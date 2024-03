To år etter at Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina, er Sverige straks en del av Nato.

Den svenske regjeringen tok i dag den formelle avgjørelsen om å bli en del av forsvarsalliansen.

Landets statsminister Ulf Kristersson er i Washington for å overlevere de endelige dokumentene.

Sveriges medlemskap nevnes i en uttalelse fra Det hvite hus, som kommer like før USAs president Joe Biden holder tale om rikets tilstand (State of the Union).

– Med Sverige som en Nato-alliert, blir USA og de allierte enda tryggere, heter det i uttalelsen.

Innlemmingen av både Sverige og Finland er den mest vesentlige utvidelsen i forsvarsalliansen på flere tiår.

Finland har en 1.340 km lang grense til Russland.

– En bra dag for Sverige

Sverige har vært nøytralt i 208 år, men har vurdert Nato-medlemskap de siste tjue årene. Krigen i Ukraina har tvunget landet til å bråsnu i sin sikkerhetsstrategi.

– Dette er en bra dag for Sverige. Absolutt, sier svensken Hans Strandberg, som NRK treffer i Åre.

Som medlem vil Sverige få den samme beskyttelsen som alle andre naboer har: Angrep på ett Nato-land blir forstått som et angrep på alle.

– Vi må forholde oss til verden som den er, og ikke hvordan vi noen ganger skulle ønske den skal være, sa Kristersson.

Uttalelsen kom i etterkant av at Ungarn ble det siste landet som godkjente Sveriges Nato-søknad.

Hans Strandberg i Åre synes det er på tide at Sverige blir medlem i Nato. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– På tide

Hans Strandberg i Åre synes det var på tide.

– Jeg tror det er bra for hele Norden at vi blir med i Nato, og jeg tror det er viktig. Det kommer til å styrke fellesskapet med de nordiske landene, og med de europeiske landene, sier Strandberg til NRK.

Ella Gren synes det har tatt lang tid, men at det er bra at man lyktes til slutt. Hun er bekymret for situasjonen.

– Ja, det er litt ubehagelig. Spesielt når det blir så nært, sier Gren.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Sveriges medlemskap vil styrke sikkerheten i nord.

– Jeg er glad for at dette skjer i dag. Det kjennes historisk, riktig og trygt at Sverige er med i Nato, sier han til NRK.