågikk.