– Jeg har akkurat snakket med kapteinen. Stemningen om bord er god, sier kommunikasjonsmedarbeider i Hurtigruten, Øystein Knoph.

MS «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø den 31. juli med fire syke personer om bord. Senere på dagen ble det bekreftet at de var smittet av koronaviruset.

I løpet av de kommende ukene viste det seg at 71 personer om bord på skipet hadde blitt smittet, 29 passasjerer og 42 av besetningen.

Nå er alle de koronasmittede i besetningen friskmeldt. VG var først ut med saken.

Skipet ble vasket ned i helgen. Hele besetningen er nå tilbake på skipet.

– Dette betyr selvsagt også mye for Hurtigruten. Kollegene våre har stått i en presset situasjon over tid. Mannskapet er glade for at situasjonen på arbeidsplassen deres – som jo i perioder også er hjemmet deres – nå er i ferd med å normalisere seg, sier Knoph.

Rederiet skal i løpet av kort tid avgjøre hva de skal gjøre med «Roald Amundsen» og når skipet skal forlate Tromsø.

Kommunen fornøyd

I begynnelsen av august tok Tromsø kommune over det medisinske ansvaret om bord på skipet. Siden da har kommunen, sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge, drevet den medisinske oppfølgingen av besetningen. Et svært ressurskrevende arbeid.

Nå trekker kommunen seg ut, og overlater det medisinske ansvaret til Hurtigrutens eget mannskap.

– Dette tyder på at det arbeidet vi har gjort med tanke på smittevern og helsearbeid på båten har fungert. Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til denne aksjonen, sier Katrine Wennevold, medisinskfaglig lege i Tromsø kommune.

– Både folk fra UNN, kommunen, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset i Alta.