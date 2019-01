Slik herjer uværet i Nord-Norge

Stormsenteret ligger nå omtrent midt over Bjørnøya, men beveger seg i full fart østover.

I kveld treffer stormen kysten av Nord-Norge med full styrke.

– Det er veldig kraftig vind mange steder allerede. Hele Nord-Norge vil ha mye vind helt frem til lørdag formiddag, sier vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge Rune Skoglund.

Utover dagen torsdag har blåst opp fra liten til full storm i Nordland. I Troms og i Finnmark er det torsdag ettermiddag liten storm.

Fredag er det også varslet full storm i Nordland, liten storm i Troms og på kvelden fredag er det liten storm også i Finnmark, sier meteorologen.

–– Det er en storm med kraftige kast. Det er ikke uvanlig at vi har det, men nå blåser det over et stort område: fra Spitsbergen i nord til Nordland i sør, og med orkan på Spitsbergen, sier Skoglund.

Det vil bli lørdag før det gradvis gir seg, først i Nordland, og så vil vinden gradvis minke oppover i hele Nord-Norge.

Kraftige vindkast – orkan styrke flere steder

En orkan er en kraftig vind med en middelstyrke over 32,7 meter per sekund, noe som er målt en rekke steder i Nord-Norge torsdag.

Hornsund på Svalbard hadde torsdag ettermiddag vindkast på opptil 45,2 meter i sekundet, ifølge Meteorologisk institutt.

Hamnefjell vindkraftverk i Finnmark har målt vindkast opp mot 37 m/s på formiddagen i dag, noe som er over orkan vindstyrke. Det blåste også orkan på Dikkevikfjellet i Berlevåg i Finnmark torsdag.

Det er også målt vindkast på 37 meter i sekundet på Tjeldsundbrua, og biler har periodevis blitt sluppet over i puljer.

Den kraftige vinden vil øke på torsdag ettermiddag, før den antas å være på sitt sterkeste mellom klokka 20 og 22 torsdag kveld.

Allerede i formiddag sendte Meteorologisk institutt ut farevarsel på oransje nivå både for svært kraftige vindkast over 40 meter i sekundet for Nordland og Svalbard torsdag kveld og fredag morgen.

Den kraftige vinden antas å være på sitt sterkeste mellom klokka 20 og 22 torsdag kveld. Foto: skjermdump

Stenger skoler, barnehager og offentlige tjenester

I Nordland er flere skoler blitt stengt som følge av uværet. Blant annet sender Ramberg skole i Flakstad elevene hjem og vil også holde stengt fredag når vindstyrken skal nå opp i full storm.

I Finnmark har hundeløpet Bæskades 300 som skulle gå av stabelen i helga blitt utsatt på grunn av uværet.

Også i Longyearbyen på Svalbard er skoler og barnehager stengt. Det samme gjelder det offentlige tjenestetilbudet, og Sysselmannen oppfordrer folk til å holde seg innendørs.

Over 100 personer i Longyearbyen er evakuert fra hjemmene sine på grunn av sterk vind og stor snøskredfare.

Det er ingen flyplasser som melder at de kommer til å stenge flyplassen på grunn av værmeldingen, men det kan fort endre seg. Det sier pressetalsmann i Avinor, Lasse Vangstein. Vangstein understreker at alle passasjerer må følge beskjeder de får av sitt flyselskap.

Svalbard i storm Du trenger javascript for å se video.

... og stormen får store konsekvenser for trafikken

Torsdag ettermiddag er ni veier i Finnmark stengt, mens fem veistrekninger er kolonnekjørt på grunn av uværet.

I Troms skaper uværet kaos og lange køer i trafikken.

Der er alle hurtigbåter og mange ferger innstilt. Sandnessundbrua åpnes for busstrafikk, men det vil være følgeforsinkelser etter at brua har vært stengt, melder Troms fylkestrafikk.

Flere fiskebåter har søkt havn i Tromsø på grunn av uværet.

I Nordland står svært mye av kollektivtrafikken stille. Flere av Widerøes flyavganger til og fra Lofoten er innstilt og hurtigruteskipet MS «Spitsbergen» dropper anløp av alle havner i Vesterålen og Lofoten.

Alle ferger mellom Bodø og Lofoten er også innstilt ut dagen, og det samme gjelder hurtigbåtrutene i Bodø og flere fergesamband i Salten og på Helgeland.

Når vinden overstiger 30 meter per sekund vil Tjeldsundbrua i Troms være stengt for trafikk. Det er tidvis torsdag målt vindkast over 37 meter per sekund. Foto: Nils Mehren / NRK

Et uvær uten navn

Selv om det er meldt full storm i natt og i morgen, er det ikke snakk om ekstremvær. Uværet nordlendingene får føle på kroppen vil altså ikke få noe navn.

– Navn gis kun ved ekstremvær, og vi er et godt stykke derfra, sier vakthavende meteorolog John Austrheim.

